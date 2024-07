Mistři stavitelé. Nejdelší bobří hráz světa je třikrát delší než Lipno

Že bobři umí stavět hráze, to překvapením není. Ale že dovedou vytvořit hráz, která svou délkou skoro třikrát překonává Lipenskou přehradu? Právě takovým rekordem se proslavila Lac St. Clair v kanadské Albertě. Světově proslulou se nestala hned, od jejího objevu ke slávě jí to trvalo desítky let.