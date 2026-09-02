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Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr

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  8:30
Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže...

Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže nabídnout moře, vysoké hory, hluboké kaňony, historická města i divokou přírodu. Zatímco většina návštěvníků míří především na pobřeží a do slavné Boky Kotorské, jeden z nejhezčích pohledů v zemi se ukrývá ve vnitrozemí. | foto: Profimedia.cz

Stačí vyrazit k národnímu parku Skadarské jezero a najít vyhlídku Pavlova...
Skadarské jezero též vábí ornitology, neboť je bohatým stanovištěm vodního...
Skadarské jezero, Černá Hora
Skadarské jezero se z dáli podobá moři. Tam, kde prýští podzemní prameny, bývá...
12 fotografií
Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže nabídnout moře, vysoké hory, hluboké kaňony, historická města i divokou přírodu. Zatímco většina návštěvníků míří především na pobřeží a do slavné Boky Kotorské, jeden z nejhezčích pohledů v zemi se ukrývá ve vnitrozemí.
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Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr

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