Piloti postavili vlastní čtvrť. V garáži mají letadlo, za barákem letiště

Dvacetitisícový Cameron Park na první pohled nevypadá, že by měl čím překvapit. Ale jedna jeho čtvrť by už mohla. Kromě nezvykle široké hlavní silnice, nízkých značek a blízko při zemi sestříhaných živých plotů zarazí u jinak všední zástavby velikostí garáží. Vjezdy do nich jsou zkrátka obrovské. A pokud byste ještě měli nějaké pochybnosti o zdůvodnění takového uspořádání zástavby? Ze zamyšlení vás nejspíš vytrhne letadlo rolující po ulici.

Cameron Airpark Estates je totiž čtvrtí majitelů soukromých letadel.

Široká silnice je jejich příjezdovou trasou k ranveji, která odděluje tuhle svéráznou čtvrť od zbytku města. Letadla – od ultralehkých jedno a dvoumístných stojů až po malé cessny nebo historické douglasy – parkují v těch zbytnělých garážích, které jsou v podstatě domácí hangáry. Nízké značky i plůtky jsou tu proto, aby je popojíždějící letadla křídly neočesala.

Projížďka po Cessna Drive nabízí netradiční obrázek amerického předměstí.

Často jsou k vidění odstavené na zápraží rodinných domů. Technická kontrola stavu motorů, doplňování paliva anebo předletová příprava jsou tu zrovna tak běžné domácí činnosti, jako tradiční víkendové sekání trávníků v jiných amerických městech. I tady jsou pochopitelně trávníky vzorně sestříhaným a zalévaným pažitem.

Jen jsou zkrátka ozdobou čtvrti, jejíž obyvatelé mají kromě řidičských oprávnění i pilotní licence. Za kniplem sedí podobně často, jako za volantem. A domů volají spíš než mobilem palubní vysílačkou.

Létat přeci může každý

Historie čtvrti Cameron Airpark Estates není dlouhá. Zrodila se z poválečného optimismu v roce 1964, jako předměstí pro komunitu válečných veteránů, pilotů. V době svého vzniku nebyla ojedinělá, počet podobných se blížil k tisícovce. A ještě dnes podle údajů Americké letecké asociace dnes v USA funguje 426 takových rezidenčních čtvrtí s letadly.

Většina ze stálých obyvatel je zaměstnána v letecké branži, a do práce se dopravuje letecky.

Nejvíce na Floridě, ve Washingtonu, Oregonu. A samozřejmě tady, v Kalifornii. Dohromady v nich žije komunita čítající 31 500 pilotů. Prvenství Cameron Estates roste tedy vlastně jen z toho, že je mezi nimi údajně nejhezčí. S čímž obyvatelé ostatních čtvrtí mohou a nemusí souhlasit.

V Cameron Airpark Estates podél dvou hlavních ulic – pojmenovaných Boeing Road a Cessna Drive – stojí 124 domů. A zabydlené momentálně jsou, až na jeden, úplně všechny. Fluktuace je tu minimální.

Jak s nadsázkou připouští sami místní, nejsnazší způsob, jak tu najít volnou nemovitost je počkat až někdo zemře. Zdejší komunita je přitom velmi soudržná, spojená nejen praktickými zájmy, ale často též rodinnou historií. Současní majitelé domů s letadly jsou často synové nebo vnuci pilotů, kteří spolu létali ve druhé světové válce anebo ve Vietnamu.

Pravda, v posledních letech se tu usadilo i několik sběratelů historických aut, přilákaly je prostorné garáže. Ale zájem o mechaniku tu mají všichni společný. Pokud byste přeci jen pomýšleli na stěhování, připravte si v přepočtu 33,5 milionu korun. Nemovitosti tu skutečně laciné nejsou. Ale to není ani provoz okřídlených strojů.

Přibližně desetina z letounů patří k vícemotorovým strojům, klasikou jsou spíše ty ultralehké.

Život mezi nebem a zemí

Většina zdejších obyvatel je zaměstnána jako instruktoři létání, provozovatelé vyhlídkových letů a zážitkových společností, specializovaní soukromí doručovatelé spěšných zásilek, v reklamních agenturách anebo jako piloti klasických aerolinek. V San José, Palo Alto, San Francisku.

Není bez zajímavosti, že jejich průměrná dojezdová vzdálenost do zaměstnání činí 280 kilometrů.

Ale protože prakticky všichni „do práce“ létají, netráví cestou více než třicet čtyřicet minut denně. Řešit přitom nemusí postávání v kolonách, a vlastně ani rutinu bezpečnostních kontrol, jako při klasickém odbavení na letišti. Stačí jim otevřít garáž a nahodit motor.

Zaparkovaných letadel před domy tu uvidíte nejspíš víc než silničních vozů. Jestli k typickým zvukům české vesnice patří cirkulárka a kokrhání kohouta, tady je to ryk leteckých motorů.

Podle místních statistik je z přibližně v místě stovky registrovaných letadel 88 procent jednomotorových a 12 procent vícemotorových. Od zástavby vlastního města je čtvrť Cameron Airpark Estates odloučená, takže se starousedlíci vzájemně neruší. Na frekventovaný letecký provoz jsou tu všichni už dávno zvyklí.

Přistávací plocha malého letiště, které ke čtvrti patří, odbaví v průměru 36 036 letů ročně a na provoz letiště nepřispívá místní samospráva ani federální vláda.