Hlavní osu města tvoří historické symboly. Braniborská brána, kdysi symbol rozdělení, dnes stojí jako brána k jednotě. Jen pár kroků od ní se nachází Památník holocaustu se svými 2 711 betonovými bloky, které vytvářejí tísnivé, ale hluboké bludiště.
Milovníci historie nesmí vynechat Reichstag (Říšský sněm) s moderní skleněnou kopulí od Normana Fostera, která symbolizuje transparentnost německé politiky.
Samostatným světem umění a historie je Muzejní ostrov, unikátní komplex pěti muzeí zapsaný na seznamu UNESCO. Na tomto ostrově obklopeném řekou Sprévou můžete obdivovat poklady jako slavnou bustu královny Nefertiti v Novém muzeu nebo monumentální Pergamonský oltář.
I kdybyste neplánovali jít dovnitř, samotná architektura budov a sousední monstrózní katedrála Berliner Dom stojí za vidění.
Kurážné vize a disharmonické čtvrtě. Moderní Berlín je sebevědomý světák
Nepřehlédnutelným orientačním bodem v srdci parku Tiergarten je Vítězný sloup se zlatou sochou okřídlené Viktorie, které místní neřeknou jinak než Zlatý Anděl. Pokud vyjdete po úzkých schodech až na vrchol, odmění vás jeden z nejkrásnějších pohledů na město – přímo pod sebou uvidíte nekonečnou zeleň parku, kterou jako šíp protíná bulvár vedoucí až k Braniborské bráně.
Pokud chcete pochopit historii rozděleného města, vydejte se k East Side Gallery. Na zbytku Berlínské zdi dlouhém 1,3 kilometru vytvořili umělci z celého světa galerii pod širým nebem, které dominuje slavný bratrský polibek Brežněva s Honeckerem.
Kreuzberg a svoboda na ranveji
Zatímco centrum patří historii, Kreuzberg patří sociálnímu životu. Čtvrť s punkovými kořeny a silnou tureckou komunitou je dnes centrem alternativní kultury, skvělého street foodu a nočního života.
Absolutním berlínským unikátem je Tempelhofer Feld. Bývalé letiště v srdci města se změnilo v gigantický park. Tam, kde dříve přistávala letadla zásobující Západní Berlín během blokády, dnes lidé na ranvejích jezdí na bruslích, grilují nebo pouštějí draky.
Berlín žije pouličními kebaby. Objevte podniky, kde se stojí fronty hodiny
Berlínská kuchyně je multikulturní mix. Králem ulice je currywurst – osmažená bílá klobása s kečupem a kari kořením, kterou koupíte v legendárních stáncích jako Konnopke’s Imbiss.
Díky početné turecké komunitě je však Berlín také hlavním městem kebabu. Zapomeňte na český standard, v Berlíně je to kulinářský zážitek s čerstvou zeleninou, bylinkami a kvalitním masem. Pokud máte trpělivost, vystojte si frontu u slavného Mustafas Gemüse Kebab, ale skvěle se najíte téměř v každém zapadlém bistru v Kreuzbergu.
Fotbalový chrám: Hertha a olympijská historie
Berlínský sportovní duch nejlépe pocítíte na západě města. Hertha BSC sice v posledních letech prochází bouřlivým obdobím, ale její domov, Olympiastadion, je jedním z nejúžasnějších sportovišť světa.
Stadion postavený pro olympijské hry v roce 1936 prošel citlivou modernizací, při které si zachoval svou monumentální kamennou tvář, ale získal plné zastřešení. Když 74 tisíc fanoušků v modrobílých barvách spustí chorály pod otevřeným nebem, mrazí v zádech i těm, kteří fotbalu jinak neholdují.
Doprava v Berlíně funguje s německou precizností a je zážitkem sama o sobě. Páteří metropole jsou linky S-Bahn, což je nadzemní dráha, a U-Bahn, klasické metro, které doplňují také ikonické žluté dvoupatrové autobusy a v bývalé východní části i rozsáhlá síť tramvají.
Právě jízda linkou S-Bahn skrze centrum vám nabídne skvělý „turistický“ výhled přímo z okna vlaku na ty nejdůležitější památky. Pro návštěvníky je nejlepší pořídit si celodenní jízdenku, se kterou můžete libovolně kombinovat všechny druhy dopravy, včetně přívozů na jezerech, a prozkoumat tak i ta nejvzdálenější zákoutí Berlína.
Pokud na závěr výletu chcete zažít největší bizár a nejlepší výhled zároveň, vydejte se na Teufelsberg, Ďáblovu horu. Je to umělý kopec v lese Grunewald, navršený z trosek zničeného Berlína po druhé světové válce.
Na jeho vrcholu stojí opuštěná americká odposlouchávací stanice z dob studené války. Dnes je areál plný úžasného street artu a rozpadající se radarové kopule v kombinaci s výhledem na celé město vytvářejí atmosféru jako z postapokalyptického filmu.