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Největší solná pláň světa Salar de Uyuni v Bolívii patří přesně mezi ta místa, o kterých pochybujete, jestli se vůbec nacházejí na naší planetě. Rozprostírá se na ploše přes deset tisíc kilometrů čtverečních a vznikla vysycháním prehistorických jezer. A umí se proměnit v zrcadlo, díky kterému si budete pokládat otázku, jestli jste se omylem neocitli v nebi.
Autor: Profimedia.cz
Salar de Uyuni nebo také Salar de Tunupa je největší solná pláň na světě, která byla dříve dnem jezera. Nachází se v oblastech Potosí a Oruro na jihu Bolívie v blízkosti hřebenu And.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní zastoupené minerály jsou halit a sádrovec. Pláň obsahuje deset miliard tun soli, těžařská společnost odsud získává zhruba 25 tisíc tun soli ročně. Těžaři pracují od rána do večera bez odpočinku za pomoci žvýkání koky.
Autor: Profimedia.cz
Salar de Uyuni ji pokrývá obrovská vrstva soli, rozpraskaná do pravidelných šestiúhelníků, které z výšky připomínají obří dlaždice bez konce. V období dešťů se na pláni drží tenká vrstva vody a celý horizont se změní v jedno gigantické zrcadlo.
Autor: Profimedia.cz
Zdá se, jako by se tu obloha spojila se zemí a člověk najednou ztrácí jistotu, kde vlastně stojí. A asi si dokážete představit, jak jedinečné fotky tady můžou vzniknout.
Autor: Profimedia.cz
„Tato krajina je extrémní, ale zároveň ohromně čistá – člověk má pocit, že stojí v nekonečnu,“ popisují průvodci, kteří sem vozí turisty za solným dobrodružstvím.
Autor: Profimedia.cz
Solná pláň se stala turistickou atrakcí, jež v minulosti zahrnovala také hotel postavený ze soli. Ten byl však z důvodu negativního působení na okolní životní prostředí uzavřen a nyní slouží již jen jako muzeum.
Autor: Profimedia.cz
Probíhá tu také těžba lithia, klíčového prvku pro baterie v telefonech a elektromobilech. Místo obsahuje asi 50 až 70 procent světové zásoby lithia.
Autor: Profimedia.cz
Suché období od května do listopadu promění pláně v nekonečnou bílou poušť, po které se dá jezdit autem. Dešťová sezona zase přinese slavné „nebe pod nohama“, ale také riziko, že výpravu zkomplikuje počasí.
Autor: Profimedia.cz
Právě proto sem míří nejvíc cestovatelů mezi červnem a srpnem, i když ceny tehdy stoupají závratným tempem.
Autor: Profimedia.cz
Turisté si mohou vybrat mezi skupinovými výpravami a soukromými expedicemi. Jak tomu tak většinou bývá, první varianta je sice levnější, ale bez možnosti volného programu, druhá je dražší a nabízí větší svobodu.
Autor: Profimedia.cz
Pokud jste odvážní, můžete tady využít i šance dostat se i k sopkám, gejzírům nebo vysokohorským lagunám.
Autor: Profimedia.cz
Jediné, co tu dokáže zážitek zkazit, je nadmořská výška kolem 3 600 metrů. Výšková nemoc se hlásí bolestí hlavy, nevolností i únavou.
Autor: Profimedia.cz
Tento výlet zkrátka není pro začátečníky, ale když už se sem vydáte, odnesete si ty nejúchvatnější fotky a vzpomínku, na kterou hned tak nezapomenete.
Autor: Profimedia.cz