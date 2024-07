Bosna a Hercegovina jako bájný Fénix vstala z popela. Češi ji milují

Může se hodit Na co pozor

Stále zde existují zaminovaná území. Nyní většinu označují červené výstražné tabule. Přesto se bedlivě dívejte, kam šlapete. Zejména v Hercegovině se velmi hojně vyskytují zmije, včetně extrémně jedovaté zmije růžkaté. Okolo roku 2008 Bosna a Hercegovina přijala pod tlakem aktivistů zákon, který chrání opuštěná zvířata. Výsledkem byly početné smečky toulavých psů, které sužovaly města. Momentálně se situace výrazně zlepšila. Toulaví psi se sice ve městech pořád vyskytují. Dokud však nevytvářejí smečky, tak nepředstavují velké nebezpečí. A za nějakou tu dobrůtku se rádi stanou milými společníky. Naopak zpola domácí psi na venkově, u samot a zejména roztroušených farem s dobytkem často bývají velmi agresívní. To platí i pro pastevecké psy v horách na místech, kde nejsou zvyklí na výletníky. Kriminalita je v BaH relativně nízká, narkomany a bezdomovce tu moc nepotkáme. Specifikem Balkánu jsou žebráci. Samozřejmě, že občas se narazí na podvodníčka, případně si obsluha zvýší cenu, nicméně není to pravidlem. Těsně před covidem Bosnu trápil nájezd migrantů. Incidenty s nimi jsou aktuálně řídké. Kdy do Bosny a Hercegoviny

Nejraději tam cestuji během jara a na podzim. Závěrem dubna ještě ve střední Bosně dokvétají ovocné sady a obzor zdobí zasněžené hory. I počátek léta má svoje výhody, a to relativně stabilní teplé počasí i v horách, které však občas naruší bouřky. Zároveň už fungují kempy, nicméně zatím v nich nevládne prázdninový nával. To platí i pro září. Současně tehdy bývá minimum bouřek. Počátkem října se pak ve vyšších polohách již ozývá barevný podzim. Červenec a srpen promění centrum Mostaru na rozpálené peklo: z chorvatského Jadranu tam na jednodenní výlety směřují masy turistů a teplota přesahuje čtyřicítku. Burek vás prozradí

V Bosně a Hercegovině se oficiálně mluví třemi jazyky. A to bosensky, srbsky a chorvatsky. Sice mezi nimi existují rozdíly, nicméně ty spíše vyplývají z dialektů. Pokud ovládáte alespoň základy jednoho z nich, tak máte u místních otevřené dveře. Spoleh na slovanskou příbuznost s češtinou je ošemetný. A bývá zdrojem faux pas. Například výraz „užas“ znamená hrůzu či hnus. Touto českou pochvalou opravdu neoslníte. Když by bodrý temperamentní Hercegovec katolické nebo pravoslavné víry před českou cestovatelkou vytáhl ze spižírny obří šunku dokonale vysušeného pršutu a ona by česky kvitovala, že to je „úžasná kýta“, určitě by vyvolala pozdvižení. „Kita“ je totiž jeden z výrazů pro mužský genitál. Pokud se perfektně naučíte srbochorvatsky, tak stoprocentně vás zradí první pekárna. Můžete si tam gramaticky dokonale objednat cokoliv, ale jakmile řeknete, že chcete „burek s masem“, jste prozrazeni. Tu se výrazem burek označuje výhradně „burek s masem“. Burek se sýrem se nazývá „sirnica“, s bramborem „krompiruša“, se špenátem „zeljanica“. V Bosně samozřejmě pořídíte velké spektrum suvenýrů, od kvalitních řemeslných výrobků, až po rádoby tradiční šunt z Číny nebo Turecka. Já nejraději domů vozím to, co prochází žaludkem: ajvar, sarajevský rahat-lokum, chalvu, baklavu, pohankovou mouku umletou ve vodním mlýnku i vynikající rakiji, zejména z hrušek a kdoulí. Poděkování

Děkuji svým bosenskohercegovským komplicům Mirsadovi Salihagićovi – Čilsovi, Bracovi Babićovi, Anesovi Voloderovi, Zoranovi Šimićovi, který bohužel už není mezi námi, Edinovi Šerifovićovi a spoustě dalších pohostinných obyvatel Bosny a Hercegoviny za to, že mně umožnili podrobné seznámení s jejich zemí. Dále Martinovi Brožovi a všem parťačkám a parťákům, co mě na cestách doprovázeli.