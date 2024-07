Ochutnávka autentického Balkánu. Prozkoumejte okolí bulharského Vidinu

Kolem poloviny devadesátých let Vidin zosobňoval kvůli mizerné infrastruktuře peklo na zemi. Tehdy jsme při jeho návštěvě toužili po jediném – být odtud co nejrychleji pryč. Nyní se ovšem toto město proměnilo v příjemnou bránu do Bulharska, která rozhodně stojí za návštěvu. Cestovatelé tu totiž absolvují kompletní průřez kulturním dědictvím Balkánského poloostrova.