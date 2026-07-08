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Řeholnice tu nebyly dobrovolně, z jejich krypty na Castello Aragonese mrazí
Stojí Castello Aragonese za návštěvu? Rozhodně! Je to asi ta nejvýraznější pamětihodnost celé Ischie, naprosto ikonická záležitost. A současně jeden z nejmalebnějších hradních komplexů v celé Itálii....
Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u...
Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Buchette del vino. Florentský vynález přežil morové rány i covid
Florencie patří k městům, která můžete navštívit i desetkrát, a stejně vždycky něčím překvapí. Jednou z takových maličkostí, kterou napoprvé snadno přehlédnete, jsou zdejší buchette del vino. Názorně...
Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli řícení
Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku skalního řícení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos minimálně...
Túry v rakouském Zillertalu. Jak se z království lyžařů stává ráj turistů
Desítky let patřilo mezi největší lyžařské destinace Rakouska. V důsledku globálního oteplování se však údolí Zillertal nově učí žít i bez jistoty dlouhé zimy. A místo investic jen a pouze do...
KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto
Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...
Pohádkové mlýny Mlinčići u Jajce. Místo, kde voda po staletí pohání historii
Staré vodní mlýny v Jajci, známé jako Mlinčići, jsou unikátní soubor dvaceti malých dřevěných mlýnků. Nacházejí se na vápencové přepážce mezi Velkým a Malým Plivským jezerem, jen pár kilometrů od...
Nejlepší vychytávky a vybavení do obytňáku, které musíte mít
Cestování obytnými auty prochází v posledních letech fascinující proměnou. Zatímco dříve tvořily vrchol kempingové výbavy skládací stůl, plátěná markýza a dvouplotýnkový plynový vařič, dnešní trend...
145 km za den, závějemi sněhu i se sádrou. Čech jezdil šest let po světě na koloběžce
Svět není zlé místo. Lidé mi pomáhali všude, kam jsem přijel, říká cestovatel Michal Provazník. Během šesti let projel na koloběžce 44 zemí na šesti kontinentech, absolvoval devět navazujících...
Provence stále ukrývá stopy van Goghova šílenství. Některé obrazy však zůstávají záhadou
Žlutý dům, fialová pole a rebelie na plátně. Provence dává Francii výjimečnost. Je to místo, kde i ticho má své barvy a kde z šílenství vzniká krása, říká zasněně Markéta Foktová. Její přitažlivost...
Barokní brána Podyjí. Vranov patří k nejkrásnějším zámkům na jihu Moravy
Zámek Vranov nad Dyjí patří k nejkrásnějším na jihu Moravy, pyšní se honosnými sály i vzácnými ukázkami proslulé vranovské kameniny. Možná ho znáte i z pohádky Nesmrtelná teta. Pokud se sem vydáte,...
Pojď, kde je Varaždín. To pravé Chorvatsko objevíte na jeho severu
O Varaždínu máme základní tušení především díky slavné operetní árii, ze které se později stal také popový hit. Toto starobylé sídlo položené nedaleko řeky Drávy patří k nejkrásnějším městům...
Prodej rodinného domu 3+1 v Dolních Bojanovicích klidná lokalita s potenciálem
Kyjovská, Dolní Bojanovice, okres Hodonín
3 990 000 Kč
Pamplona v červenci. Město býků proslavil Hemingway, zažijete i válku vínem
Každé léto se Pamplona na devět dní stane hlavním městem celého Španělska. Svátek svatého Fermína promění jinak poklidné dvousettisícové středisko provincie Navarra v milionovou metropoli oslavující...
Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...