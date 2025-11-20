Tady se psaly dějiny Balkánu. Prozkoumejte slavné mosty Bosny a Hercegoviny

Bosna a Hercegovina je zemí starobylých mostů. Podívejme se na ty nejzajímavější. Nejnavštěvovanější most Bosny a Hercegoviny se klene v hercegovském Mostaru. A vyhřívá se na pozici ikony města. Krásných historických mostů, které jsou pýchou této balkánské země a inspirací k toulkám, tam spatříme mnohem více.
Nejnavštěvovanější most Bosny a Hercegoviny se klene v hercegovském Mostaru. A... Mostarskému Starému mostu šlape na paty legendární most Mehmeda-paši... Stavba višegradského mostu trvala šest let. První pocestní po něm překonali... Když se dva perou, třetí se směje. Nejznámějším mostem Bosny a Hercegoviny je... Latinský most vznikl závěrem 16. století. A spojoval obchodně-řemeslné centrum... V Sarajevu se ještě zdržíme. O něco výše proti proudu řeky Miljacky návštěvníky... Sarajevo, Šeher-ćehajův most. Další pověst zmiňuje diamant, jenž se blýskal na... Ze Sarajeva procházela přilehlým kaňonem Miljacky stará obchodní komunikace.... Západní bránu Sarajeva otevírá předměstí Ilidža. Tam se v hladině řeky Bosny... Na Balkáně se spousta mostů v lidovém podání spojuje s Římany. Stavebníci do... Druhý Římský most se ukrývá v zemi nikoho na hranici s Černou Horou. Pod jeho... Galečić, Římský most. Třetí Římský most vystupuje uprostřed svěžích luk...

