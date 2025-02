Turisté platí a tak Benátky zdražují. Za vstup zaplatíte i několik stovek

15:43

Italské Benátky zdraží vstupné do města a navýší počet dnů, kdy ho budou vybírat. Tento týden to potvrdili představitelé města na veletrhu cestovního ruchu BIT v Miláně. Letos bude nutné návštěvu objednat předem. Poplatek ve výši pěti eur začaly Benátky vybírat loni. Podle vedení města je to součástí snahy zmírnit nadměrný turismus, což ovšem kritici zpochybňují.