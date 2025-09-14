V Německu je kebab tak oblíbeným pouličním jídlem, že jej tamní ministerstvo zemědělství označilo pro deník Hürriyet za „německou národní pochoutku“. Debatu vyvolala turecká žádost, aby se döner kebab stal v Evropské unii zaručenou tradiční specialitou. Znamenalo by to registraci jediné správné receptury pro celou EU i Velkou Británii. „Vytvoření nových standardů pro výrobu kebabů by mohlo podkopat jeho jedinečnou adaptaci v Německu,“ uvedlo ministerstvo.
Záměr nenadchl ani část německých výrobců, pro které by schválení ochranné známky znamenalo další byrokratickou zátěž. „V Turecku nedělají dönery jako my tady,“ oponuje Arif Keleş, který kebab připravuje v Berlíně. Například pro výrobu kebabů se v Turecku používá jen hovězí, skopové či kuřecí maso, nikoli telecí, které je oblíbené v Německu.
Turečtí výrobci tvrdí, že první zmínky o pokrmu, který by se dal označit za kebab, sahají do 15. století. Do Evropy se rozšířil po druhé světové válce s masovou migrací Turků do Německa. První döner kebab byl v Berlíně připraven v roce 1972.
Německo se postupem času stalo největším konzumentem kebabů v EU. Z rychlého občerstvení se tam vyvinul fenomén, který dnes milují miliony lidí bez ohledu na věk či původ. Jen v roce 2023 dosáhly tržby v tomto odvětví 2,3 miliardy eur, tedy více než 57,5 miliardy korun.
Ať už hledáte noční svačinu po party, rychlý oběd mezi památkami nebo autentický gastronomický zážitek, Berlín nabízí nepřeberné množství podniků, z nichž některé se staly legendami. Vybrali jsme pět kebabů v Berlíně, které stojí za to ochutnat.
Mustafa’s Gemüse Kebap
- Kde: Mehringdamm 33
- Hodnocení na Google: 4,2 (21 tisíc recenzí)
- Otevírací doba: denně 10:00–1:00, v pátek 14:00–3:00, v sobotu 10:00–2:00
Asi nejslavnější kebab v Berlíně. V červenci letošního roku se podnik přestěhoval do provozovny na opačné straně ulice a fronta hladových zákazníků se okamžitě přesunula s ním. Mnozí tu čekají celé hodiny na kombinaci křupavé zeleniny, grilovaného masa a výrazných omáček.
Otázkou je, zda je Mustafa’s Gemüse Kebap slavnější svým dönerem, nebo spíše tím, že jsou lidé ochotni stát ve frontě i několik hodin. V roce 2020 se místní deník BZ ptal zákazníků, proč jsou ochotni čekat minimálně 45 minut. Nejčastějšími důvody byly doporučení přátel a internetu, příznivý poměr ceny a kvality nebo prostá zvědavost porovnat kebab s těmi, které znají ze svých domovských zemí.
Názory se různí, převažují ale ty pozitivní. Malý výběr referencí:
- „Čekal jsem 75 minut, ale stálo to za to. Měl jsem nejlepší kebab svého života. Je na tom něco magického – možná omáčky, feta, nebo závěrečné pokapání citronem. Jedinečné.“
- „Nedokážu říct, jestli kebab chutnal opravdu tak skvěle (a chutnal), nebo jestli to bylo hladem po tříhodinovém čekání ve frontě. Měli by přibrat víc personálu. Jinak vynikající.“
- „Tři a půl hodiny čekání, obsluha velmi pomalá, fronta se posouvá jen zvolna… Kebab je dobrý, je jiný než ostatní, ale tu dobu čekání si rozhodně nezaslouží.“
Rüyam Gemüse Kebap
- Kde: Hauptstraße 36
- Hodnocení na Google: 4,9 (33 tisíc recenzí)
- Otevírací doba: denně 11:00–0:00
Jedna z největších kebabových legend v Berlíně – a navíc jen kousek od místa, kde kdysi žil David Bowie. Popularitu Rüyamu dokládá i rekordní počet vysokých hodnocení na Google. Podnik si dlouhodobě drží stálou kvalitu i atmosféru. Na kebab se tu také čeká, ale fronty nebývají tak nekonečné jako u slavnějšího Mustafy.
Praktická poznámka: platit lze pouze v hotovosti.
Má rovněž velmi oblíbenou, a dokonce ještě lépe hodnocenou pobočku na adrese Schönhauser Allee 44A s názvem Rüyam Gemüse Kebap 2. Tam je otevřeno každý den od 11:00 do 00:00, v pátek a v sobotu od 11:00 do 2:00.
Reference:
- „Porce byla obrovská a jídlo opravdu chutné! Bylo toho na mě až moc, takže mi zbytek zabalili a snědla jsem ho později na ulici. Nabízejí tu také zdarma čaj, což byl příjemný bonus. Prostor uvnitř podniku je navíc dost velký. Rozhodně jeden z nejlepších kebabů v Berlíně.“
- „Rüyam Gemüse Kebab v Berlíně rozhodně stojí za návštěvu. Obrovský kebab plný čerstvé zeleniny a šťavnatého masa, které si můžete vybrat z kuřecího, hovězího nebo jehněčího. Skvělý akcent dodává máta a vymačkaný citron. Oblíbené i mezi místními – fronty jsou, ale jde to rychle.“
Crispy Döner
- Kde: Richard-Wagner-Straße 2
- Hodnocení na Google: 4,6 (1,2 tisíc recenzí)
- Otevírací doba: denně 10:00-00:00, v pátek a v sobotu 10:00–2:00
Ideální zastávka po návštěvě zámku Charlottenburg. Crispy Döner patří mezi menší, ale oblíbené podniky.
Reference:
- „Crispy Döner bych doporučil každému, kdo bydlí poblíž Bismarckstraße. Obzvlášť stojí za to varianta s extra masem. Klasický, jednoduchý, chutný kebab.“
- „Kebab tu není jen chutný, ale i cenově dostupný, což z něj dělá oblíbenou volbu jak mezi místními, tak mezi turisty. Porce jsou velkorysé, takže po jídle rozhodně neodejdete hladoví.“
Dunya Gemüse Kebap
- Kde: Silvio-Meier-Straße 1
- Hodnocení na Google: 4,9 (1869 recenzí)
- Otevírací doba: denně 10:00-00:00, v pátek a v sobotu 10:00-2:00
Podle mnohých návštěvníků patří k nejlepším kebabům ve městě – navíc bez dlouhých front.
Reference:
- „Tohle byl upřímně nejlepší kebab, jaký jsem kdy měl, a obsluha byla úžasná. Kluci, co tam pracují, byli rychlí, velmi přátelští a je vidět, že jim na tom, co dělají, opravdu záleží. Pokud máte hlad pozdě v noci, je tohle to správné místo.“
- „Chléb byl oválný, teplý a křupavý. Salát, cibule a rajče čerstvé, omáčka krémová. Maso velmi dobré, aromatické. Zelenina ale mastná a studená.“
Kebap with attitude
- Kde: Má 2 pobočky, na Gipsstraße 2 a Bergmannstraße 5.
- Hodnocení na Google: 4,3 (2882 recenzí)
- Otevírací doba: denně 12:00-22:00
Místo, kde používají maso z volného chovu od místních dodavatelů, domácí omáčky a nabízejí i široký výběr vegetariánských a veganských variant.
Reference:
- „Útulné venkovní posezení s vynikajícími kebaby. Ať už v klasické nebo v netradiční podobě (zkuste lanýže nebo mango!) – chuť je tak skvělá, že byste si to v Berlíně rozhodně neměli nechat ujít. Žádná past na turisty. Místní, poctivé a super chutné kebaby v různých variacích. Navíc dobrý výběr lokálních nápojů.“
- „Jídlo bylo velmi chutné, ale poměr cena/výkon bohužel vůbec nesedí. Za více než 20 € jsem si objednal Trüffel Delüks Tray a celkově jsem nedostal ani celý zelený chřest a žádný čerstvý lanýž.“