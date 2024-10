Skutečné místo příběhu magie, jezera i most špionů. Braniborsko je ráj pro kola

Braniborsko je největší ze šestnácti spolkových zemí Německa. Leží na severovýchodě země a doslova objímá Berlín. Je neskutečně pestré. Je to země jezer, památek UNESCO, nejdelší bruslařské trasy v Evropě a pere se i o prvenství v hustotě čapích hnízd na starém kontinentu. V Braniborsku se všechno točí kolem cyklistiky, vodního dobrodružství a tradic. Proto je tento kout ideální pro rodinné výlety.

Tím, že to sem máme, co by kamenem dohodil, tu můžete v pohodě trávit prodloužené víkendy. Když si dobře poskládáte program, uspokojíte všechny členy domácnosti. Zažijete pohádkovou atmosféru, nebude nouze o pohyb, kluci budou nadšení z průmyslové kultury a starých technologií a oko se bude kochat úžasnými památkami. A kdo chce, může se i trochu bát.