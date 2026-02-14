Výstava toalet či vycpané dvouhlavé krávy. Bizáry najdete v muzeích po celém světě

Radomír Dohnal
  8:00
Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že by se tu nějak bavily, protože Museo dello Spazzacamino v italské Santa Maria Maggiore je zasvěceno kominíkům. Je příkladem silně specifické expozice, co zkrátka neosloví každého. V muzeu toalet by se možná dítka zabavila víc.
Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že... V roce 1910 si William Shakespeare Berger koupil svou první figurínu pro... Tato výstava nemůže být neslaná už z principu. A taky je náležitě pikantní. To... Název nelže, nezastírá. Muzeum ostnatého drátu v kansaském Walace skutečně... Vezměte 77 mrtvých syslů, vycpěte je a nastrojte do legračních oblečků. Poté je... Přijdou vám sysli divní? A co vatikánský úředník ve výslužbě, který se usadil... Jediné, co je v tomto muzeu pravé, jsou padělky. Plagiarius Museum v Solingenu... Ve švýcarském Gruy&#232;res, přesněji řečeno v tamním zámečku St-Germain, sídlí... Šance, že se u skotu projeví tzv. dicefalie, tedy že se krávě narodí dvouhlavé... Může být něco ještě víc anglického než mlhy na blatech, Big Ben, červené... Víte, co je to coulrofobie? Intenzivní, iracionální strach z klaunů. A současně... Ta výstavka za okny krámku nedaleko náměstí Piazza del Popolo v Římě působí...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Témata: muzeum, toaleta, kráva

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to...

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...

Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Socha Panny Marie z La Salette

Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...

Zlatá cesta ke králi. Paříž vystavuje zapomenutý poklad Ludvíka Velikého

Královské koberce Ludvíka XIV. se po 350 letech poprvé představují veřejnosti

Pařížské muzeum Grand Palais hostí výjimečnou výstavu, jaká nemá v historii obdoby. Poprvé se podařilo shromáždit desítky monumentálních koberců, které si nechal utkat francouzský král Ludvík XIV....

15. února 2026  8:30

Sníh a nezlomná důvěra v Alláha. Jak jsme ujeli dva tisíce kilometrů Marokem

Natáčely se zde například filmy Gladiátor, Mumie a Princ z Persie: Písky času....

Maroko je v arabštině nazývané al-Maghrib, tedy západ. Historicky se totiž jedná o nejzápadnější část islámského světa. A tak i když se městy nese pětkrát denně volání k modlitbě, životní rytmus je...

15. února 2026

Od kadidla k plynu a ropě. Omán je turistickým diamantem Blízkého východu

Premium
Mešita sultána Kábúse je hlavní mešitou v sultanátu Omán.

„Otázka jako z televizní soutěže: Jak se jmenuje stát, který od zbytku arabských zemí odděluje poušť Rub al-Chálí a přezdívá se mu Krajina prázdna?“ ptá se Petr Tůma a prozrazuje: „Hraničí se...

14. února 2026

Výstava toalet či vycpané dvouhlavé krávy. Bizáry najdete v muzeích po celém světě

Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že...

Ačkoliv tu veřejně ukazují špinavé štětky, klidně sem můžete vzít děti. Ne že by se tu nějak bavily, protože Museo dello Spazzacamino v italské Santa Maria Maggiore je zasvěceno kominíkům. Je...

14. února 2026

Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní

Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní.

Patří k nejkrásnějším městům na celém světě a prý by je aspoň jednou za život měl vidět každý. Je ale dost možné, že podlehnete jejich kouzlu a jedna návštěva vám nebude stačit.

14. února 2026

Nekoupili jste letenky do Paříže? Přinášíme tipy na Valentýna po Česku

Mělník – místo soutoku dvou našich nejdelších řek a také nejnižší bod na Stezce...

Svátek zamilovaných se blíží a vy jste nestihli zařídit víkend v Paříži ani gondolu v Benátkách? Nevadí. Romantiku, krásné výhledy i kouzelnou atmosféru najdete i pár hodin od domova. Česko nabízí...

13. února 2026  8:30

Poznávejte Broumovsko na kolech! Oblíbené cyklotrasy a tipy na výlety

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Broumovsko je krajem skalních měst a barokních památek, ale i rájem pro cyklisty. Přinášíme několik nápadů na trasy pro rekreační jezdce i zkušené bikery.

13. února 2026

Neděste se pátku třináctého. Tato data ve světě nahání strach mnohem víc

Také nevesele září páteční třináctka ve vašem kalendáři? Nic si z toho...

Je tam! V kalendáři ho sledujete s obavami, co jste načali list nového týdne. Možná se k němu se strachem den po dni blížíte ještě déle. Řeč je samozřejmě o pátku, na který připadlo datum s číslovkou...

13. února 2026

Retro atmosféra se snobskou klientelou. Tak skutečně vypadá Cortina d’Ampezzo

Hlavní nákupní třída Corso Italia v alpském středisku Cortina d’Ampezzo

Do horského městečka na severu italského regionu Benátsko se v únoru upírá pozornost sportovních fanoušků z celého světa. Právě Cortina d’Ampezzo totiž spolu s Milánem hostí vrcholnou událost sezony,...

12. února 2026  8:30

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

12. února 2026

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

11. února 2026  8:30

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.