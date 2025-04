Pojmy jako včera, dnes nebo zítra neznají. Nezáleží jim na tom, co bylo, nebo co bude, a během svého života žijí v podstatě jenom jeden den. Podívejte se na životní postoje a přístupy domorodců, jejichž chápání času je naprosto odlišné od toho, na co jsme zvyklí v naší euroatlantické civilizaci.