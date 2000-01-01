Nekonečné písečné duny a krystalově průzračné laguny, to vše na hranicích nejrozlehlejšího deštného pralesa na světě. Brazilský národní park Lençóis Maranhenses je jedním z nejpozoruhodnějších přírodních úkazů světa, o čemž svědčí i status světového dědictví UNESCO.
Chráněný národní park Lençóis Maranhenses se rozléhá na severovýchodním pobřeží Brazílie, kde lemuje hranice Amazonského pralesa.
Během období dešťů, které trvá zhruba od ledna do června, se písečné prohlubně naplní průzračnou vodou a vzniknou stovky sladkovodních lagun. Hustá vrstva nepropustného sedimentu navíc brání vodě v odtoku.
Jedinečná podívaná každoročně přiláká statisíce návštěvníků, kteří do parku míří ze všech koutů světa. Návštěvnost je tak vysoká, že se stal čtvrtou nejnavštěvovanější destinací v Brazílii.
Podle ředitelky národního parku, která o situaci hovořila pro BBC, si však popularita vybírá svou daň. V roce 2024 navštívilo Lençóis bezmála 552 tisíc turistů. O rok později jich bylo 580 tisíc už během pouhého půlroku.
Prudký nárůst návštěvnosti přinesl nové výzvy, se kterými si místní nevědí rady. Oblast má velmi slabou infrastrukturu a někteří návštěvníci se k dunám snaží dostat různými dopravními prostředky, které místní krajinu poškozují.
Turismus velice zatěžuje místní přírodu. Lidé často vjíždějí do parku vozidly, která znečišťují tento křehký ekosystém.
Do Lençóis Maranhenses se dá dostat i po řece Preguiças. Turisté nasednou na loď v o něco vzdálenějším městě Barreirinhas, odkud cesta po vodě trvá zhruba hodinu.
Velký zájem o dlouhé a poměrně rovné pláně mají i místní developeři, kteří na hranicích staví větrné elektrárny.
V roce 2005 se v parku natáčel také film Dům v písčinách režiséra Andrucha Waddingtona.
Ze snahy ochránit Lençóis Maranhenses před neohleduplnými davy turistů se brazilská vláda rozhodla podat návrh na zařazení parku na seznam světového dědictví UNESCO, o němž se již v minulosti mnohokrát hovořilo.
Výbor pro světové dědictví skutečně návrhu vyhověl a v roce 2024 bylo Lençóis zařazeno mezi tyto lokality.
Ačkoliv samotné duny nejsou vhodným místem k osídlení, v okolí parku a větších lagun se historicky usazovala řada indiánských kmenů.
Někteří jejich potomci zde žijí dodnes a v současnosti je v oblasti evidováno více než tisíc rodin.
Domorodí obyvatelé, kteří zde založili několik menších vesnic, začali parku říkat „Prostěradla z Maranhãa“.
Název se postupně ujal především díky nápadné podobnosti místních bílých dun s rozprostřenými prostěradly, jež pokrývají tisíce kilometrů.
Laguny zároveň slouží jako domov mnoha druhům ryb a hmyzu. Tito živočichové dokážou v regionu přežít i během období sucha, kdy se ukrývají ve spodních vrstvách bahna či v porostech mangrovů, čímž vytvářejí unikátní ekosystém.
