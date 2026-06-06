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Blbci jsme si málem lehli vedle tálibánské základny, líčí Vagabundi na cestách

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youtubeři s přezdívkami Banán a Luba, tedy Vagabundi na cestách, šli čtyři roky z Bali domů a za tu cestu zničili společně 40 párů bot. | foto: Vagabundi na cestách

Jiří Kratochvíl
  18:00
Roman a Lubomír jdou čtyři roky z Bali do Frenštátu a na závěr obejdou Česko. Reportér magazínu Víkend DNES se s nimi setkal v rakouském Oberneukirchenu, kde v opuštěném skladu přespali poslední noc před návratem do vlasti. A měli co vyprávět.

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Co vás to napadlo, jít pěšky z Indonésie do Česka?
Lubomír: Není to naše první cesta, už jsme předtím šli pěšky na Saharu.
Roman: Na Saharu to bylo šest tisíc kilometrů, tak jsme chtěli něco delšího. Původní myšlenka Luby byla jít od Everestu domů. Ale já si chtěl projít trošku víc jihovýchodní Asii.
Lubomír: Řekl jsi: Pojďme z toho udělat největší cestu našeho života. Když už, tak už.
Roman: Spočítali jsme to na 20 tisíc kilometrů, planeta má obvod zhruba 40 tisíc, takže si dáme cestu pěšky přes půl planety a to nám znělo skvěle.
Lubomír: Plánovali jsme to tak na dva roky. Byli jsme naivní, že každý den půjdeme 35 kiláků, nic se nemůže pokazit, nebudeme se motat po horách, prostě půjdeme a za dva roky jsme doma.

Byl to skvělý nápad. Uvezl jsem mnohem víc vody, než bych unesl na zádech. Navíc jak má kočárek stříšku, tak jsem si na ni položil telefon a sledoval seriály Vikingové na Netflixu. Asi po 700 km mi ale upadlo kolo.

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