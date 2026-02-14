Toto město na severu Itálie patří k destinacím, jejichž návštěvu je potřeba dobře plánovat a rozmýšlet. Jestli si představujete, jak se procházíte benátskými uličkami, vysedáváte v kavárnách a plavíte se v gondolách jenom tak nalehko, zatímco nad vámi hřeje letní slunce, pak vás možná připravíme o iluze.
V létě jsou Benátky přelidněné. A to tak moc, že když nemáte dlouho dopředu rezervované vstupy, skoro nikam se nedostanete. A na nějaké posezení u kávy s výhledem na historické centrum si taky můžete nechat zajít chuť.
Obecně se hodí zajet si sem na jaře nebo na podzim, kdy je tu méně lidí i příznivější ceny. Pak je tu ale ještě zima. Leden nabízí klid a z celého roku asi i největší autentičnost. A únor? Zase ty davy lidí, ovšem s nimi i něco, co nikde jinde na světě neuvidíte: legendární benátský karneval!
Gondoly na kanálu
Kdyby příslušníci kmene Benetů (Venetů) tehdy na začátku 5. století, když na místě dnešních Benátek zakládali osadu s chatrčemi na kůlech, tušili, jaký humbuk kolem ní za 1 600 let bude, nejspíš by tomu nevěřili.
Založení osady v bahnité laguně totiž byla taková „nouzovka“, mokřady nabízely úkryt před nájezdy Barbarů.
Časem se však tato poloha ukázala velmi výhodnou pro obchodování s východním Středomořím a z chudé vesnice se záhy stalo bohaté město, které dokázalo z všudypřítomné vody udělat svůj největší benefit.
Zkuste na to pomyslet, až se budete plavit po benátských kanálech v ikonické loďce. A to určitě musíte, jinak by vaše návštěva Benátek nebyla úplná. Ovšem něco to stojí, pronájem gondoly vyjde na 90 až 110 eur, cestovatelé se skromnějším rozpočtem ale můžou využít i tzv. vaporetto, tedy vodní autobus, nebo přívozy.
Město plné historie
Město si však samozřejmě můžete projít i po svých – jednotlivé „díly“ propojují více než čtyři stovky mostů, z lodní paluby je to ale přece jenom trošku jiný zážitek.
Plavba po největším z kanálů, Canal Grande, vám naservíruje okouzlující pohled na spoustu památek, mezi nimi třeba na překrásnou baziliku Santa Maria della Salute.
A které další při prozkoumávání Benátek rozhodně neminout? V první řadě náměstí svatého Marka se stejnojmennou bazilikou, zvonicí a Dóžecím palácem. A pak jsou tu ještě ty zmiňované mosty.
Některé z nich jsou opravdu staré – třeba Ponte dei Sospiri z roku 1574, zastřešený můstek pojící výslechovou místnost v paláci Dóžete s vězením, nebo Ponte di Rialto z roku 1591. Mimochodem, poblíž tohoto mostu se nachází také historická tržnice, v provozu je už od počátku 16. století.
Proslulý karneval
Vypravíte-li se do Benátek během února (a dopředu se obrníte trpělivostí a připravíte se na davy lidí), můžete si tam užít i ten pověstný karneval. Jeho historie spadá až do 11. století a jde o nejslavnější masopustní festival v Evropě.
V době konání jím žije celé město, ulice jsou plné hudby, bujarého veselí a pestrobarevných masek. Zajímavé je, že nikdy není daný přesný scénář, na organizaci karnevalu se totiž nepodílí jen město, ale i soukromí podnikatelé a místní taneční a divadelní spolky, co se přidávají víceméně spontánně.
Každoročně ovšem začíná stejně – „letem anděla“, kdy se vybraný akrobat vznáší na lanech nad náměstím sv. Marka, a pokračuje po dobu následujících deseti dnů.
Na závěr je volena nejlepší maska, bývá maškarní bál a ohňostroj. Datum karnevalu závisí na termínu velikonočních svátků – pro letošní rok to je od 7. do 17. února.
