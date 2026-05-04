Bulharsko si právem drží pověst dostupné a pohodlné přímořské dovolené. Na pobřeží Černého moře se střídají široké písčité pláže, menší zátoky i rušnější letoviska s bohatým zázemím. Moře bývá v létě klidné a příjemně teplé, takže vyhovuje jak rodinám s dětmi, tak těm, kdo si chtějí dovolenou užít bez složitého cestování.
K nejoblíbenějším oblastem patří okolí Varny a Burgasu. Velkou klasikou zůstává Slunečné pobřeží, které láká na dlouhou pláž, hotely, restaurace i pestrou prázdninovou atmosféru.
Jen kousek odtud leží Nesebar, jedno z míst, kam se vyplatí vyrazit alespoň na podvečerní výlet. Starobylé uličky, dřevěné domy, pravoslavné kostely i větrný mlýn mu dávají výrazný charakter.
Stálicí mezi letovisky jsou také Zlaté písky. Právě tady oceníte kombinaci dlouhé pláže, dobré dostupnosti a široké nabídky služeb. Výhodou bulharského pobřeží je i to, že většina pláží je široká, písčitá a dobře přístupná. Nechybí vodní sporty, projížďky na člunech ani další atrakce, takže si tu na své přijdou jak milovníci odpočinku, tak aktivnější turisté.
Kdo nechce strávit celou dovolenou jen u vody, může zamířit do vnitrozemí. Bulharsko je z velké části hornatá země a nabízí překvapivě rozmanitou krajinu. Pohoří Rila, Pirin nebo Rodopy ukrývají hluboká údolí, horské řeky i malebná městečka.
V Rodopách stojí za pozornost například lázeňský Devin, který spojuje pobyt v přírodě s odpočinkem. Zajímavou zastávkou je také Etara nedaleko Gabrova, skanzen tradičních řemesel a venkovského života.
Milovníky historie zaujme Veliko Tarnovo, někdejší hlavní město země, jehož domy se zvedají na skalních terasách nad řekou Jantrou. Za zmínku stojí i Kazanlak, proslulý thráckými hrobkami a archeologickými nálezy.
Bulharsko nabízí více než jen klasickou pobytovou dovolenou. Vedle koupání a slunce tu čekají i výlety, historie a místní kuchyně. K jejím známým stálicím patří šopský salát, musaka nebo grilované kebabče. Právě spojení krátkého letu, příznivých cen a různorodých zážitků dělá z Bulharska destinaci, která české turisty láká opakovaně.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.