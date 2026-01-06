Chatrče z trusu, tajné rituály. Češka našla lásku a žije v buši jako bílá Masajka

Hana Burcevová, v Tanzanii Hana Luka, žije s manželem a rodinou v buši. | foto: Hana Burcevová

Miroslava Sloupová
Na Zanzibar odjela jako svobodná matka na obyčejnou dovolenou. Domů se ale vrátila jako Hana Luka, žena masajského válečníka. Hana Burcevová dnes žije mezi Českem a tanzanskou buší, kde se vdávala podle prastarých rituálů – starší na ni plivali mléko, porazily se kozy a tančilo se až do noci. Exotická pohádka? Spíš syrová realita Afriky.

Na Zanzibar jste odjela na dovolenou. Kdy vás napadlo, že by z toho mohl být nový život?
Upřímně? Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se to pro mě stane něčím jiným než dovolenou. Neplánovala jsem se tam s nikým seznamovat. Mám sedmnáctiletého syna a po špatné zkušenosti z manželství jsem o žádný vztah nestála. Všichni známe klišé o Evropankách, které si v exotice najdou partnera. Nezastírám, funguje to tak i na Zanzibaru a ne všechny vztahy jsou čistá láska. Já se tomu chtěla vyhnout obloukem.

V masajské kultuře mají ženy a muži velice oddělené světy. Díky svému původu mám v některých věcech výjimku.

Chatrče z trusu, tajné rituály. Češka našla lásku a žije v buši jako bílá Masajka

Hana Burcevová, v Tanzanii Hana Luka, žije s manželem a rodinou v buši.

Na Zanzibar odjela jako svobodná matka na obyčejnou dovolenou. Domů se ale vrátila jako Hana Luka, žena masajského válečníka. Hana Burcevová dnes žije mezi Českem a tanzanskou buší, kde se vdávala...

