Milionové město neleželo přede mnou. Leželo pode mnou. Z kabiny lanovky jsem se díval do obrovské rokle plné červených cihel, nekonečných schodišť a domů nalepených na svazích tak strmých, že by se tam většina evropských měst nikdy neodvážila vyrůst. Až tehdy mi došlo, že Bolívie nebude jen další zemí v Jižní Americe.
O téhle zemi se říká, že vás nepřivítá úsměvem, ale nedostatkem kyslíku. To si říkáte často, stejně jako: Jednou jste dole, jednou nahoře. Polovinu země tvoří pralesy, vedro a komáři. Druhou chlad, hory a řídký vzduch. Dva světy, dvě naprosto odlišné části jedné země. Tam i tam je to ale země indiánů – jediná v Latinské Americe –, kde většinu obyvatel tvoří lidé indiánského původu. Je to země barevná, fascinující a nádherná. Ve své chudobě nesmírně bohatá, přívětivá a překvapující. Do Bolívie se občas vyráží s tím, že je to jen další jihoamerická destinace s horami, trhy, barevnými látkami a několika fotogenickými lamami, jenže na tuhle zemi se připravit nejde. Tu si musíte prožít.
Jedna místní módní novinářka mě vezme na jídlo, které je v celé Bolívii naprosto boží, a první, co po přípitku udělá, je, že namočí dva prsty do piva a odkápne pár kapek na zem se slovy: Para Pachamama.