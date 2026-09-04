Pod kolmou skálou ukrývá Bosna klášter dervišů. Stojí nad pramenem řeky Buny
Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...
Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru
Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...
Český výletník: Klidný a odlehlý. Hrad Šípkové Růženky opravdu existuje
Návštěvní sezona hradů a zámků vrcholí a některé památky se otevírají veřejnosti dokonce zadarmo. Tak kam vyrazit? Zkuste jeden z nejméně známých mezi stovkou státních hradů – Nový Hrádek u Lukova.
Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků
Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...
Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států
Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...
Pod kolmou skálou ukrývá Bosna klášter dervišů. Stojí nad pramenem řeky Buny
Tiskne se ke skále a stojí přímo nad místem, kde z podzemí vyvěrá mohutná řeka. Dervišský klášter Tekija Blagaj patří k nejpodivuhodnějším místům Bosny. Je starý stovky let a dodnes ho obestírá...
Uranové peklo na Jáchymovsku. V Rudé věži umírali vězni při práci pro SSSR
Patří mezi nejmladší památky na seznamu UNESCO, přesto její historie nahání hrůzu. Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku byla místem, kam komunistický režim posílal vězně k likvidaci. Dřeli tu ve...
Kaple nad anglickým pobřežím. Přežila Jindřicha VIII. i rozpuštění klášterů
Na kopci nad anglickým Abbotsbury stojí kaple svaté Kateřiny, která pamatuje středověké poutníky, mnichy i lodě plující podél pobřeží. Jako jedna z mála staveb přežila i vládu Jindřicha VIII. a jeho...
Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru
Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr
Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže nabídnout moře, vysoké hory, hluboké kaňony, historická města i divokou přírodu. Zatímco většina návštěvníků míří...
Královna Dolomit není pro každého. Čtyři sedla z vás vyždímají poslední síly
Jen dvakrát do roka se uzavírají silnice italského horského masivu Grupo del Sella v Alta Badii pro všechna auta a motorky. Čarokrásná, 53 kilometrů dlouhá trasa letos svolává všechny nadšence na...
Nejsevernější nocleh i nejřidčeji zalidněná část Evropy. Jak nás nezmátl zeměpisný omyl
Do Laponska jsme jeli za nekonečnými dálavami lesnatých a jezernatých plání, úchvatnou scenerií severních fjordů i početnými stády sobů. A taky napravit jeden frekventovaný zeměpisný omyl. To všechno...
Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...
Fronty, vedra i drahé dovolené. Léto ukázalo odvrácenou tvář cestování
Fronty turistů v Dolomitech, vedra, která rozpálila pražské ulice téměř k 60 stupňům, přeplněná Vltava i pláže, kde letos zmizela lehátka a slunečníky. Letošní léto ukázalo, jak se cestování mění pod...
Prodej bytu 3+1, 75 m2, Krajková
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Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně
Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu...
Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků
Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...