Gigantické zrcadlo. Dechberoucí krása bolívijské pouště ošálí vaše smysly

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Nejpozoruhodnější úkaz světa. Popularita „Prostěradel z Maranhãa“ trápí místní
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Nejpozoruhodnější úkaz světa. Popularita „Prostěradel z Maranhãa“ trápí místní
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Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
Nechrlí jen lávu a popel. Nejnebezpečnější sopky světa dokážou rozpoutat bahenní laviny, pyroklastické bouře i katastrofy, které by během několika minut ohrozily miliony lidí. Stratovulkány od Vesuvu...
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně čerstvých ryb. Německé pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízí překvapivě pestrou alternativu k jihu Evropy – od...
Skrytá v útesech neobydleného ostrova Staffa vypadá Fingalova jeskyně spíš jako kulisy fantasy filmu než skutečné místo. Čedičové sloupy tu vytvořily kamennou katedrálu, v níž mořské vlny znějí jako...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Největší solná pláň světa Salar de Uyuni v Bolívii patří přesně mezi ta místa, o kterých pochybujete, jestli se vůbec nacházejí na naší planetě. Rozprostírá se na ploše přes deset tisíc kilometrů...
O letošním srpnu se Evropa dočká nevšedního úkazu – zatmění Slunce, které si však v Česku nevychutnáme tolik jako v jiných zemích. Takzvaný pás totality naše území mine a vidět tak bude jen částečné...
Odlet na dovolenou nemusí být stresující. Stačí se připravit ještě před cestou na letiště a vyhnete se zbytečným komplikacím i čekání. Letiště Praha přináší pět jednoduchých tipů, které vám pomohou...
Polské řeky sice nejsou pro české vodáky úplnou neznámou, nicméně prostoru pro objevování s pádlem v ruce nabízí země našich severních sousedů stále přehršel. My vám představíme jeden...
Nekonečné písečné pláže, nostalgická mola, proutěné plážové koše i vůně čerstvých ryb. Německé pobřeží Baltu v Meklenbursku-Předním Pomořansku nabízí překvapivě pestrou alternativu k jihu Evropy – od...
Historický fotbalový svátek klepe na dveře a česká reprezentace se v rámci světového šampionátu představí na třech ikonických stadionech. Fanoušky čeká nezapomenutelná jízda od supermoderních...
Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Máte rádi přírodní úkazy, které se vymykají všemu, co planetě Zemi považujeme za běžné? Pak je toto místo přesně pro vás. V Austrálii existuje jezero, které je růžové jako jahodový milkshake....
Pražská, Chomutov
11 900 Kč/měsíc
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Roman a Lubomír jdou čtyři roky z Bali do Frenštátu a na závěr obejdou Česko. Reportér magazínu Víkend DNES se s nimi setkal v rakouském Oberneukirchenu, kde v opuštěném skladu přespali poslední noc...