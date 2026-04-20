Objevte „Benátky severu“. Nejkrásnější belgické město skrývá Kristovu krev

Leží necelých sto kilometrů na severozápad od Bruselu a přestože se na ně po dlouhá staletí zapomnělo, jsou považované za nejkrásnější město v celé Belgii. Pojďte zjistit, co je na tom pravdy a kde Bruggy vzaly svou italskou“ přezdívku.
Gotický kostel Panny Marie v Bruggách je se svou přes 122 metrů vysokou cihlovou věží jednou z nejvyšších staveb v Belgii.

Abyste si dokázali lépe představit, proč jsou Bruggy tak výjimečné, je potřeba udělat si malý výlet do historie – a také se trošku seznámit s geografií. Dnešní město se totiž velmi příhodně rozkládá kousek od pobřeží, se kterým ho spojuje řeka, a tak už během středověku bývalo významným přístavem, odkud se obchodovalo s Anglií a Skandinávií.

Největšího růstu se dočkalo v období od 11. do 14. století, kdy bylo jedním z nejbohatších měst severu Evropy. Za kvalitním vlámským suknem a krajkou se tam sjížděli obchodníci z celého kontinentu a Bruggy se brzy staly jedním ze tří hlavních center hanzovního spolku v oblasti Severního moře.

Město zažívalo nebývalý rozkvět, bohatlo, stavělo... Pak ovšem přišlo 15. století a následoval úpadek. Během let se Bruggy staly omšelým provinčním městečkem, což trvalo až do 20. století.

Teprve potom si města začal okolní svět znovu více všímat, zaujal ho jeho zachovalý středověký ráz, který paradoxně díky tomu, že se na Bruggy tak trochu zapomnělo, zůstal neměnný.

Vzácná relikvie a plavba po kanálech

Centrum města s historickými památkami zvládnete projít za jediný den. Jeho jádrem je náměstí Markt, které bylo založeno prý už v 10. století. Zdobí ho bruggská dominanta, 83 metrů vysoká věž Belfried z 13. století se zvonkohrou se sedmačtyřiceti zvony.

Nedaleko se rozprostírá druhé nejdůležitější náměstí – Burg, na němž můžete obdivovat Justiční palác z 18. století nebo o čtyři století starší radnici.

Opravdovou třešničku na dortu ale představuje bazilika Svaté Krve, která střeží jednu z nejcennějších relikvií na světě, křišťálovou lahvičku s Kristovou krví.

Za dalším významným svatostánkem musíte zajít kousek od náměstí – je jím gotický kostel Panny Marie z 13. století. Ten je se svou přes 122 metrů vysokou cihlovou věží jednou z nejvyšších staveb v Belgii, vyhledávaný je ale hlavně kvůli cenné soše Madony s dítětem od Michelangela.

Bruggské památky si můžete prohlédnout i z úplně jiné perspektivy. Město se totiž pyšní sítí říčních kanálů, které nejen dodávají historickému centru to pravé kouzlo, ale navíc Bruggám vysloužily přezdívku Benátky severu.

Lodní doprava je přísně regulovaná, plavby zde mají pevně danou trasu, odjezdy z přístavišť, která bývají na každém rohu, jsou načasované cca po patnácti až dvaceti minutách a hlídá se i to, aby na kanálech nebylo až příliš plavidel.

A co cestou uvidíte? Ve vodě se odrážející barevné štíty starých domů, historické mosty a podloubí i starobylé pamětihodnosti, mezi nimi například špitál svatého Jana, jednu z nejstarších nemocnic v Evropě, nebo Růžencové nábřeží, asi nejfotografovanější místo v celých Bruggách.

Klid v parcích i u moře

Bruggy patří díky své kráse k nejnavštěvovanějším městům v Belgii, počítejte tedy s tím, že tam bude dost ruchu. Dají se tu ale najít také místa, kde je klid, třeba některý z mnoha parků.

Ve čtvrti Magdalenakwartier, kousek od centra, leží rozlehlý Koningin Astrid Park se spoustou svěží zeleně, jezírkem, fontánou, lavičkami a pohodou. Úchvatné oázy klidu, jen o trochu menší, ale najdete i podél říčních kanálů. Nabízí se třeba Minnewater Park neboli park u Jezera lásky, kousek zeleně obklopený vodou, po níž plují labutě.

Když odsud přejdete přes Most milenců na druhý břeh, dostanete se ke starodávnému Dvoru bekyní (Begijnhof), jehož zahrady na přelomu března a dubna krásně rozkvétají.

Stejně tak si ale můžete vyjet k moři, v příjemných letoviscích Blankenberge nebo Oostende jste vlakem z centra Brugg asi za hodinku až hodinku a půl a je tam moc krásně.

Může se hodit

  • Nejbližší letiště je v Oostende, tam ale z Prahy žádné přímé spoje nelétají a cesta je komplikovaná. Nejvýhodnější je letět do Bruselu (jste tam za hodinu a půl a cenu od 1 500 Kč) a do Brugg pokračovat vlakem, trvá to asi hodinu.
  • Ve městě se mluví primárně nizozemsky (vlámským dialektem), běžná je i francouzština, dohovoříte se ovšem i anglicky.
  • Měnou je euro, téměř všude přijímají karty, dostatečná je i síť bankomatů.
  • Bruggy jsou poměrně drahé, více zaplatíte zvláště za ubytování a služby. Jídlo v restauraci vás vyjde zhruba na 500 Kč za osobu, ubytování (v hostelu) obvykle neseženete pod 1 000 Kč.
  • Ušetřit lze, když budete nakupovat v supermarketu (ceny jsou podobné těm českým), stravovat se na ulici a dále od centra. I oblíbené pralinky jsou levnější dál od turistických tras.

Článek vznikl pro časopis Tina.

