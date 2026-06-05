Zhruba dvacet kilometrů jižně od Velikého Tarnova se zvedá podhůří Staré planiny. Tam pod přehradou Jovkovci vyústila do zvlněné pahorkatiny říčka Veselina. V posledním úseku se Veselina prorvala mezi strmými zalesněnými kopci a vymodelovala romantickou rokli.
Na jejím dně se holé kamenné plotny střídají s kaskádami, které vyvrcholí Kapinovským vodopádem. Uvnitř obnaženého řečiště se ostře lesknou hladké skalní mísy zaplněné vodou i hluboké černé tůně. Ačkoli nejhezčí pasáže rokle jsou poměrně krátké, tak si získaly přízeň místních výletníků.
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Těm současně slouží pár značených cest. Návštěvníci si nejčastěji protáhnou kostru na procházce stinným zeleným údolím, kudy vede asfaltka k přehradě, a kde se v lese schovává oblouk starého kamenného mostu.
Nás rokle okouzlila ihned po příjezdu. Těsně před soumrakem bělostné skalky zalil zlatavý nádech zapadajícího slunce. Příroda utichla. Od tůní pod vodopády se linuly melancholické melodie. V nich se ryzí slovanství prolínalo s prvky Orientu.
Dole na kamenných plotnách postával chlapík a jen tak od srdce hrál na kaval, což je zdejší tradiční nástroj podobný flétně. A dolinou, co se pomalu ukládala k spánku, rezonovala pastorální atmosféra Balkánu.
Vynikající kemp
Prostranství nad říčkou zabírá rozsáhlý volnočasový komplex Kapinovski manastir vyhlášený svou výletní restaurací, jehož součást tvoří také autokemp.
Kromě krásné travnaté loučky se stany a vyhrazenými místy pro obytné dodávky komplex též nabízí ubytování v bungalovech či karavanech. Děti se dostatečně vyřádí na hřišti a osvěžení za letních veder poskytne menší akvapark.
My jsme zde pobývali závěrem dubna. Venkovní bazény zatím byly mimo provoz, stejně jako stylová taverna Vodní mlýn (Vodenicata), zato nás mile potěšily předsezonní ceny. Kompletní parcela pro dvě osoby, auto, plus stan, nás na jednu noc stála bezkonkurenčních 15,5 eura (380 korun).
A to včetně proudu, využití kuchyňky i daně. Od počátku června se pak cena pobytu navýší. Zrovna se blížil první máj. To znamenalo prodloužené volno. Prostor pro obytné karavany se slušně zaplnil a i na louce se nás sešlo dost táborníků.
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Hodně klientů přicestovalo ze sousedního Rumunska. To byl též případ našich sousedů. „Do Karpat teď moc kvůli medvědům nejezdíme. Raději putujeme sem,“ prozradili mně.
Občerstvení zajišťovala terasa s grilem, kde jsme si první večer vyzvedli klíče od toalet a kuchyňky, jelikož jsme docestovali pozdě, kdy už na recepci měli zavřeno.
Tam nás srdečně přivítal pracovník, jenž před mnoha lety pobýval na Slovensku. A potvrdil mně, že naše bývalá společná republika u Bulharů neztratila vysoké hodnocení.
Kemp Kapinovski manastir zcela odpovídá západním standardům. Ovšem ceny si drží bulharské. Sociálky i kuchyňka se blýskaly čistotou a personál byl maximálně ochotný.
Apokalypsa na průčelí
Areál s kempem nese jméno po blízkém Kapinovském klášteře. K němu je to sotva pět minut chůze. Z monastýru stále čiší autentičnost. Dlouhá historie se tady potkala s domáckým rurálním šarmem. A monastýr si zatím uchoval svoji původní tvář.
Za pevnými kamennými zdmi se ukrývá nádvoří budovy obestavěné dřevěnými pavláčkami i schodišti potemnělými letitou patinou, starobylý kostelík sem nenuceně vnáší pravoslavnou spiritualitu a partie kolem hýří květy vesnických zahrádek.
Pestré odstíny se rovněž promítly do barev fresek, které zdobí kostel. Průčelí chrámu vévodí monumentální freska Poslední soud. Tou autor sugestivně ztvárnil svoji vizi motivu Apokalypsy. Interiér svatyně naopak hřejivě zlidšťuje vyřezávaný ikonostas (stěna s průchody, která v pravoslavných a řeckokatolických chrámech a katedrálách odděluje presbyterium od lodi, pozn. red.) zkrášlený posvátnými obrazy.
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Dějiny monastýru odstartovaly už během druhé půle 13. století. Současná podoba klášterního komplexu odpovídá typickému bulharskému stylu z období závěru osmanské nadvlády. Tenkrát také v Kapinovském klášteře existovala církevní škola, které Bulhaři označují jako „kilijno učilište“.
Většinou se jednalo o malé základní školy, jež pravoslavným obyvatelům poskytovaly vzdělání odpovídající alespoň prvnímu stupni. Tyto školy zároveň v tureckém islámském prostředí výrazně přispěly k uchování lokální kultury, byť někdy namísto lidového bulharského jazyka preferovaly církevní slovanštinu nebo řečtinu. Pojmenování škol vychází z výrazu „kilija“. Ten znamená mnišskou celu.
Utajené kláštery i turecký most
Duchovní památky dominují také širšímu okolí Kapinovského kláštera. Zhruba dva kilometry odtud se kousek od příjezdové silnice schovává zpola opuštěný Plakovský klášter. Bohužel nedaleký Prisovský klášter funguje převážně v uzavřeném režimu.
Naopak turisté i věřící hojně navštěvují starobylý Kilifarevský monastýr. Nás zase cestou udeřil do očí kamenný most, který se klene nad říčkou Belicí na okraji městečka Debelce. Ten pochází z časů osmanské éry a obecně se datuje do 17. století.
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Traduje se, že mistr stavitel tu prvně zbudoval méně robustní most, jenž vzápětí strhla povodeň. Místní turecký hodnostář se poté natolik rozohnil, až pohrozil staviteli, že pokud nezhotoví most nový a odolnější, tak mu usekne hlavu. Mistr se tedy znovu pustil do díla. A jeho druhý most slouží dodnes. Zároveň nedávno absolvoval rekonstrukci.
Ve Velikém Tarnovu, kde se zachovaly pozůstatky monumentální rezidence středověkých bulharských carů, převládají zejména domácí návštěvníci. Kromě pevnosti Carevce si město získá cestovatele spletí typických balkánských uliček, co se vlní nad skalnatými meandry Jantry, dále pitoreskní čtvrtí Varuša i podhradím Carevce s historickými budovami předměstí Asenova mahala.
O slunné sobotě se úspěšné zaparkování u okraje historického centra Velikého Tarnova takřka vylučuje. Ani odstavná parkoviště stoprocentně nezaručí volné místo. Jako alternativa se naskýtá využití autobusů veřejné dopravy, které do města směřují z Debelce.
Oblíbeným cílem poblíž Velikého Tarnova je vesnice Arbanasi. Základy tamních úhledných stavení obklopených robustními kamennými zdmi pravděpodobně položili pravoslavní Albánci, co sem zřejmě přišli už za časů středověkého Bulharska. Ale rovněž Arbanasi chvílemi dost válcují turisté.
Poněkud volněji bývá u kláštera Proměnění Páně, položeného severně od města. Tento monastýr ohromí vnějšími malbami klášterního kostela. Na protilehlé straně půvabného údolí Jantry mu pak sekunduje klášter Nejsvětější Trojice.