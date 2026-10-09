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Umbrijské Benátky bez gondol. V Rasiglia protéká voda mezi domy i pod nimi
Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně za romantikou. Říčky a potůčky tu protékají mezi kamennými domy, pod můstky i uličkami. Jejich zurčení tu uslyšíte téměř...
KVÍZ: Myslíte, že znáte okolí Prahy? 15 otázek vás vyvede z omylu
Praha má za svými hranicemi překvapivě pestrou krajinu. Hluboká říční údolí, skalní vyhlídky, brdské lesy, staré hrady i zapomenuté stezky najdeme často jen pár desítek kilometrů od metropole. Jak...
Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a...
Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře
Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....
Lůžko ve vlaku přes Vietnam je zážitek. Kdo nevystoupí, přijde o to nejlepší
Cestování vlakem má svůj půvab, ať je výchozí i cílový bod jakýkoli. Každý, kdo jej někdy zkusil, ovšem ví, že teprve až cesta cizí krajinou změní konejšivé drncání vlaku ve skutečně kouzelný...
Vězni plánovali zabít esesáky i ukrajinské strážné. Treblinka byla továrnou na smrt
Respekt, úcta, pieta a poznání historie, to jsou hlavní atributy dark tourismu, který přivádí návštěvníky na místa spojená se smrtí. Jednou z hlavních destinací temné turistiky je Polsko, které během...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Řeka v Gentu zezelenala. Sucho proměnilo historické kanály v zářivý koberec
Historické kanály v belgickém Gentu mají začátkem října neobvyklou barvu. Jejich hladinu pokryla souvislá vrstva jasně zeleného okřehku, drobných rostlin, které za příznivých podmínek dokážou během...
Čína má novou atrakci: továrny. Zájemců je tolik, že losují vstupenky
Čína se stává cílem nového typu cestovatelů. Místo historických památek, hor nebo gastronomie míří do továren na elektromobily, robotických hal či center umělé inteligence. Za možnost podívat se...
Sasko láká do měst. Objevte renesanční klenot, město stříbra i filmové kulisy
Vydejte se na toulky a inspirujte se krásou saských měst. Jistě ve vás probudí touhu poznávat nová, krásná a překvapivá místa. Mají mnoho co nabídnout, jak romantické dlážděné uličky, rušná náměstí a...
Umbrijské Benátky bez gondol. V Rasiglia protéká voda mezi domy i pod nimi
Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně za romantikou. Říčky a potůčky tu protékají mezi kamennými domy, pod můstky i uličkami. Jejich zurčení tu uslyšíte téměř...
Lůžko ve vlaku přes Vietnam je zážitek. Kdo nevystoupí, přijde o to nejlepší
Cestování vlakem má svůj půvab, ať je výchozí i cílový bod jakýkoli. Každý, kdo jej někdy zkusil, ovšem ví, že teprve až cesta cizí krajinou změní konejšivé drncání vlaku ve skutečně kouzelný...
Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře
Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....
Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a...
V zimě lyže, v létě kolo. Horská střediska prodlužují sezonu
Sjezdovky a lanovky už dnes zdaleka neslouží jen lyžařům. V teplejší části roku, kdy po sněhu není ani památky, patří horská střediska milovníkům cyklistiky, pěší turistiky a rodinám s dětmi. „Letní“...
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Autobusem zní „Oh My God!“. Vyrazila jsem z Galway do divoké Connemary
Výlet do Connemary, jedné z nejdivočejších oblastí západního Irska, je směsí rozmanité přírody, historie a svérázného humoru, který je Čechům překvapivě blízký. Řidič Mike nás učí irské nadávky,...
Na bramboru čekají turisté přes noc. Virální fronty mění britské restaurace
Velkou Británii zachvátil nový fenomén: restaurace a kavárny, které se díky sociálním sítím mění v turistické atrakce. Pro zákazníky už přitom nemusí být hlavním lákadlem samotné jídlo. Důležité je...