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Pohádkové mlýny Mlinčići u Jajce. Místo, kde voda po staletí pohání historii

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  8:30
Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti... Malé domečky rozeseté nad průzračnou vodou připomínají kulisy pohádky nebo... Mlýny vznikly na širokém přelivu mezi Velkým a Malým Plivským jezerem. Místo... Každá stavba byla poměrně malá a podle velikosti se do ní vešlo nejvýše několik... Právě jednoduchost celého systému je fascinující. Nic zde nepůsobí zbytečně ani... Historie Mlinčićů sahá hluboko do minulosti. Dochované záznamy uvádějí, že už v... Mlýny sloužily především místním zemědělcům. Ti sem vozili obilí a odváželi si... Samotný areál není velký, prohlídka zabere přibližně půl hodiny. Dřevěné lávky... Ani tato historická památka se však nevyhnula tragédii. V roce 2011 čtyři mlýny... Každý mlýn má své číslo a u některých lze díky mezeře mezi střechou a stěnou... Mlýny leží přibližně pět kilometrů od historického centra Jajce, a tak se... Jen pár kroků od mlýnů se rozprostírá také Plivské jezero, které stojí za...
Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti malých dřevěných mlýnků. Nacházejí se na vápencové přepážce mezi Velkým a Malým Plivským jezerem, jen pár kilometrů od centra královského města Jajce v Bosně a Hercegovině. V dnešním přetechnizovaném světě je to balzám na duši.

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