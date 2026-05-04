Zlaté písky jsou mezi Čechy stálice. Bulharsko nabízí moře, které nezklame

  8:30
Dvě hodiny letu z Prahy, dlouhé písečné pláže, teplé moře a ceny, které stále patří k příjemnějším v rámci evropských letních dovolených. Bulharsko ale není jen sázka na jistotu pro rodiny s dětmi. Vedle oblíbených letovisek nabízí i historická města, horskou krajinu a kuchyni, která umí mile překvapit.
K nejoblíbenějším oblastem Bulharska patří mezi dovolenkáři okolí Varny a...

K nejoblíbenějším oblastem Bulharska patří mezi dovolenkáři okolí Varny a Burgasu. Velkou klasikou zůstává Slunečné pobřeží, které láká na dlouhou pláž, hotely, restaurace i pestrou prázdninovou atmosféru. | foto: Profimedia.cz

K nejoblíbenějším oblastem Bulharska patří mezi dovolenkáři okolí Varny a...
K nejoblíbenějším oblastem v Bulharsku patří okolí Varny.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v bulharské Varně
K nejoblíbenějším oblastem v Bulharsku patří Burgas a jeho okolí.
12 fotografií

Bulharsko si právem drží pověst dostupné a pohodlné přímořské dovolené. Na pobřeží Černého moře se střídají široké písčité pláže, menší zátoky i rušnější letoviska s bohatým zázemím. Moře bývá v létě klidné a příjemně teplé, takže vyhovuje jak rodinám s dětmi, tak těm, kdo si chtějí dovolenou užít bez složitého cestování.

K nejoblíbenějším oblastem patří okolí Varny a Burgasu. Velkou klasikou zůstává Slunečné pobřeží, které láká na dlouhou pláž, hotely, restaurace i pestrou prázdninovou atmosféru.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Jen kousek odtud leží Nesebar, jedno z míst, kam se vyplatí vyrazit alespoň na podvečerní výlet. Starobylé uličky, dřevěné domy, pravoslavné kostely i větrný mlýn mu dávají výrazný charakter.

Stálicí mezi letovisky jsou také Zlaté písky. Právě tady oceníte kombinaci dlouhé pláže, dobré dostupnosti a široké nabídky služeb. Výhodou bulharského pobřeží je i to, že většina pláží je široká, písčitá a dobře přístupná. Nechybí vodní sporty, projížďky na člunech ani další atrakce, takže si tu na své přijdou jak milovníci odpočinku, tak aktivnější turisté.

Kdo nechce strávit celou dovolenou jen u vody, může zamířit do vnitrozemí. Bulharsko je z velké části hornatá země a nabízí překvapivě rozmanitou krajinu. Pohoří Rila, Pirin nebo Rodopy ukrývají hluboká údolí, horské řeky i malebná městečka.

V Rodopách stojí za pozornost například lázeňský Devin, který spojuje pobyt v přírodě s odpočinkem. Zajímavou zastávkou je také Etara nedaleko Gabrova, skanzen tradičních řemesel a venkovského života.

K nejoblíbenějším oblastem Bulharska patří mezi dovolenkáři okolí Varny a Burgasu. Velkou klasikou zůstává Slunečné pobřeží, které láká na dlouhou pláž, hotely, restaurace i pestrou prázdninovou atmosféru.
K nejoblíbenějším oblastem Bulharska patří mezi dovolenkáři okolí Varny a Burgasu. Velkou klasikou zůstává Slunečné pobřeží, které láká na dlouhou pláž, hotely, restaurace i pestrou prázdninovou atmosféru.
K nejoblíbenějším oblastem v Bulharsku patří okolí Varny.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v bulharské Varně
12 fotografií

Milovníky historie zaujme Veliko Tarnovo, někdejší hlavní město země, jehož domy se zvedají na skalních terasách nad řekou Jantrou. Za zmínku stojí i Kazanlak, proslulý thráckými hrobkami a archeologickými nálezy.

Bulharsko nabízí více než jen klasickou pobytovou dovolenou. Vedle koupání a slunce tu čekají i výlety, historie a místní kuchyně. K jejím známým stálicím patří šopský salát, musaka nebo grilované kebabče. Právě spojení krátkého letu, příznivých cen a různorodých zážitků dělá z Bulharska destinaci, která české turisty láká opakovaně.

Věděli jste, že...?

  • Varenský poklad patří k nejstarším zlatým nálezům na světě. Archeologové ho objevili u Varny a jeho stáří se počítá na více než šest tisíc let.
  • Bulharsko je jedním z hlavních center výroby růžového oleje. Údolí růží v okolí Kazanlaku patří k nejslavnějším oblastem svého druhu.
  • V zemi se 1. března tradičně nosí červeno-bílé ozdoby zvané martenice jako symbol jara, zdraví a štěstí.
  • Plovdiv bývá označován za jedno z nejstarších trvale obydlených měst v Evropě.
  • Bulhaři při souhlasu a nesouhlasu někdy kývají hlavou opačně, než jsou zvyklí cizinci, což může být pro turisty zpočátku matoucí.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Nejužší město celé Číny je senzace, kterou je možná lepší si odpustit

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších...

Velká zeď? U ní je zastávka téměř povinností, když tu jste poprvé. Při dalších návštěvách asijské země už turisté experimentují, volí exotičtější lokality. Jako docela mimořádné se například jeví být...

Radikální zbraně proti turismu. Letoviska bojují o přežití zdražováním i AI

Na 4,5 milionu turistů do Pompejí ročně zanese, po jednotlivých semínkách, tuny...

Zatímco globální cestovní ruch míří k rekordním 1,8 miliardám příjezdů ročně, populární destinace sahají k opatřením, která by byla ještě před pár lety nemyslitelná. Od zdmi obehnaných výhledů až po...

Ty nejkrásnější římské památky nehledejte v Římě, čekají na vás v Tunisku

Ve městě El Džem se nachází největší římský amfiteátr na africkém kontinentu –...

Kam vyrazit za římskými památkami? Pochopitelně do Říma. Ale když už jednou vyčerpáte tamní antický repertoár, aniž byste se té krásy dost nasytili? Zkuste výlet za moře do Afriky. Až obdivuhodnou...

Chrám mezi nebem a zemí. Čínská hora Fan-ťing-šan okouzlí každého

Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad...

Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad mořem mlhy se tyčí skalní vrchol se dvěma chrámy spojenými úzkým mostem. Posvátná hora buddhistů, zapsaná na seznamu...

Za krásou nemusíte za hranice. Nejhezčí české cyklovýlety vám vyrazí dech

V Brdech najdete hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky,...

Ve světě, kde zprávy plní nejistota a napětí, je snadné zapomenout, jak blízko máme klid a krásu. Přitom Česko nabízí scenérie, které berou dech – od tichých lesů přes malebné vesnice až po horské...

Zlaté písky jsou mezi Čechy stálice. Bulharsko nabízí moře, které nezklame

K nejoblíbenějším oblastem Bulharska patří mezi dovolenkáři okolí Varny a...

Dvě hodiny letu z Prahy, dlouhé písečné pláže, teplé moře a ceny, které stále patří k příjemnějším v rámci evropských letních dovolených. Bulharsko ale není jen sázka na jistotu pro rodiny s dětmi....

4. května 2026  8:30

Sbohem, letiště. Objevte Evropu z okna vlaku a zažijte léto plné svobody

Advertorial
Sbohem, letiště. Objevte Evropu z okna vlaku a zažijte léto plné svobody

Snídaně v Praze a pozdní oběd v Kodani nebo káva na břehu Dunaje. Evropa se smrskla na pár hodin v sedadle vlaku, ze kterého lze sledovat, jak se česká krajina plynule mění v nekonečné moravské...

4. května 2026

Evropa po kolejích. Jak cestovat pohodlně, chytře a bez auta

Advertorial
Evropa po kolejích. Jak cestovat pohodlně, chytře a bez auta

Snídaně v Praze a pozdní oběd v Kodani nebo káva na břehu Dunaje. Evropa se smrskla na pár hodin v sedadle vlaku, ze kterého lze sledovat, jak se česká krajina plynule mění v nekonečné moravské...

4. května 2026

Skipněte tankování. Evropu dejte vlakem víc v pohodě

Advertorial
Skipněte tankování. Evropu dejte vlakem víc v pohodě

Snídaně v Praze a pozdní oběd v Kodani nebo káva na břehu Dunaje. Evropa se smrskla na pár hodin v sedadle vlaku, ze kterého lze sledovat, jak se česká krajina plynule mění v nekonečné moravské...

4. května 2026

Cestujte chytře. Bez drahého paliva i zbytečných emisí

Advertorial
Cestujte chytře. Bez drahého paliva i zbytečných emisí

Snídaně v Praze a pozdní oběd v Kodani nebo káva na břehu Dunaje. Evropa se smrskla na pár hodin v sedadle vlaku, ze kterého lze sledovat, jak se česká krajina plynule mění v nekonečné moravské...

4. května 2026

Za krásou nemusíte za hranice. Nejhezčí české cyklovýlety vám vyrazí dech

V Brdech najdete hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky,...

Ve světě, kde zprávy plní nejistota a napětí, je snadné zapomenout, jak blízko máme klid a krásu. Přitom Česko nabízí scenérie, které berou dech – od tichých lesů přes malebné vesnice až po horské...

4. května 2026

Na co zírá mašinfíra: Karlovarskou kaolinovou lokálkou až k hradbě Krušných hor

Hektor T435.0145 ve stanici Sadov

Také dnešní Mašinfíra bude jarní. Zavítáme na typickou krušnohorskou lokálku, které v rozletu zabránily právě hory. Trať z Dalovic do Merklína vznikla v roce 1902, měla zásobovat kaolínem merklínskou...

3. května 2026

Chrám mezi nebem a zemí. Čínská hora Fan-ťing-šan okouzlí každého

Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad...

Hora Fan-ťing-šan v jihozápadní Číně patří k nejmagičtějším místům Asie. Nad mořem mlhy se tyčí skalní vrchol se dvěma chrámy spojenými úzkým mostem. Posvátná hora buddhistů, zapsaná na seznamu...

3. května 2026

Jako hrad na soutoku Chrudimky a Labe. Winternitzovy mlýny dominují Pardubicím

Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích

Jsou impozantní a hladina řeky, na níž se jejich silueta zrcadlí, tu monumentalitu ještě násobí. Sto let se tady mlela mouka, dnes je tu doma umění a věda. Pardubické Winternitzovy automatické mlýny...

2. května 2026

Nejdelší flowtrail v Tyrolsku nebo AI kouč. Rakousko láká na letní novinky

Velkou novinkou v Kitzbühelu je Bike Trail Kirchberg, která nabízí vlny,...

Rakousko letos vstupuje do letní sezony s řadou novinek, které mají oslovit aktivní turisty, rodiny s dětmi i cestovatele hledající pohodlí a klid. Regiony investují do nové infrastruktury, rozšiřují...

2. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1. 5. 13:24

Nejbohatší italský region a pověstný šmrnc. Lombardie je kraj plný kontrastů

Bergamo Itálie

Region v severozápadní Itálii, rozkládající se od alpských svahů až k údolí řeky Pád, je místem, kde se setkává pokrok s tradicemi, historie s modernou a rušná centra s nedotčenou přírodou.

1. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.