Výstava toalet či vycpané dvouhlavé krávy. Bizáry najdete v muzeích po celém světě
Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami
Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...
Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři
Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?
Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží
Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...
Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději
Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...
Zlatá cesta ke králi. Paříž vystavuje zapomenutý poklad Ludvíka Velikého
Pařížské muzeum Grand Palais hostí výjimečnou výstavu, jaká nemá v historii obdoby. Poprvé se podařilo shromáždit desítky monumentálních koberců, které si nechal utkat francouzský král Ludvík XIV....
Sníh a nezlomná důvěra v Alláha. Jak jsme ujeli dva tisíce kilometrů Marokem
Maroko je v arabštině nazývané al-Maghrib, tedy západ. Historicky se totiž jedná o nejzápadnější část islámského světa. A tak i když se městy nese pětkrát denně volání k modlitbě, životní rytmus je...
Od kadidla k plynu a ropě. Omán je turistickým diamantem Blízkého východu
„Otázka jako z televizní soutěže: Jak se jmenuje stát, který od zbytku arabských zemí odděluje poušť Rub al-Chálí a přezdívá se mu Krajina prázdna?“ ptá se Petr Tůma a prozrazuje: „Hraničí se...
Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní
Patří k nejkrásnějším městům na celém světě a prý by je aspoň jednou za život měl vidět každý. Je ale dost možné, že podlehnete jejich kouzlu a jedna návštěva vám nebude stačit.
Nekoupili jste letenky do Paříže? Přinášíme tipy na Valentýna po Česku
Svátek zamilovaných se blíží a vy jste nestihli zařídit víkend v Paříži ani gondolu v Benátkách? Nevadí. Romantiku, krásné výhledy i kouzelnou atmosféru najdete i pár hodin od domova. Česko nabízí...
Poznávejte Broumovsko na kolech! Oblíbené cyklotrasy a tipy na výlety
Broumovsko je krajem skalních měst a barokních památek, ale i rájem pro cyklisty. Přinášíme několik nápadů na trasy pro rekreační jezdce i zkušené bikery.
Neděste se pátku třináctého. Tato data ve světě nahání strach mnohem víc
Je tam! V kalendáři ho sledujete s obavami, co jste načali list nového týdne. Možná se k němu se strachem den po dni blížíte ještě déle. Řeč je samozřejmě o pátku, na který připadlo datum s číslovkou...
Retro atmosféra se snobskou klientelou. Tak skutečně vypadá Cortina d’Ampezzo
Do horského městečka na severu italského regionu Benátsko se v únoru upírá pozornost sportovních fanoušků z celého světa. Právě Cortina d’Ampezzo totiž spolu s Milánem hostí vrcholnou událost sezony,...
Prodej výrobního areálu Ústí nad Labem
Majakovského, Ústí nad Labem
37 200 000 Kč
Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti
Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...