Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných domků, tichých kanálů a proslulého krajkářství. Místo, kde kdysi žili rybáři a zručné krajkářky, dnes láká návštěvníky jedinečnou atmosférou, historií i kouzlem benátské laguny.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Rybářský ostrůvek Burano byl ještě před pár lety docela neznámý, teď už v něm přece jen najdete centrální uličku lemovanou turistickými obchůdky a restauracemi.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Burano je však výjimečné něčím jiným, všechny domky tohoto ostrova jsou totiž malované zářivými pastelovými barvami.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Tento zvyk tu prý kdysi zavedli rybáři. Když se vracívali domů z širého moře, chtěli už na dálku vidět svůj dům, aby mířili rovnou k němu (zlí jazykové tvrdí, že to potřebovali, protože většinou měli už trochu upito).
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Majitelé si unikátní atmosféry ostrova váží, a tak si s výtvarným pojetím svých domků půvabně hrají. Vybírají kontrastní záclony, které potom roztomile povlávají v průvanu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dveře a okna natírají dalšími zajímavými barvami a toto všechno dotvářejí všudypřítomné barevné kytky v květináčích.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Zářící barvy zbyly i na všechny čluny kotvící na kanálech. Lemují snad všechna nábřeží a rozveselují tmavou vodní hladinu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Starobylé domy se shlížejí v klidných vodách kanálů a historie tu zanechala své nesmazatelné stopy, stejně jako v Benátkách.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Burano bylo podle pověstí osídleno poté, co nedaleký ostrov Buranellu postihla zkáza v podobě ničivé mořské síly.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
K dosažení Burana postačí z Benátek necelá půlhodina jízdy lodí vaporettem, zdejším nejběžnějším dopravním prostředkem.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Časy se mění a ostrov Burano už není pustým a bažinatým místem beze jména a bez budoucnosti.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Pryč je však už i období jeho největší slávy. V minulosti bývalo jedním z živých center kdysi bohaté a mocné Benátské republiky.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Místní obyvatelé však dokázali vždy příznivě využít výhodné polohy svého ostrova nedaleko prosperujících Benátek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Muži, rybáři, zásobovali svými úlovky benátské trhy, ženy prosluly jako zručné krajkářky a jejich zboží putovalo s kupci po všech obchodních cestách Evropy.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Ostatně, buranské krajky jsou charakteristické pro tento ostrov dodnes. Krajkářství prožilo období své největší slávy v 16. století, kdy si panstvo u všech dvorů žádalo velké množství jemných, bohatě propracovaných krajek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dlouhou dobu byly krajky považovány za neopomenutelný doplněk a výraznou ozdobu ženských, ale i mužských oděvů. Později se pro ně našlo další uplatnění; objevily se na vějířích, kabelkách a dokonce i na střevících.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Unikátní buranské krajky představovaly slušné jmění a zvyšovaly tehdejší společenskou prestiž. Nesměly proto chybět ani v šatníku těch nejmocnějších a nejvlivnějších osobností své doby: v den korunovace krajky zdobily oděv anglického krále Richarda III., hrdě je nosila i Marie Tudorovna, francouzský král Ludvík XIV., svůj šat krajkami bohatě zdobila i Kateřina Medicejská.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Moderní doba přinesla ostrovu nové možnosti, především v podobě turistiky. S příchodem 20. století se tak krajky díky turistům staly opět žádaným artiklem.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Návštěvníci rádi vyhledávají zde na ostrově i v sousedních Benátkách malé obchůdky, nabízející záplavu bělostných buranských krajek. Ty představují nejen hodnotnou památku, ale i malé umělecké dílo.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Turisté však nebyli první, kdo objevil zachovanou krásu a klid Burana. Ještě před nimi se Burano stalo vyhledávaným místem malířů a básníků. Ostrov se tak pozvolna změnil v oblíbenou uměleckou kolonii.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Tiché, úzké uličky a poklidný, neuspěchaný život na březích malých kanálů dokáže i dnes okouzlit každého příchozího.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Běžný turista se zde většinou zastaví pouze na půl dne, ale i tak projde většinu spletitých uliček a objeví řadu nádherných zákoutí.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Místní lidé se proto snaží využít vzrůstajícího zájmu turistů. Butiky, obchůdky se suvenýry, pravidelné lodní spojení s okolím, restaurace a kavárničky – to vše přináší obyvatelům ostrova tolik potřebný výdělek.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz