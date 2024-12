Zastaralý i skromný palác. Podívejte se do útrob královské jachty Britannie

Britannia byla již 83. lodí postavenou přímo pro potřeby panovníka. Co do luxusu si se svými předchůdkyněmi nezadala. Jednalo se o plovoucí palác, kde mohla královna vítat hosty, kamkoli se jen na světě vrtla. A že je těchto destinací úctyhodná řádka – Britannia za 43 let své služby doplula do více než šesti set přístavů ve 135 zemích. Urazila tak více než milion námořních mil (tedy téměř dva miliony kilometrů).