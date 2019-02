Další komplikace. Do Benátek nejen za peníze, ale také s rezervací

13:55 , aktualizováno 13:55

Návštěvníci Benátek si od roku 2022 budou muset svůj pobyt v pověstném městě na laguně rezervovat - dostane se do něj jen omezený počet turistů. Starosta Luigi Brugnaro upřesnil, že „nikomu nebude bráněno do města vstoupit, ale pro ty, co se neohlásí předem, to bude komplikovanější“.