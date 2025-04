The Bermuda Triangle, slavná kniha, která se zapsala do dějin mysteriózní literatury rekordním počtem prodaných výtisků, se s fakty příliš nezatěžovala. Pokud by její autor věnoval místo snahy vytvořit senzaci čas skutečnému pátrání, zjistil by, že zmizení padesátky lodí a dvaceti letadel v rozmezí sta let nečiní bermudský trojúhelník statisticky absolutně ničím výjimečný.

Kde přesně ho hledat? Dalo by se čekat, že místo, které je mezi lidmi až tak proslulé, že se stalo ústředním námětem nejméně devatenácti celovečerních filmů a bylo o něm prodáno – co do počtu výtisků – dobře přes padesát milionů knih, bude v mapě světa geograficky přesně vymezeno. Ale v případě bermudského trojúhelníku to neplatí.