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Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu. Jejich hladinu pokryla souvislá vrstva jasně zeleného okřehku, drobných rostlin, které za příznivých podmínek dokážou během krátké doby vytvořit hustý koberec. Tentokrát jim nahrálo teplé počasí, téměř stojatá voda a především sucho, kvůli němuž se průtok řeky Lys téměř zastavil.
Autor: Profimedia.cz
Gent je město, ve kterém voda běžně dotváří jeho charakter. Lodě proplouvají mezi historickými domy, na březích se střídají nábřeží, mosty a stará městská zástavba. Začátkem října však některé zdejší vodní kanály vypadají, jako by do nich někdo nalil zelenou barvu.
Autor: Profimedia.cz
Hladinu pokryla silná vrstva okřehku. Drobné zelené rostliny vytvořily téměř souvislý koberec, který zakryl vodu a z dálky může připomínat trávník plovoucí přímo mezi historickými domy.
Autor: Profimedia.cz
Okřehek je drobná vodní rostlina, která běžně žije na hladině stojatých nebo pomalu tekoucích vod. Když se sejdou vhodné podmínky, dokáže se však velmi rychle rozšířit. A právě ty letos na řece Lys nechybí.
Autor: Profimedia.cz
Lys, nizozemsky Leie, protéká Belgií od francouzských hranic a v Gentu se její tok propojuje se sítí historických vodních cest.
Autor: Profimedia.cz
Řeka byla po staletí důležitou součástí vývoje města a dodnes patří voda k jeho nejvýraznějším charakteristickým prvkům. Tentokrát ale voda v některých místech téměř přestala proudit.
Autor: Profimedia.cz
Důvodem je dlouhodobé sucho. Nízký průtok znamená, že se voda pohybuje jen velmi pomalu a na hladině se mohou snadněji uchytit a rozmnožovat drobné vodní rostliny. K tomu se přidává teplé počasí, které jejich růstu svědčí.
Autor: Profimedia.cz
Výsledkem je pohled, který je na první pohled téměř idylický. Zelená hladina kontrastuje s historickou architekturou Gentu a vytváří nezvyklou scenérii. Za neobvyklou podívanou se však skrývá poměrně jednoduchý příběh o vodě, která se v důsledku sucha přestala dostatečně pohybovat.
Autor: Profimedia.cz