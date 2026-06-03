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Ostrov barevných domků a kanálů. Burano patří k pokladům benátské laguny

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  8:30
Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných domků, tichých kanálů a proslulého krajkářství. Místo, kde kdysi žili rybáři a zručné krajkářky, dnes láká návštěvníky jedinečnou atmosférou, historií i kouzlem benátské laguny.
Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných... Rybářský ostrůvek Burano byl ještě před pár lety docela neznámý, teď už v něm... Burano je však výjimečné něčím jiným, všechny domky tohoto ostrova jsou totiž... Tento zvyk tu prý kdysi zavedli rybáři. Když se vracívali domů z širého moře,... Majitelé si unikátní atmosféry ostrova váží, a tak si s výtvarným pojetím svých... Dveře a okna natírají dalšími zajímavými barvami a toto všechno dotvářejí... Zářící barvy zbyly i na všechny čluny kotvící na kanálech. Lemují snad všechna... Starobylé domy se shlížejí v klidných vodách kanálů a historie tu zanechala své... Burano bylo podle pověstí osídleno poté, co nedaleký ostrov Buranellu postihla... K dosažení Burana postačí z Benátek necelá půlhodina jízdy lodí vaporettem,... Časy se mění a ostrov Burano už není pustým a bažinatým místem beze jména a bez... Pryč je však už i období jeho největší slávy. V minulosti bývalo jedním z...

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1. září 2021,  aktualizováno  3. 6. 11:53

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Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných...

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