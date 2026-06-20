Jen dvacet kilometrů severně od hřebene Staré Planiny leží podhorské sídlo Trjavna. To v minulosti proslavili zruční stavitelé. Místní zkušení mistři pak svůj um přetavili do originálního stylu, který se řadí mezi typickou architekturu období bulharského národního obrození 19. století. Pochopitelně, že svými díly také obohatili rodné město, kde zbudovali honosné rezidence pro zámožné řemeslníky i trhovce.
Už před šedesáti lety se Trjavna stala městskou památkovou rezervací. Kdybychom ji porovnali s našimi starobylými sídly, tak by svým rázem přibližně odpovídala jihočeské Třeboni. Ačkoli historické centrum se orientuje na turisty, není mrtvým místem. Většina starých domků zůstala obydlená, ty nejatraktivnější se proměnily na muzea.
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Kromě rustikálních krčem tam pořád existují běžné obchůdky. Městské jádro otevírá krásně upravený park. Tady ve stínu stromů odpočívají na lavičkách místní senioři a vedou nekonečné debaty.
Takřka souvislý labyrint dlážděných uliček se táhne v úzkém pásu kolem říčky Trevnenska reka. Tu překonává oblouk původního mostku a opodál se tyčí hrázděná hodinová věž, která zdobila každé významnější balkánské sídlo. Právě kombinace šedivého kamene, opracovaného dřeva a bílého vápna omítky zformovala jedinečný kolorit města.
Na těžké vápencové desky střešní krytiny často navazuje předsazená dřevěná pavláčka a ty nejkomfortnější vily obklopuje rozlehlá zahrada. Uprostřed pitoreskní čtvrti se schovává přízemní kostelík svatého Archanděla Michaela, kterému od základů až po střechu dominuje hrubý kámen. Svatyně tak zvenčí působí přírodně a mysticky.
Kupodivu zpočátku turecké nadvlády obyvatelé města příliš nestrádali. Během stability Osmanské říše takřka neplatili daně. Zato ale povinně střežili obchodní stezky přes Starou Planinu. Již v 17. století zde existovala významná ikonopisecká dílna. A z ostatních řemesel se úspěšně rozvíjelo řezbářství.
Rázovitá dědina
U západního okraje městečka Trjavna mapa zakresluje šestikilometrovou značenou stezku do vesnice Boženci. My tam ale jedeme autem. To obnáší dlouhou okliku přes čtyřicetitisícové Gabrovo, jež se proslavilo jako bulharská „metropole humoru a satiry“.
Nejnavštěvovanější atrakcí u Gabrova je skanzen Etăr. Tamní atmosféra cestovatele vtáhne do centra bulharského horského maloměsta 19. století a představí jim též zapomenutá venkovská řemesla. Boženci se staly hitem bedekrů už před dvaceti lety. Návštěvnost úspěšně rostla.
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Za odstavným parkovištěm příchozí pohltí osobitý svět horské dědiny ztracené na konci silnice uvnitř zalesněného údolí. Tady také vládnou kamenné střechy. Rozdíl historické architektury mezi bulharským městem a vesnicí není zase tak propastný. Hospodářské objekty, jako bývalé chlévy či koliby, jsou však mnohem menší a nižší. Obytné chalupy jsou naopak robustnější a odolnější. A mají skromnější výzdobu.
Dějiny vesnice se píší již šest století. Celkově Boženci obsahují vyšší desítky původních stavení. Ty nejstarší se tu tyčí zhruba 200 let. Podle pověsti obec založila bohatá bojarka Božana, co do hor spolu s devíti syny utekla před Turky z Velikého Tarnova.
Drtivá většina vesnických obydlí slouží turismu. Mnohá poskytují stylové ubytování, jiné slouží jako prodejny suvenýrů či útulné kavárny. Tam si posedíte u turecké, arabské nebo „boženecké“ kávy. K ní se báječně hodí domácí baklava i orientální „tolumbički“. Klasické venkovské hospodářství, kde se ze dvorku ozývala drůbež a vedle domku se táhly obdělávané záhonky, jsem v Božencích spatřil jen jedno.
Možná proměna vesnice na turistickou atrakci někoho odradí, avšak je to zřejmě neúčinnější způsob její záchrany. Podobnými chalupami se pyšní také sousední víska Kmetovci. Ale tam jsou prázdné. A desítky autentických lidových stavení pokrytých kamennými deskami beznadějně chátrají v dědině Stefanovo u Sevlieva.
Osiřelý most
Přibližně na sever odtud leží další z přitažlivých míst, a to Drjanovo. Tady ale nezůstal kompaktní soubor památek, jakým okouzlí Trjavna, protože jednotlivé budovy jsou nahodile roztroušené po celém městečku. Místy ale vytváří půvabné ostrůvky.
Ten nejhezčí obklopuje náměstí Kolju Fičeto, kde na měšťanské rezidence, po jejichž dřevěných průčelí se pne vinná réva, plynule navazuje církevní komplex s chrámem Nejsvětější Trojice. Náměstí nese jméno zdejšího rodáka, jenž je ikonou bulharského stavitelství období národního obrození. Zároveň i on zkrášlil své rodiště reprezentativními díly.
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Kousek stranou od hlavní ulice se ukrývá Fičetův kostel svatého Mikuláše, jehož průčelí očaruje ladnými křivkami a interiér hýří barvami jemné výtvarné výzdoby.
Úplně na jihozápadním okraji zase uzavírá Drjanovo ladný kamenný most. Ten se elegantně klene nad Drjanovskou řekou. Tvar mostu nezapře, že Kolju Fičeto se inspiroval v klasických balkánských mostech osmanské éry. Orientální příchuť sem vnesly špičaté oblouky průčelí přilehlé studánky, která spolu s mostem dává dohromady malebný celek dřívější infrastruktury, co připomíná, že tudy původně vedla důležitá komunikace.
Teď štafetu dopravního ruchu převzala blízká mezinárodní silnice. Honosný most zůstal odstrčený na poslední výspě periférie. Momentálně působí osiřele, osaměle a opuštěně. A pouze jako hmotný svědek dokumentuje slavnější časy, kdy patřil do centra dění.
Pitoreskní monastýr na dně kaňonu
V Drjanovu je turistů málo. Daleko více jich putuje o pár kilometrů výše proti proudu řeky, kde se při dolním ústí monumentálního kaňonu bělají budovy Drjanovského kláštera. Byť církevní areál zřejmě existoval již počátkem 13. století, tak současná tvář kláštera dostala své obrysy roku 1845.
Nicméně o 32 let později, kdy region zachvátilo protiturecké Dubnové povstání, byl klášter vypálen. Poté absolvoval obnovu. Přesto monastýr neztratil svůj působivý ráz, v němž se pravoslavná linie ovlivněná byzantskou kulturou propojila s lidovými bulharskými prvky.
Mezi návštěvníky tady převládají domácí. Současně je Drjanovský klášter populárním cílem cestovatelů ze sousedního Rumunska. Proto i tamní taverny nabízejí poklady bulharské gastronomie za sympatické ceny.
Ovšem klášter je jen začátek. Bezprostředně za ním se do Drjanovské řeky vlévá přítok Andaka. Ihned nad ústím její řečiště sevřou kolmé vápencové stěny a v korytě zašumí vodopády. Vzápětí soutěsku uzamkne neschůdná průrva. Tudy se soustavou kaskád hlasitě řítí zpěněná voda.
Podzemní déšť
Od říčky nás příkrá stezka dovedla k jeskyni Bačo Kiro. Ta se jmenuje po vůdci protitureckých povstalců. Návštěvníci mají možnost dvou způsobů prohlídky – klasicky s průvodcem, případně individuálně, ovšem v menším rozsahu. My jsme se rozhodli pro druhou variantu. Krátká samoobslužná trasa nám nejprve představila místo, kde plály ohně pravěkého tábořiště.
Úvodní pasáže otevřely obří prostory hlavního jeskynního tunelu, odkud vybíhaly bizarně tvarované škvíry bočních chodeb. Tam byla krápníková výzdoba chudší. Chvílemi však z vysokých komínů stékaly dlouhé splazy sintrového náteku. Mě nejvíce oslovil Deštivý dóm. Zde ze stropu visely špičaté krápníky a intenzívní průsaky vody svými kapkami doopravdy vytvářely iluzi mírné přeháňky.
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Za jeskyní šplhají serpentiny značené stezky až nad horní hranu útesů. Trochu námahy rozhodně stojí za hřích, poněvadž pěšina poté vyústí na „Vyhlídku lásky“. Ta očaruje dechberoucím panoramatem stolových hor. Dole v hlubinách se krčí miniaturní budovy kláštera, jež připomínají dětskou stavebnici. A z výšin působí spíše roztomile, než aby zhmotňovaly církevní přísnost.
Cestou k vyhlídce odbočuje další značená stezka, která nejprve směřuje do hrdla průrvy říčky Andaka. Tady ostré rozhraní dělí divoký běsnící živel a klidné tůně nad soutěskou. Dále patnáctikilometrová pěší „ekostezka“ propojuje Drjanovský klášter s vesnicí Boženci.
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