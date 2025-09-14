Berlín žije pouličními kebaby. Objevte podniky, kde se stojí fronty hodiny

Tereza Hrabinová
Kebab se stal symbolem německé pouliční gastronomie a v Berlíně má téměř kultovní status. Místní i turisté tu stojí fronty dlouhé hodiny. Přinášíme tipy na pět podniků, které stojí za návštěvu – od legendárního Mustafy až po veganské nebo lanýžové varianty v Kebap with attitude.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V Německu je kebab tak oblíbeným pouličním jídlem, že jej tamní ministerstvo zemědělství označilo pro deník Hürriyet za „německou národní pochoutku“. Debatu vyvolala turecká žádost, aby se döner kebab stal v Evropské unii zaručenou tradiční specialitou. Znamenalo by to registraci jediné správné receptury pro celou EU i Velkou Británii. „Vytvoření nových standardů pro výrobu kebabů by mohlo podkopat jeho jedinečnou adaptaci v Německu,“ uvedlo ministerstvo.

Záměr nenadchl ani část německých výrobců, pro které by schválení ochranné známky znamenalo další byrokratickou zátěž. „V Turecku nedělají dönery jako my tady,“ oponuje Arif Keleş, který kebab připravuje v Berlíně. Například pro výrobu kebabů se v Turecku používá jen hovězí, skopové či kuřecí maso, nikoli telecí, které je oblíbené v Německu.

Turečtí výrobci tvrdí, že první zmínky o pokrmu, který by se dal označit za kebab, sahají do 15. století. Do Evropy se rozšířil po druhé světové válce s masovou migrací Turků do Německa. První döner kebab byl v Berlíně připraven v roce 1972.

Německo se postupem času stalo největším konzumentem kebabů v EU. Z rychlého občerstvení se tam vyvinul fenomén, který dnes milují miliony lidí bez ohledu na věk či původ. Jen v roce 2023 dosáhly tržby v tomto odvětví 2,3 miliardy eur, tedy více než 57,5 miliardy korun.

Ať už hledáte noční svačinu po party, rychlý oběd mezi památkami nebo autentický gastronomický zážitek, Berlín nabízí nepřeberné množství podniků, z nichž některé se staly legendami. Vybrali jsme pět kebabů v Berlíně, které stojí za to ochutnat.

Mustafa’s Gemüse Kebap

  • Kde: Mehringdamm 33
  • Hodnocení na Google: 4,2 (21 tisíc recenzí)
  • Otevírací doba: denně 10:00–1:00, v pátek 14:00–3:00, v sobotu 10:00–2:00

Asi nejslavnější kebab v Berlíně. V červenci letošního roku se podnik přestěhoval do provozovny na opačné straně ulice a fronta hladových zákazníků se okamžitě přesunula s ním. Mnozí tu čekají celé hodiny na kombinaci křupavé zeleniny, grilovaného masa a výrazných omáček.

Otázkou je, zda je Mustafa’s Gemüse Kebap slavnější svým dönerem, nebo spíše tím, že jsou lidé ochotni stát ve frontě i několik hodin. V roce 2020 se místní deník BZ ptal zákazníků, proč jsou ochotni čekat minimálně 45 minut. Nejčastějšími důvody byly doporučení přátel a internetu, příznivý poměr ceny a kvality nebo prostá zvědavost porovnat kebab s těmi, které znají ze svých domovských zemí.

Názory se různí, převažují ale ty pozitivní. Malý výběr referencí:

  • „Čekal jsem 75 minut, ale stálo to za to. Měl jsem nejlepší kebab svého života. Je na tom něco magického – možná omáčky, feta, nebo závěrečné pokapání citronem. Jedinečné.“
  • „Nedokážu říct, jestli kebab chutnal opravdu tak skvěle (a chutnal), nebo jestli to bylo hladem po tříhodinovém čekání ve frontě. Měli by přibrat víc personálu. Jinak vynikající.“
  • „Tři a půl hodiny čekání, obsluha velmi pomalá, fronta se posouvá jen zvolna… Kebab je dobrý, je jiný než ostatní, ale tu dobu čekání si rozhodně nezaslouží.“

Rüyam Gemüse Kebap

  • Kde: Hauptstraße 36
  • Hodnocení na Google: 4,9 (33 tisíc recenzí)
  • Otevírací doba: denně 11:00–0:00

Jedna z největších kebabových legend v Berlíně – a navíc jen kousek od místa, kde kdysi žil David Bowie. Popularitu Rüyamu dokládá i rekordní počet vysokých hodnocení na Google. Podnik si dlouhodobě drží stálou kvalitu i atmosféru. Na kebab se tu také čeká, ale fronty nebývají tak nekonečné jako u slavnějšího Mustafy.

Praktická poznámka: platit lze pouze v hotovosti.

Má rovněž velmi oblíbenou, a dokonce ještě lépe hodnocenou pobočku na adrese Schönhauser Allee 44A s názvem Rüyam Gemüse Kebap 2. Tam je otevřeno každý den od 11:00 do 00:00, v pátek a v sobotu od 11:00 do 2:00.

Reference:

  • „Porce byla obrovská a jídlo opravdu chutné! Bylo toho na mě až moc, takže mi zbytek zabalili a snědla jsem ho později na ulici. Nabízejí tu také zdarma čaj, což byl příjemný bonus. Prostor uvnitř podniku je navíc dost velký. Rozhodně jeden z nejlepších kebabů v Berlíně.“
  • „Rüyam Gemüse Kebab v Berlíně rozhodně stojí za návštěvu. Obrovský kebab plný čerstvé zeleniny a šťavnatého masa, které si můžete vybrat z kuřecího, hovězího nebo jehněčího. Skvělý akcent dodává máta a vymačkaný citron. Oblíbené i mezi místními – fronty jsou, ale jde to rychle.“

Crispy Döner

  • Kde: Richard-Wagner-Straße 2
  • Hodnocení na Google: 4,6 (1,2 tisíc recenzí)
  • Otevírací doba: denně 10:00-00:00, v pátek a v sobotu 10:00–2:00

Ideální zastávka po návštěvě zámku Charlottenburg. Crispy Döner patří mezi menší, ale oblíbené podniky.

Reference:

  • „Crispy Döner bych doporučil každému, kdo bydlí poblíž Bismarckstraße. Obzvlášť stojí za to varianta s extra masem. Klasický, jednoduchý, chutný kebab.“
  • „Kebab tu není jen chutný, ale i cenově dostupný, což z něj dělá oblíbenou volbu jak mezi místními, tak mezi turisty. Porce jsou velkorysé, takže po jídle rozhodně neodejdete hladoví.“

Dunya Gemüse Kebap

  • Kde: Silvio-Meier-Straße 1
  • Hodnocení na Google: 4,9 (1869 recenzí)
  • Otevírací doba: denně 10:00-00:00, v pátek a v sobotu 10:00-2:00

Podle mnohých návštěvníků patří k nejlepším kebabům ve městě – navíc bez dlouhých front.

Reference:

  • „Tohle byl upřímně nejlepší kebab, jaký jsem kdy měl, a obsluha byla úžasná. Kluci, co tam pracují, byli rychlí, velmi přátelští a je vidět, že jim na tom, co dělají, opravdu záleží. Pokud máte hlad pozdě v noci, je tohle to správné místo.“
  • „Chléb byl oválný, teplý a křupavý. Salát, cibule a rajče čerstvé, omáčka krémová. Maso velmi dobré, aromatické. Zelenina ale mastná a studená.“

Kebap with attitude

  • Kde: Má 2 pobočky, na Gipsstraße 2 a Bergmannstraße 5.
  • Hodnocení na Google: 4,3 (2882 recenzí)
  • Otevírací doba: denně 12:00-22:00

Místo, kde používají maso z volného chovu od místních dodavatelů, domácí omáčky a nabízejí i široký výběr vegetariánských a veganských variant.

Reference:

  • „Útulné venkovní posezení s vynikajícími kebaby. Ať už v klasické nebo v netradiční podobě (zkuste lanýže nebo mango!) – chuť je tak skvělá, že byste si to v Berlíně rozhodně neměli nechat ujít. Žádná past na turisty. Místní, poctivé a super chutné kebaby v různých variacích. Navíc dobrý výběr lokálních nápojů.“
  • „Jídlo bylo velmi chutné, ale poměr cena/výkon bohužel vůbec nesedí. Za více než 20 € jsem si objednal Trüffel Delüks Tray a celkově jsem nedostal ani celý zelený chřest a žádný čerstvý lanýž.“
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Podzimní výlet za hranice. Polsko láká na temnou historii i krásnou přírodu

Barevné lesy, ranní mlhy plazící se údolím a k tomu atmosféra dávných příběhů – tak vypadá brzký podzim v polském Dolním Slezsku. Stačí překročit hranice a ocitnete se v kraji, kde romantika zámků...

ZANIKLÉ TRATĚ: Arnoštovská úzkokolejka odklízela na Šumavě polomy

Zaniklé tratě nás po čase opět zavedou na Šumavu. Budeme pátrat po stopách lesní úzkokolejky, která odvážela kalamitní dřevo ze Schwarzenberských lesů. Měla fungovat jen pár měsíců, ale v provozu...

Nahá Lady Godiva z Coventry. Jak se z manželského sporu stala legenda

Příběh, který se stal mýtem, a mýtus, který formuje identitu města. Legendární Lady Godiva z Coventry fascinuje už téměř tisíc let. Byla to skutečná postava, nebo pouhý výplod fantazie? A pokud...

Finty, kterými vás letecké společnosti chtějí oškubat při nákupu letenky

Premium

Není to zlodějina, ale docela legální marketingový proces. Nic to nemění na tom, že na jeho konci se můžeme cítit neslušně ošizení. Letecké společnosti totiž nemají v plánu naše peníze šetřit, ale...

Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

Premium

Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží...

Na co zírá mašinfíra: Z Liberce do Varnsdorfu peáží přes tři státy

Dnešní Mašinfíra bude velmi neobvyklý. Vypravíme se přímým vlakem na cestu mezi dvěma českými městy, jenže cestou třikrát překročíme státní hranice. Jak je to možné? Osobák společnosti Die Länderbahn...

14. září 2025

Berlín žije pouličními kebaby. Objevte podniky, kde se stojí fronty hodiny

Kebab se stal symbolem německé pouliční gastronomie a v Berlíně má téměř kultovní status. Místní i turisté tu stojí fronty dlouhé hodiny. Přinášíme tipy na pět podniků, které stojí za návštěvu – od...

14. září 2025

Nejstarší, nejprudší nebo nejzáhadnější. I takové jsou zaniklé tratě v Jižních Čechách

Dnes již neexistujícím nebo přebudovaným tratím na území Jihočeského kraje se věnuje hned šest epizod seriálu Zaniklé tratě. Patří jim některá prvenství – najdete mezi nimi jak nejstarší železnici na...

13. září 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte železniční tunely v Česku?

Soutěž

V České republice bylo na konci roku 2024 evidováno celkem 169 železničních tunelů. Dohromady měří 55,94 kilometru, což představuje jen zlomek z více než patnácti tisíc kilometrů kolejí železniční...

vydáno 13. září 2025

Tajemná jeskyně Býčí skála skrývá malbu z neolitu, ale i pravěké pohřebiště

Jeskyně Býčí skála, druhý nejrozsáhlejší jeskynní systém Moravského krasu, přitahuje pozornost svými archeologickými nálezy i bájnou aurou tajemna. Ve Křtinském údolí, nedaleko od Brna, leží místo,...

12. září 2025

Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky

Premium

Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží...

12. září 2025

VIDEO: Roztomilá a vtipná Halle Berry zve na podzim ve Švýcarsku

Roger Federer se už podruhé spojil se švýcarskou turistickou organizací Switzerland Tourism, aby nalákal návštěvníky na nádherný podzim ve Švýcarsku. Bývalá tenisová jednička si letos přizvala i...

11. září 2025  14:42

Deset nejdůležitějších objevitelů světa, kteří definitivně změnili zeměpis

Museli být ukrutně umanutí, aby se vydali na cesty, které je zapsaly do dějin lidstva. Redaktor magazínu Víkend DNES vybral deset průzkumníků bílých míst na mapách od Vikingů přes Kolumba až po...

11. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  10.9 12:31

Finty, kterými vás letecké společnosti chtějí oškubat při nákupu letenky

Premium

Není to zlodějina, ale docela legální marketingový proces. Nic to nemění na tom, že na jeho konci se můžeme cítit neslušně ošizení. Letecké společnosti totiž nemají v plánu naše peníze šetřit, ale...

10. září 2025

Nahá Lady Godiva z Coventry. Jak se z manželského sporu stala legenda

Příběh, který se stal mýtem, a mýtus, který formuje identitu města. Legendární Lady Godiva z Coventry fascinuje už téměř tisíc let. Byla to skutečná postava, nebo pouhý výplod fantazie? A pokud...

9. září 2025

Podzimní výlet za hranice. Polsko láká na temnou historii i krásnou přírodu

Barevné lesy, ranní mlhy plazící se údolím a k tomu atmosféra dávných příběhů – tak vypadá brzký podzim v polském Dolním Slezsku. Stačí překročit hranice a ocitnete se v kraji, kde romantika zámků...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.