Bodensee je unikát. O jezero se dělí tři země bez mezinárodní smlouvy

Tři státy, jedno jezero a žádná jasná hranice. Bodensee funguje v paradoxu, který by jinde selhal, neboť zde Německo, Švýcarsko a Rakousko sdílejí vodní plochu bez přesného právního vymezení. Přesto tu lodě jezdí na minuty přesně, lidé se koupou bez kontroly a víno z vinic nad hladinou chutná stejně jako kdekoliv jinde.
Mainau je třetí největší ostrov Bodamského jezera. | foto: Insel Mainau Peter Allgaier

Bodensee neboli Bodamské jezero je třetím největším sladkovodním jezerem střední Evropy a jediným, které sdílejí tři země bez pevně vytyčené hranice na vodní ploše.

Německo, Švýcarsko a Rakousko se o jezero dělí způsobem, který je z právního hlediska přesně nevyřešený, ale z praktického hlediska zcela funkční. Lodě plují, lidé se koupou a rybaří, aniž by celá záležitost vyžadovala mezinárodní smlouvu vymezující střed jezera.

Na severu Bodamské jezero lemuje německé Bádensko-Württembersko a Bavorsko, na jihu švýcarské kantony Thurgau a St. Gallen, na východě Vorarlberg, nejzápadnější rakouská spolková země. Celkový obvod činí přibližně 273 kilometrů a většina je dostupná na kolech.

Jezero leží ve výšce 395 metrů nad mořem a je obklopeno mírnou krajinou s vinicemi, jabloňovými sady a středověkými městy, která jsou vzhledem ke své velikosti často nenápadná.

Konstanz neboli Kostnice je největší město na německém břehu a jeho geografie je z moderní historie pozoruhodná. Stojí na jižním břehu jezera, přímo na hranici se Švýcarskem, a tato poloha ho zachránila za druhé světové války.

Spojenecké bombardování se vyhýbalo městům příliš blízko Švýcarska, aby nedošlo k omylům, a Kostnice svítila do noci v plné síle i v době, kdy ostatní německá města zhasla.

Většina starého města tak přežila nepoškozená. Konstanzer Münster je gotický chrám s vyhlídkovou věží a interiérem, který nepřekvapí velkolepostí, ale zaujme zachovalostí.

Ostrůvek Mainau

Mainau je ostrov v Bodamském jezeru, který je dostupný po mostě z pevniny na německé straně a patří k nejnavštěvovanějším turistickým bodům celého jezera.

Ostrov patří rodině švédského hraběte Lennarta Bernadotteho od 20. století a je spravován jako botanická zahrada s tropickým skleníkem, rozkvetlými terasami a parkem, který prochází sezonními proměnami od jara do pozdního podzimu. V květnu, kdy kvetou tulipány a hortenzie, je Mainau fotograficky velmi lákavý.

Německý ostrov plný pohody. Lindau je právem klenotem Bodamského jezera

Meersburg je malé město na německém břehu se zachovalým středověkým centrem a vinařskými terasami nad jezerem. Altes Schloss, Starý hrad, je jedním z nejstarších obývaných hradů v Německu a jeho věže i komnaty jsou přístupné s odborným výkladem každému, kdo se zajímá o středověké obranné stavitelství.

Víno z meersburského okolí, především Spätburgunder a Grauburgunder, vzniká na terasových vinicích klesajících k jezeru. Produkce je spíše malovýrobní a mimo region se distribuuje omezeně. Jde tedy o velmi cenné suvenýry.

Bregenz je hlavní město Vorarlbergu na východní špici jezera a každoročně hostí Bregenzer Festspiele, operní festival, jehož hlavní jeviště stojí přímo na hladině jezera. Plovoucí scéna má kapacitu přes sedm tisíc diváků, kteří sedí na břehu, a samotné představení se odehrává na vodní ploše.

Scénografie se mění každé dva roky a její fyzická monumentalita je klíčovou součástí estetiky festivalu, objevují se rekonstrukce lodí, kolosální sochy i vodní efekty. Festival probíhá v červenci a srpnu a vstupenky se prodávají měsíce dopředu.

Cyklotrasy kolem jezera

Jezero je možné objet na kole, trasa Bodensee-Radweg měří přibližně 273 kilometrů a dá se projet za tři až pět dní v pohodlném tempu. Trasa je dobře značená, prochází vesnicemi i městy různé historické hodnoty, trajektové spoje umožňují zkracovat okruhy a zázemí je dostupné v každém větším městě.

Převýšení je minimální, jezero leží v rovině a trasa je fyzicky dostupná i pro rekreační cyklisty. Alternativně lze jezero poznat z lodních vyhlídek, neboť hlavní linky propojují Kostnici, Meersburg, Überlingen, Bregenz a Lindau.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

