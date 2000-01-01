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Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala jedna z nejpůsobivějších amerických ruin. Dnes už po něm ale téměř nic nezbývá. Demolice uvolnila prostor pro ambiciózní projekt, který má opuštěné místo proměnit v nové centrum zábavy.
Autor: Profimedia.cz
Ještě před několika lety působilo místo na východním okraji New Orleans jako kulisa z postapokalyptického filmu. Rezavé atrakce zarůstaly vegetací, z bývalých stánků a restaurací zůstávaly jen konstrukce a mezi opuštěnými budovami se proháněla divoká příroda.
Autor: Profimedia.cz
Nad tím vším se tyčila obří horská dráha Mega Zeph. Dnes už je však ikonická atrakce minulostí, stejně jako většina ostatních staveb v areálu.
Autor: Profimedia.cz
Historie místa přitom není příběhem dávno zapomenutého lunaparku. Zábavní park pod názvem Jazzland otevřel své brány teprve v roce 2000. Stavba stála přibližně 130 milionů dolarů a areál se rozkládal na zhruba 140 akrech.
Autor: Profimedia.cz
O dva roky později se dostal pod křídla společnosti Six Flags, která do něj investovala další peníze a přidala nové atrakce. V roce 2003 se park oficiálně přejmenoval na Six Flags New Orleans.
Autor: Profimedia.cz
Pak ale přišla Katrina. Když 29. srpna 2005 hurikán zasáhl Louisianu, voda zaplavila také zábavní park. Podle města New Orleans zůstala voda v areálu několik týdnů. Zaplavení bylo způsobeno mimo jiné selháním čerpacího systému a voda dosahovala místy čtyř až sedmi stop, tedy přibližně 1,2 až 2,1 metru.
Autor: Profimedia.cz
Park už se nikdy neotevřel. Společnost Six Flags nejprve počítala s možnými opravami, nakonec však v roce 2006 označila areál za totální ztrátu. Atrakce, které bylo možné zachránit, postupně odvezla do jiných parků. Například některé horské dráhy dostaly nový život jinde. Samotný areál ale zůstal na místě.
Autor: Profimedia.cz
Roky nečinnosti udělaly své. Budovy chátraly, kovové konstrukce rezavěly a vegetace postupně pohlcovala cesty i atrakce. Z kdysi barevného rodinného parku se stalo jedno z nejznámějších opuštěných míst ve Spojených státech.
Autor: Profimedia.cz
Do areálu se vydávali fotografové, urbexoví průzkumníci i filmaři. Opuštěný park se díky fotografiím a videím na internetu stal svého druhu fenoménem. Záběry rezavějících horských drah a zarostlých atrakcí přitahovaly pozornost lidí z celého světa.
Autor: Profimedia.cz
Jenže pro New Orleans byl areál zároveň dlouhodobým problémem. Místo chátralo a různé návrhy na jeho využití opakovaně ztroskotaly. V roce 2009 město ukončilo původní dlouhodobý pronájem společnosti Six Flags a začalo hledat nové využití rozsáhlého pozemku.
Autor: Profimedia.cz
Zlom přišel až po letech. Na pozemku začal vznikat projekt nazvaný Bayou Phoenix, který má bývalý park proměnit v rozsáhlou víceúčelovou čtvrť. Demolice původního areálu se naplno rozběhla na začátku roku 2025. Během ní zmizelo více než šest desítek staveb a konstrukcí.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejsilnějších okamžiků byla likvidace Mega Zeph. Obří dřevěná horská dráha patřila k nejvýraznějším pozůstatkům někdejšího Six Flags a po léta byla viditelná i z okolních silnic. V lednu 2025 ji začali dělníci rozebírat.
Autor: Profimedia.cz
Pro fanoušky opuštěného parku tím skončila jedna éra. Po téměř dvaceti letech se totiž začal měnit i samotný charakter místa. Už nejde o strašidelnou ruinu, ale o stavební pozemek.
Autor: Profimedia.cz
Současný návrh počítá se sportovním komplexem pro mládež, krytým i venkovním aquaparkem, hotely, restauracemi, obchody, zábavním centrem a filmovým studiem. Celý projekt se má rozkládat na více než 225 akrech, tedy přibližně 90 hektarech.
Autor: Profimedia.cz
Plán ale není bez problémů. V roce 2026 se kolem projektu objevily spory týkající se pronájmu pozemků a investoři zároveň požadují významnou veřejnou podporu. Podle aktuálních informací potřebují na proměnu území nejméně 50 milionů dolarů z veřejných prostředků. Budoucnost místa tak stále není úplně jasná.
Autor: Profimedia.cz
Jedno ale jisté je. Six Flags New Orleans už se nevrátí. Z parku zůstaly jen vzpomínky, fotografie a videa. Místo, kam se lidé jezdili dívat na jednu z nejpůsobivějších amerických urbexových scenérií, se nyní snaží začít úplně nový život.
Autor: Profimedia.cz