Co vás to napadlo, jít pěšky z Indonésie do Česka?
Lubomír: Není to naše první cesta, už jsme předtím šli pěšky na Saharu.
Roman: Na Saharu to bylo šest tisíc kilometrů, tak jsme chtěli něco delšího. Původní myšlenka Luby byla jít od Everestu domů. Ale já si chtěl projít trošku víc jihovýchodní Asii.
Lubomír: Řekl jsi: Pojďme z toho udělat největší cestu našeho života. Když už, tak už.
Roman: Spočítali jsme to na 20 tisíc kilometrů, planeta má obvod zhruba 40 tisíc, takže si dáme cestu pěšky přes půl planety a to nám znělo skvěle.
Lubomír: Plánovali jsme to tak na dva roky. Byli jsme naivní, že každý den půjdeme 35 kiláků, nic se nemůže pokazit, nebudeme se motat po horách, prostě půjdeme a za dva roky jsme doma.
Byl to skvělý nápad. Uvezl jsem mnohem víc vody, než bych unesl na zádech. Navíc jak má kočárek stříšku, tak jsem si na ni položil telefon a sledoval seriály Vikingové na Netflixu. Asi po 700 km mi ale upadlo kolo.