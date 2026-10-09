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Řeka v Gentu zezelenala. Sucho proměnilo historické kanály v zářivý koberec

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Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu.... Gent je město, ve kterém voda běžně dotváří jeho charakter. Lodě proplouvají... Hladinu pokryla silná vrstva okřehku. Drobné zelené rostliny vytvořily téměř... Okřehek je drobná vodní rostlina, která běžně žije na hladině stojatých nebo... Lys, nizozemsky Leie, protéká Belgií od francouzských hranic a v Gentu se její... Řeka byla po staletí důležitou součástí vývoje města a dodnes patří voda k jeho... Důvodem je dlouhodobé sucho. Nízký průtok znamená, že se voda pohybuje jen... Výsledkem je pohled, který je na první pohled téměř idylický. Zelená hladina...
Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu. Jejich hladinu pokryla souvislá vrstva jasně zeleného okřehku, drobných rostlin, které za příznivých podmínek dokážou během krátké doby vytvořit hustý koberec. Tentokrát jim nahrálo teplé počasí, téměř stojatá voda a především sucho, kvůli němuž se průtok řeky Lys téměř zastavil.

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Témata: Gent, koberec, okřehek, Belgie

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