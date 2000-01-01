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Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti malých dřevěných mlýnků. Nacházejí se na vápencové přepážce mezi Velkým a Malým Plivským jezerem, jen pár kilometrů od centra královského města Jajce v Bosně a Hercegovině. V dnešním přetechnizovaném světě je to balzám na duši.
Autor: Profimedia.cz
Malé domečky rozeseté nad průzračnou vodou připomínají kulisy pohádky nebo vesničku obývanou skřítky. Není divu, že patří k oblíbeným a často fotografovaným místům Bosny a Hercegoviny.
Autor: Profimedia.cz
Mlýny vznikly na širokém přelivu mezi Velkým a Malým Plivským jezerem. Místo stavby jednoho velkého mlýna se zdejší obyvatelé rozhodli využít sílu vody chytřeji. Vybudovali síť úzkých kanálů, které rozdělovaly proud mezi několik menších mlýnů.
Autor: Profimedia.cz
Každá stavba byla poměrně malá a podle velikosti se do ní vešlo nejvýše několik mlýnských kamenů. V některých mlýnech jsou dodnes vidět lopatková kola, která pomocí proudící vody poháněla mechanismus pro mletí obilí.
Autor: Profimedia.cz
Právě jednoduchost celého systému je fascinující. Nic zde nepůsobí zbytečně ani okázale. Každý kanál i každý proud vody měl svůj účel a energie tekoucí řeky byla využita téměř beze zbytku.
Autor: Profimedia.cz
Historie Mlinčićů sahá hluboko do minulosti. Dochované záznamy uvádějí, že už v roce 1562 zde stálo 24 mlýnů, z nichž 18 bylo v provozu. O sto let později jejich počet vzrostl na 26.
Autor: Profimedia.cz
Mlýny sloužily především místním zemědělcům. Ti sem vozili obilí a odváželi si namletou mouku. Dnes už jejich původní hospodářská funkce ustoupila turistickému ruchu, přesto jsou podle dostupných informací dva mlýny opět funkční a při ukázkách předvádějí původní způsob mletí.
Autor: Profimedia.cz
Samotný areál není velký, prohlídka zabere přibližně půl hodiny. Dřevěné lávky vedou přímo mezi jednotlivými mlýny a umožňují obdivovat jejich konstrukci z bezprostřední blízkosti.
Autor: Profimedia.cz
Ani tato historická památka se však nevyhnula tragédii. V roce 2011 čtyři mlýny zapálili dosud neznámí pachatelé. Stavby téměř lehly popelem, ale díky pečlivé obnově dnes opět vypadají stejně jako dříve a znovu přitahují návštěvníky.
Autor: Profimedia.cz
Každý mlýn má své číslo a u některých lze díky mezeře mezi střechou a stěnou nahlédnout dovnitř, kde jsou stále patrné části původního mechanismu i mlýnská kola.
Autor: Profimedia.cz
Mlýny leží přibližně pět kilometrů od historického centra Jajce, a tak se většina návštěvníků soustředí na vodopád a památky samotného města. Byla by ale škoda tuto zastávku vynechat.
Autor: Profimedia.cz
Jen pár kroků od mlýnů se rozprostírá také Plivské jezero, které stojí za krátkou procházku. Hladina jezera vytváří nádherné odrazy a celé okolí získává ještě romantičtější atmosféru.
Autor: Profimedia.cz