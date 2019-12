Během posledních pěti let létal britský pilot Lee Mumford pracovně do všech možných koutů světa, kde se navíc mohl věnovat také své druhé zálibě, fotografování. Za své snímky získal několik ocenění a objevil se v mnoha prestižních časopisech. Jedna z jeho krásných fotografií zachycuje New York.

Autor: Profimedia.cz