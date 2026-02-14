Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní

Patří k nejkrásnějším městům na celém světě a prý by je aspoň jednou za život měl vidět každý. Je ale dost možné, že podlehnete jejich kouzlu a jedna návštěva vám nebude stačit.
Toto město na severu Itálie patří k destinacím, jejichž návštěvu je potřeba dobře plánovat a rozmýšlet. Jestli si představujete, jak se procházíte benátskými uličkami, vysedáváte v kavárnách a plavíte se v gondolách jenom tak nalehko, zatímco nad vámi hřeje letní slunce, pak vás možná připravíme o iluze.

V létě jsou Benátky přelidněné. A to tak moc, že když nemáte dlouho dopředu rezervované vstupy, skoro nikam se nedostanete. A na nějaké posezení u kávy s výhledem na historické centrum si taky můžete nechat zajít chuť.

OBRAZEM: To musíte zažít. Opuštěné Benátky a noc v centru za tisícovku

Obecně se hodí zajet si sem na jaře nebo na podzim, kdy je tu méně lidí i příznivější ceny. Pak je tu ale ještě zima. Leden nabízí klid a z celého roku asi i největší autentičnost. A únor? Zase ty davy lidí, ovšem s nimi i něco, co nikde jinde na světě neuvidíte: legendární benátský karneval!

Gondoly na kanálu

Kdyby příslušníci kmene Benetů (Venetů) tehdy na začátku 5. století, když na místě dnešních Benátek zakládali osadu s chatrčemi na kůlech, tušili, jaký humbuk kolem ní za 1 600 let bude, nejspíš by tomu nevěřili.

Založení osady v bahnité laguně totiž byla taková „nouzovka“, mokřady nabízely úkryt před nájezdy Barbarů.

Časem se však tato poloha ukázala velmi výhodnou pro obchodování s východním Středomořím a z chudé vesnice se záhy stalo bohaté město, které dokázalo z všudypřítomné vody udělat svůj největší benefit.

Zkuste na to pomyslet, až se budete plavit po benátských kanálech v ikonické loďce. A to určitě musíte, jinak by vaše návštěva Benátek nebyla úplná. Ovšem něco to stojí, pronájem gondoly vyjde na 90 až 110 eur, cestovatelé se skromnějším rozpočtem ale můžou využít i tzv. vaporetto, tedy vodní autobus, nebo přívozy.

Město plné historie

Město si však samozřejmě můžete projít i po svých – jednotlivé „díly“ propojují více než čtyři stovky mostů, z lodní paluby je to ale přece jenom trošku jiný zážitek.

Plavba po největším z kanálů, Canal Grande, vám naservíruje okouzlující pohled na spoustu památek, mezi nimi třeba na překrásnou baziliku Santa Maria della Salute.

A které další při prozkoumávání Benátek rozhodně neminout? V první řadě náměstí svatého Marka se stejnojmennou bazilikou, zvonicí a Dóžecím palácem. A pak jsou tu ještě ty zmiňované mosty.

Některé z nich jsou opravdu staré – třeba Ponte dei Sospiri z roku 1574, zastřešený můstek pojící výslechovou místnost v paláci Dóžete s vězením, nebo Ponte di Rialto z roku 1591. Mimochodem, poblíž tohoto mostu se nachází také historická tržnice, v provozu je už od počátku 16. století.

Proslulý karneval

Vypravíte-li se do Benátek během února (a dopředu se obrníte trpělivostí a připravíte se na davy lidí), můžete si tam užít i ten pověstný karneval. Jeho historie spadá až do 11. století a jde o nejslavnější masopustní festival v Evropě.

V době konání jím žije celé město, ulice jsou plné hudby, bujarého veselí a pestrobarevných masek. Zajímavé je, že nikdy není daný přesný scénář, na organizaci karnevalu se totiž nepodílí jen město, ale i soukromí podnikatelé a místní taneční a divadelní spolky, co se přidávají víceméně spontánně.

Každoročně ovšem začíná stejně – „letem anděla“, kdy se vybraný akrobat vznáší na lanech nad náměstím sv. Marka, a pokračuje po dobu následujících deseti dnů.

Na závěr je volena nejlepší maska, bývá maškarní bál a ohňostroj. Datum karnevalu závisí na termínu velikonočních svátků – pro letošní rok to je od 7. do 17. února.

Může se hodit

  • Do Benátek se nejpohodlněji dostanete letadlem, přímý spoj z Prahy je tam za hodinu a čtvrt, palubní lístek pořídíte od 2 500 Kč.
  • Pokud byste chtěli jet autem, připravte se na cestu (měřeno z Prahy) dlouhou kolem 800 kilometrů, která vám zabere asi osm a půl hodiny.
  • V únoru se teploty pohybují v průměru kolem 9 °C, občas přijdou mírné dešťové přeháňky. Sníh ale nečekejte, objevuje se velmi vzácně.
  • Nebudete-li v Benátkách ubytovaní aspoň na jednu noc, je do historického centra účtován poplatek 5 eur pro tzv. jednodenní turisty, pokud ho uhradíte alespoň čtyři dny před cestou, nebo 10 eur, pokud to bude méně než čtyři dny před návštěvou (nebo při úhradě na místě), více na cda.veneziaunica.it/en
  • Veškeré vstupenky je lepší rezervovat si dopředu online. Například do baziliky sv. Marka včetně zvonice jsou k dostání na tickets.basilicasanmarco.it
  • Jízdenky na vodní autobusy (vaporetto) koupíte v automatech nebo na zastávkách. Pořídit lze buď jednorázový lístek (za 9,50 eur na 75 minut), nebo časový (na 24 a více hodin za cenu od 25 eur). Více na actv.avmspa.it/

Článek vznikl pro časopis Tina.

Dříve bahnitá laguna, kterou zná celý svět. Čarokrásné Benátky vás v zimě oslní

