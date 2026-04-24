Budapešť vznikla roku 1873 spojením Budína, Starého Budína a Pešti a právě rozdělení na dvě odlišné části dodnes určuje její ráz. Na jedné straně klidnější, kopcovitější Budín, na druhé živější Pešť, kde se soustředí velká část městského ruchu.
Právě Dunaj je tím, co obě strany Budapešti spojuje i odděluje zároveň. Úsek řeky protékající centrem města spolu s mosty patří na seznam UNESCO. Panorama města pak dotvářejí monumentální stavby, historické kopce i mosty, které patří k jeho nejvýraznějším symbolům.
K nejznámějším budovám maďarské metropole patří parlament, jedna z největších vládních budov na světě. Sídlí zde prezident i vláda a je tu uložena i svatoštěpánská koruna, nejvýznamnější symbol maďarské státnosti. Po setmění je budova navíc impozantně nasvětlená.
Přímo před touto dominantou stojí památník Boty na břehu Dunaje, který připomíná oběti holokaustu – téměř čtyři tisíce obyvatel Budapešti, převážně židovského původu. Ti byli během druhé světové války zavražděni na břehu řeky tak, aby jejich těla dopadla přímo do vody. Před smrtí jim však bylo nařízeno odložit šaty i boty, jejichž siluety dnes zůstávají jako tichá připomínka doby.
Rybářská bašta, Budínský hrad i Citadela
Na druhém břehu řeky se zvedá Rybářská bašta symbolizující usazení Maďarů v roce 895. Jejích sedm kamenných věžiček symbolizuje počet vůdců, kteří se na území dnešního Maďarska usadili.
V její blízkosti stojí i Matyášův chrám, který dřív sloužil ke korunovaci uherských králů. Proběhly zde i poslední dvě korunovace rakousko-uherských císařů – Františka Josefa I. v roce 1867 a Karla I. v roce 1916.
Jen nedaleko se rozkládá Budínský hrad, který spolu s dalšími stavbami vytváří jednu z nejpůsobivějších částí města. Jeho historie totiž sahá až do třináctého století. K hradu navíc vede historická pozemní lanovka z roku 1870, kterou můžou návštěvníci využít pro výjezd na kopec.
Mezi další místa, která v Budapešti nelze přehlédnout, patří bazilika svatého Štěpána, Andrássyho třída, Náměstí hrdinů nebo hrad Vajdahunyad. Pozornost poutá také Velká synagoga v ulici Dohány, která je významnou součástí místní židovské historie.
Nezapomeňte přibalit ručník a plavky
Výjimečné postavení má v Budapešti i lázeňská tradice. O blahodárných účincích místních vod věděli už Římané a později tu lázeňské budovy stavěli také Turci. Lázně jsou tu místem odpočinku i setkávání se s přáteli.
Nejznámější jsou lázně Széchenyi, proslulé architekturou i venkovními bazény. Zvláštní atmosféru mají v létě během večerních bazénových akcí, ale stejně silně působí i v zimě, kdy je možné sedět ve vyhřívané vodě za padajících sněhových vloček. Oblíbené jsou i lázně Palatinus na Markétině ostrově, a to zejména v létě.
Vedle památek a lázní hraje v Budapešti důležitou roli i jídlo. Maďarská kuchyně překvapí výraznou chutí, za kterou stojí především mletá paprika. K typickým pokrmům patří perkelt, světově známý gulyás připomínající spíše polévku nebo rybí polévka halászlé. Nechybí ani langoš se zakysanou smetanou, ovčím sýrem a česnekem.
Z dezertů je v Budapešti všudypřítomný trdelník, ačkoliv původně pochází z Rumunska. Z nápojů vyniká tokajské víno nebo višňové pivo meggyes sör. Město však nežije jen tradiční kuchyní, ale i současnou gastronomií, kavárnami a podniky, které ukazují, že Budapešť je také výrazným kulinářským centrem.
Dobře je to vidět třeba ve Velké tržnici z roku 1896. Ta měla původně zásobovat velké množství lidí, dnes ale nabízí ve třech patrech možnost ochutnat maďarské pokrmy i koupit pravé maďarské salámy nebo čabajky. Tržnice, která je už z dálky nápadná barevnými taškami na střeše, tak patří k místům, kde se setkávají turisté s místními.
Po setmění město ožívá
Zcela jinou atmosféru mají ruin bary, které vznikly v neobydlených domech z počátku dvacátého století. Přes den hostí trhy a kulturní akce, večer se mění v bary plné hudby, alkoholu a mladých lidí. Právě jejich neformální prostředí z nich udělaly jedno z typických budapešťských lákadel.
Nejznámější z nich je bar Szimpla Kert, který má nespočet místností zařízených do nejrůznějších stylů. Češi navíc ocení i možnost dát si české pivo, konkrétně Pilsner Urquell. Pokud hledáte něco místního, můžete vyzkoušet také maďarské pálenky.
Kdo chce město vnímat od vody, může využít plavbu po Dunaji nebo tramvajovou linku číslo 2, která vede podél řeky a míjí klíčové památky včetně parlamentu.
Právě plavba po Dunaji, nejčastěji s neomezenou konzumací prosecca, je jednou z nejvyhledávanějších atrakcí v Budapešti. Není ale divu, večerní projížďka s výhledem na nasvícené dominanty města může být jak romanticky stráveným časem, tak i zábavou s partou přátel, která navodí atmosféru večera.