|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Tady se psaly dějiny Balkánu. Prozkoumejte slavné mosty Bosny a Hercegoviny
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...
Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů
V relativně nedávné minulosti bylo Bali rájem, kde se panenská příroda snoubila s pohostinností místních. Dnes je indonéský ostrov jednou z nejznámějších obětí masové turistiky na světě. Místo...
Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů
Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo...
Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů zdražují, někde až o pětinu
Lyžařské areály v Česku se připravují na zahájení zimní sezony. Na mnoha místech došlo k investicím, rozšíření sjezdovek, ale také ke zvýšení cen skipasů. Někde je zdražení mírné nebo se ceny nemění....
Nádherná pláž z Tenerife se chlubí nakradeným pískem ze Západní Sahary
Počítá se k nejoblíbenějším plážím Tenerife. Protože je úplně jiná než všechny ostatní na ostrově. Ty pokrývá černozrnný písek, jen tato má nádherně světlý přeliv. Hřejivá krása jemného písečného...
Kam z Prahy za čistým vzduchem? Pět lokalit vám přinese tichý jednodenní únik
Praha je sice krásná, ale někdy potřebujeme prostě jen vydechnout… a zhluboka se nadechnout. Hluk, ruch a městský prach se v některých dnech stávají neúnosnými, a to zvláště v období, kdy se v...
Tady se psaly dějiny Balkánu. Prozkoumejte slavné mosty Bosny a Hercegoviny
Bosna a Hercegovina je zemí starobylých mostů. Podívejme se na ty nejzajímavější. Nejnavštěvovanější most Bosny a Hercegoviny se klene v hercegovském Mostaru. A vyhřívá se na pozici ikony města....
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...
Čech se vydal na konec Evropy. V Boha nevěřím, ale tady jsem ho cítil, říká
Tři přátelé, roadtrip dlouhý osm tisíc kilometrů a cesta až na nejsevernější okraj Evropy. Václav Podlešák vyrazil na sever s cílem přespat na místě, kde už končí pevnina a začíná nekonečné moře....
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Luxusní lanovky a 270 kilometrů sjezdovek. Zažijte lyžování tam, kde zářila i Ledecká
„Nejlepší z nejlepších v rakouském Saalbachu bojují o medaile, mně stačí adrenalin. Jedinečná Ester Ledecká tady získala světový bronz ve sjezdu. Třesu se trochu zimou, zato hodně vzrušením a...
První výherce se chystá do Istanbulu. Soutěž o exotické dovolené pokračuje Maltou
Už známe jméno prvního výherce soutěže iDNES Premium o luxusní dovolené. Martin Poltavec z Prahy poletí do Istanbulu, kde si užije pětihvězdičkový pobyt pro dvě osoby. A další kolo je v plném proudu...
Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů
Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo...
Zima v regionu Schladming-Dachstein? Od vánočního kouzla po jarní prázdniny na sjezdovkách
Ať už přemýšlíte, kam vyrazit na lyže o jarních prázdninách, nebo lákáte rodinu na adventní atmosféru plnou světýlek a svařeného vína, region Schladming-Dachstein má co nabídnout po celou zimu....
Východ slunce, plameny a ticho nad mořem. Džerba zažila první festival balónů
Zlaté světlo nad mořem, teplý vítr a ticho, které přerušuje jen plamen z hořáku. Džerba se probudila do rána, na které se nezapomíná. První festival horkovzdušných balónů proměnil klidný tuniský...
Nově zrekonstruovaný 3+kk byt v Havířově
Dlouhá třída, Havířov - Město, okres Karviná
15 500 Kč/měsíc
Malá rozlohou, velká zážitky. Křížem krážem po sluncem zalité Maltě
Zaujímá menší plochu než hlavní město České republiky a má míň obyvatel. Berte to jako plus, aspoň tu budete mít vše na dosah. Při její návštěvě nezapomeňte navštívit hlavní památky, rybí trh a...
Proč to u nás nesoptí. Říp i Trosky připomínají ohnivou minulost krajiny
Na první pohled klidná česká krajina skrývá bouřlivou minulost. Hory, které dnes lákají turisty, kdysi chrlily oheň a lávu. Mohly by se ještě někdy probudit? Nejen naše mytická hora Říp je...