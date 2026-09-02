Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr
Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...
Adrenalin nad tisícimetrovou propastí. Bondův Schilthorn je jen pro odvážné
Co má společného 2 970 metrů vysoký Schilthorn v Bernských Alpách s neohroženým agentem Jejího Veličenstva? Letos uplynulo 58 let od doby, kdy si jedna z nejoblíbenějších vyhlídkových hor Švýcarska...
Český výletník: Klidný a odlehlý. Hrad Šípkové Růženky opravdu existuje
Návštěvní sezona hradů a zámků vrcholí a některé památky se otevírají veřejnosti dokonce zadarmo. Tak kam vyrazit? Zkuste jeden z nejméně známých mezi stovkou státních hradů – Nový Hrádek u Lukova.
Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků
Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...
Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států
Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...
Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr
Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže nabídnout moře, vysoké hory, hluboké kaňony, historická města i divokou přírodu. Zatímco většina návštěvníků míří...
Královna Dolomit není pro každého. Čtyři sedla z vás vyždímají poslední síly
Jen dvakrát do roka se uzavírají silnice italského horského masivu Grupo del Sella v Alta Badii pro všechna auta a motorky. Čarokrásná, 53 kilometrů dlouhá trasa letos svolává všechny nadšence na...
Nejsevernější nocleh i nejřidčeji zalidněná část Evropy. Jak nás nezmátl zeměpisný omyl
Do Laponska jsme jeli za nekonečnými dálavami lesnatých a jezernatých plání, úchvatnou scenerií severních fjordů i početnými stády sobů. A taky napravit jeden frekventovaný zeměpisný omyl. To všechno...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...
Fronty, vedra i drahé dovolené. Léto ukázalo odvrácenou tvář cestování
Fronty turistů v Dolomitech, vedra, která rozpálila pražské ulice téměř k 60 stupňům, přeplněná Vltava i pláže, kde letos zmizela lehátka a slunečníky. Letošní léto ukázalo, jak se cestování mění pod...
Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně
Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu...
Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků
Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...
Dodávkou s dětmi: Po hradech na Malši a zmrtvýchvstání tvrze Tichá
Kudy ve středověku vedla důležitá stezka, tam začali stavět hrady. To je i příběh jihočeské řeky Malše, dávné cesty z Českého království do Rakous, a hradů, které novověcí nadšenci vyklučili z křoví...
KVÍZ: 25 Nej Brna: Jak prožít léto v moravské metropoli?
Brno ukrývá řadu českých i evropských prvenství, rekordů a unikátů – od nejstaršího veřejného parku přes mimořádné divadelní budovy až po jednu z největších kostnic v Evropě. V kvízu zjistíte, jak...
Prodej bytu 3+kk, 108 m2, Černíkovice
Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
4 290 000 Kč
Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států
Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...
Tchaj-wan bez příkras. Redaktor navštívil ostrov baseballu, chrámů a nočních trhů
Když jsem dostal nabídku strávit téměř dva týdny na Tchaj-wanu, ani minutu jsem neváhal. O ostrově jsem do té doby věděl především to, že tam v létě panuje velké vedro a vysoká vlhkost. Přesto jsem...