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Země indiánů a ráj veřejných záchodů. Drsná Bolívie je neuvěřitelně rozmanitá

Lukáš Kašpar
  20:00

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Bolívie: Země indiánů a horských duchů | foto: Shutterstock

Víte, v jaké zemi tvoří většinu obyvatel indiáni? Kde používají lanovky jako hlavní veřejnou dopravu? Kde se ctí i jedí lamy? Kde muži jezdí do práce lanovkou a ženy v buřinkách nosí na zádech děti i nákup? Kde vám dají čaj z koky, když vám dojde dech? Kde leží obrovská města ve výšce až čtyř tisíc metrů nad mořem? V Bolívii. Na měsíc v téhle zemi nikdy nezapomenu.

Milionové město neleželo přede mnou. Leželo pode mnou. Z kabiny lanovky jsem se díval do obrovské rokle plné červených cihel, nekonečných schodišť a domů nalepených na svazích tak strmých, že by se tam většina evropských měst nikdy neodvážila vyrůst. Až tehdy mi došlo, že Bolívie nebude jen další zemí v Jižní Americe.

O téhle zemi se říká, že vás nepřivítá úsměvem, ale nedostatkem kyslíku. To si říkáte často, stejně jako: Jednou jste dole, jednou nahoře. Polovinu země tvoří pralesy, vedro a komáři. Druhou chlad, hory a řídký vzduch. Dva světy, dvě naprosto odlišné části jedné země. Tam i tam je to ale země indiánů – jediná v Latinské Americe –, kde většinu obyvatel tvoří lidé indiánského původu. Je to země barevná, fascinující a nádherná. Ve své chudobě nesmírně bohatá, přívětivá a překvapující. Do Bolívie se občas vyráží s tím, že je to jen další jihoamerická destinace s horami, trhy, barevnými látkami a několika fotogenickými lamami, jenže na tuhle zemi se připravit nejde. Tu si musíte prožít.

Jedna místní módní novinářka mě vezme na jídlo, které je v celé Bolívii naprosto boží, a první, co po přípitku udělá, je, že namočí dva prsty do piva a odkápne pár kapek na zem se slovy: Para Pachamama.

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