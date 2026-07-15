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Město na ponorné řece. Trebinje okouzlí historií i středomořským tempem života

  8:30
Pouhých třicet kilometrů od Dubrovníku leží město, které jako by žilo v jiném tempu. Zatímco chorvatská perla Jadranu v létě praská ve švech, Trebinje si zachovává klid, který je dnes na Balkáně stále vzácnější.

Nejjižnější město Bosny a Hercegoviny, ležící na řece Trebišnjici, má kolem třiceti tisíc obyvatel a zatím uniká masovému turismu. Středomořské klima zde přeje olivám i vinné révě a život se odehrává především venku.

Srdcem města je Stari Grad, osmanská čtvrť z 18. století sevřená hradbami na skalním ostrohu nad řekou. Jen pár kroků odtud se rozprostírá pěší zóna, stíněná stoletými platany. Pod jejich korunami se scházejí místní v kavárnách a čajovnách, kde nikdo nikam nespěchá.

Vína zajímavě stárnou

Jedním z největších překvapení Hercegoviny je víno. Zdejší kraj patří mezi nejméně objevené vinařské oblasti jižní Evropy. Domácí odrůdy Žilavka a Blatina se mimo region pěstují jen výjimečně. Žilavka nabízí svěží kyselinu a výraznou mineralitu, Blatina naopak zaujme plností a schopností zrát.

Omamné kouzlo Hercegoviny. Do Trebinje je to jen chvilka od Jadranu

Nejznámějším producentem je vinařství Tvrdoš, spojené se stejnojmenným pravoslavným klášterem. Ten leží jen několik kilometrů od centra města na skalním ostrohu nad Trebišnjicí. Tradice sahá hluboko do středověku a dnešní podoba vznikala po několika obdobích zkázy a obnovy. Součástí klášterního hospodářství je i vinařství, jehož produkce se prodává přímo na místě vedle medu, sýrů nebo domácí rakije.

Samotná řeka Trebišnjica patří mezi evropské přírodní unikáty. Je považována za nejdelší ponornou řeku světa. Na některých úsecích mizí v krasovém podzemí a znovu se objevuje jinde. Celá Hercegovina je krajinou vápencových skal, ponorů, vývěrů a jeskynních systémů, které dávají regionu jeho nezaměnitelný charakter.

Nejjižnější město Bosny a Hercegoviny Trebinje si zachovává klid, který je dnes na Balkáně stále vzácnější.
Nejjižnější město Bosny a Hercegoviny, ležící na řece Trebišnjici, má kolem třiceti tisíc obyvatel a zatím uniká masovému turismu.
Srdcem Trebinje je Stari Grad, osmanská čtvrť z 18. století sevřená hradbami na skalním ostrohu nad řekou.
Kořeny vývoje města sahají zřejmě do 10. století, neboť kusé byzantské prameny se zmiňují o slovanském knížectví Travunija. Již roku 1022 sídlil v Trebinji katolický biskup. Poté se oblast stala epicentrem střetu zájmu vladařů přilehlých srbských zemí, bosenského království i odštěpené Hercegoviny.
9 fotografií

Kdo vystoupá na vrch Leotar nad městem, může za jasného počasí zahlédnout Dubrovník, Jadran i okolní ostrovy. Právě kontrast mezi oběma městy dělá z Trebinje zajímavou alternativu pro cestovatele.

Zatímco ceny ubytování v Dubrovníku patří k nejvyšším v regionu, v Trebinji jsou stále velmi příznivé. Příjemné je i samotné centrum. V úzkých uličkách starého města stojí mešita Osmana paši Resulbegoviće z roku 1726, malé obchůdky, řemeslné provozovny i tradiční čevabdžinice (prodejny masových delikates).

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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