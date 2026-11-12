Gent (vlámsky Gent a francouzsky Gand) patří k největším belgickým městům a je metropolí Východních Flander. Ve středověku náležel k nejbohatším městům severní Evropy a jeho význam dodnes připomínají rozměry chrámů, věží i měšťanských domů.
Město vyrostlo kolem vodních toků a kanálů, které určují jeho vzhled stejně výrazně jako kamenná architektura. Na nábřežích Graslei a Korenlei kdysi stály sklady a obchodní domy, dnes patří k nejkrásnějším místům historického centra.
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Řeka v Gentu zezelenala. Sucho proměnilo historické kanály v zářivý koberec
Nejlepší pohled na ně nabízí most svatého Michala, odkud jsou zároveň vidět tři slavné gentské věže. V jedné ose se tu setkávají katedrála svatého Bavona, městský Belfort a kostel svatého Mikuláše. Každá stavba vznikala jinak a v jiné době, přesto společně vytvářejí panorama, které působí téměř dokonale komponovaně. Jenže žádný architekt ho nenavrhl, vznikalo postupně během staletí.
Právě pohled z mostu svatého Michala je ideálním prvním seznámením s Gentem. Město se odtud ukáže zároveň jako někdejší obchodní velmoc i jako prostor, který si zachoval lidské měřítko.
Drak bdí nad městem
Největší poklad však čeká uvnitř katedrály svatého Bavona. Gentský oltář dokončili bratři Hubert a Jan van Eyckové roku 1432 a dnes patří k nejslavnějším dílům evropského malířství.
Další dominantou Gentu je 91 metrů vysoký Belfort. Středověká zvonice nebyla jen vyhlídkovou věží, ale také symbolem městské samostatnosti. V jejích prostorách se uchovávala privilegia a listiny, které potvrzovaly práva bohatého a sebevědomého města.
Dodnes se odsud ozývá zvonkohra a z vrcholu se otevírá pohled na střechy historického centra i spleť kanálů. Na špici věže bdí drak, jeden z tradičních symbolů Gentu.
Městské sebevědomí má ostatně v Gentu dlouhou historii. Narodil se zde císař Karel V., jeden z nejmocnějších evropských vládců své doby. Když se však jeho rodné město roku 1540 vzbouřilo proti vysokým daním, císař povstání tvrdě potlačil.
Část měšťanů musela projít městem s oprátkami kolem krku jako znamením podřízenosti. Z někdejšího ponížení však Gent postupně udělal symbol vzdoru a místní dodnes s jistou hrdostí používají přezdívku stropdragers, tedy oprátkonoši.
Město plné studentů
Gent přitom zdaleka nežije jen minulostí. Desítky tisíc studentů místní univerzity dávají centru energii, kterou středověká města často postrádají. Mají tu také překvapivě výraznou gastronomickou identitu. Tradiční specialitou je waterzooi, hustý vývar se zeleninou, původně připravovaný hlavně z ryb a později také z kuřete.
Město je zároveň známé mimořádně silnou vegetariánskou scénou a už řadu let podporuje pravidelný den bez masa. Samozřejmostí zůstává belgické pivo, které zde není turistickou atrakcí, ale běžnou součástí místního života. A právě v hospodě u kanálu se nejlépe pochopí, proč Gent funguje jinak než mnohá slavnější historická města.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.