Od začátku letošního ledna je Luegbrücke, klíčový most na A13, v opravě. Po pětapadesáti letech fungování se životnost tohoto tělesa nad údolím v údolím Wipptal přežila, a vyžádala si komplexní rekonstrukci. Spojenou s jeho demolicí a výstavbou nového mostu.

Bezprostřední stavební práce jsou rozplánovány sice „jen“ na 180 dní dopředu, ale konstrukční a navazující úkony tu poběží další dvě léta, a úplně hotovo vlastně nemá být na Brennerské dálnici dřív než v roce 2030.

Co to znamená pro ty, kteří se letos chystali Rakouskem do Itálie autem? Slušně řečeno, pořádné komplikace.

Protože Brennerská dálnice je tou nejdůležitější a nejvytíženější dopravní cestou v Alpách (ročně tu v obou směrech projede na 17 milionů osobních vozů), a spolehnutí na ni teď nebude.

Nabízí se dvě varianty.

Postaru, ale s jistými problémy

Ta první, od které vás ale představitelé ASFINAG, rakouské společnosti pro dálnice a rychlostní silnice, zrazují, je spolehnutí se na původní A13.

Ovšem s velmi výraznou proměnlivostí režimu jízdy, která se řídí harmonogramem stavebních prací. Znamená to trvalé omezení rychlosti na 60 km/h; střídavé omezení počtu jízdních pruhů; proměnlivé omezení možnosti opustit A13 na sjezdech; dopravní uzavírky; snížení počtu jízdních pruhů v severním a jižním směru a střídavé úplně zákazy vjezdu nebo přesměrování podle hmotnosti vozidel. A také zákaz vjezdu o víkendech, některých svátcích a jízdě v noci.

I když je to vše přehledně zachyceno a rozepsáno v tabulkách s termíny konkrétních dní, stavitelé si osobují právo na změnu údajů, a ty vždy nejaktuálnější informacemi o momentální průjezdnosti bude na svých stránkách prezentovat ASFINAG.

Který, jak znovu opakujeme, vás od cesty po A13 zrazuje. A doplňuje, že vždy bude třeba počítat s dopravními zácpami a značnými časovými ztrátami na dojezdu.

Pro renovaci Luegbrücke se plánuje výstavba ve dvou etapách. Nejprve bude postavena nová konstrukce se dvěma jízdními pruhy souběžně se stávajícím mostem.

Hladký průjezd vám tedy nikdo negarantuje.

A jaká je tedy na druhá varianta?

Okolo, s pořádnou zajížďkou

Využít jedné z mnoha objízdných tras. Například směrem na východ, po Felbertauernstraße. Anebo po zemské Brennerské silnici (Brenner Landstraße). Ta je dobrou alternativou pro obytné osobní automobily. Bohužel obytné přívěsy ji využívat nesmí.

Další možností je cesta na západ, přes průsmyk Reschen. Ta se vyplatí těm, kteří míří směrem na Merano, Bolzano nebo jezero Lago di Garda. I tady ale platní omezení pro obytné přívěsy.

Dalšími alternativními trasami jsou Grossglocknerská alpská silnice nebo cesta přes průsmyk Plöcken.

Vzhledem k tomu, že zemská Brennerská silnice bude pravděpodobně dopravně přetížená, je asi jedinou opravdu doporučitelnou objízdnou trasou široký oblouk zajížďky přes Gotthard, San Bernardino. Anebo Tauernskou dálnicí.

V závislosti na výchozím místě a cíli cesty může být alternativou silnice Felbertauern a dálnice Phyrn. Tak jako tak, objízdné trasy vám přidají k dojezdu desítky kilometrů.

Rakouská společnost pro dálnice a rychlostní silnice vám přitom nedoporučuje využít zdánlivě kratší spojnice přes vysokohorské silnice Timmelsjoch či Stallersattel. V některých úsecích totiž mají pouze jeden jízdní pruh, s omezenou průjezdností. A navíc poměrně strmé.

Dopravní komplikace letos nekončí

Těch ne zrovna pozitivních varovných doporučení, zaznívajících od Rakušanů, je víc. Například to, že cesty přes průsmyk Gotthard a Taurenská dálnice jsou „obecně náchylné“ k tvorbě rozsáhlých kolon. A že v průsmyk Reschen bývá rovněž často uzavřen, kvůli stavebním pracím.

Jakmile bude tento nový most dokončen, bude na něj odkloněna veškerá doprava. Poté bude starý most zbourán a na stejném místě postaven nový, aby byla doprava po dobu výstavby co nejplynulejší.

Hodí se též zmínit, že v regionu současně probíhají práce na železniční a silniční infrastruktuře v Německu, Rakousku a Itálii, a na dalších alpských přechodech.

Další z těch nepříjemných zmínek a doporučení je, že cestu byste si neměli chtít „chytře“ zkrátit ani po B182 (Brennerbundesstraße), která vede souběžně s dálnicí A13. V obou směrech jsou tu umístěny měřicí semafory, které umožňují průjezd pouze určitému počtu vozidel v závislosti na dopravní situaci.

Za nedobrou variantu se dá počítat i postup pokus-omyl, tedy že nejprve vyzkoušíte, jak to jede po opravované A13 a pak se uvidí. Když totiž skončíte v koloně, vyjet z ní nejspíš totiž nebudete moci. Na dálnici totiž bylo osazeno sedm závorových systémů, které budou podle potřeby sjezdy uzavírat, kvůli ochraně obyvatel okolních obcí.

Hlídat si musíte i hmotnost vozidla. Pře nájezdem na most Luegbrücke budou instalovány váhy a vozidla nad 3,5 tuny budou „odpovídajícím způsobem“ odkloněna.

Takže k cestě na jih autem, nebo dokonce s obytným přívěsem, jste si opravdu nemohli vybrat horší dobu.

Špatné zprávy o komplikacích na Brennerské dálnici tím nekončí. Po dokončení výstavby nového Luegbrücke se totiž Rakušané hodlají pustit do demolice a nové výstavby 190 metrů vysokého Europabrücke, mezi Patschem a Schönbergem v údolí Stubaie. Tady se stavební práce rozpočítávají na čtyři léta a i zde se očekávají značná omezení pro motoristy.