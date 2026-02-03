Cestovní kancelář On the Beach, specializující se na nabídku cestovních balíčků, přišla s nabídkou, kterou oficiálně nazvala jako „náhradu za rodinné spory“. Nikdo jí ale údajně neřekne jinak než „klauzule Beckhamových“. Ta se vztahuje na rodinné zájezdy, kdy jeden člen náhle přeruší dovolenou kvůli sporům, hádkám nebo totálnímu emocionálnímu zhroucení.
Nová politika společnosti inspirovaná veřejným dramatem slavného rodinného klanu říká, že pokud člen rodiny na dovolenou nenastoupí před odjezdem, bude mu vrácen jeho finanční podíl na ubytování v hotelu, a zbytek skupiny tak nebude muset platit za něj. Cílem klauzule je údajně poskytnout rekreantům klid, že jakkoliv vyostřená situace mezi členy před odjezdem nebo během dovolené nastane, samotná dovolená tím nijak neutrpí.
Co nejhoršího se na dovolené stalo vám? Reklama cestovky jako virální hit
„Milujeme rodinné dovolené. Zároveň si ale uvědomujeme, že rodinné neshody mohou narušit plány. Klauzule Beckhamových je tu pro chvíle, když se někdo rozhodne, že vychladne raději doma než u hotelového bazénu,“ prohlásila ředitelka pro styk se zákazníky Zoe Harrisová.
Dodala, že nová a ojedinělá klauzule společnosti znamená, že pokud dojde k rodinné hádce a jeden člověk ze zájezdu odstoupí, zbytek skupiny se stále může vydat na cestu, relaxovat a užít si dovolenou, na kterou se těšil.
Nevhodný tanec jako důvod zrušení zájezdu
Klauzule se vztahuje na všechny nové, ale i stávající rezervace s odjezdem do 31. srpna 2026. Nová výhoda je k dispozici pro rodinné dovolené s pěti a více osobami – a žádost musí být podána nejméně 60 dní před odjezdem.
Klauzule platí v případě, že rodinná roztržka přeroste do rozměrů té u Beckhamových. Podle společnosti se vztahuje na „dramatické odchody ze skupinových chatů, blokování příbuzných na sociálních sítích nebo překvapivé výroky na Instagramu delší než zápisky ve vašem pasu.“
Zkažená dovolená? Na naštvané hosty pomalu nastupuje umělá inteligence
Naráží tak na šestistránkové vyjádření Beckhamova nejstaršího syna Brooklyna, které rodinnou roztržku odstartovalo. Cestovní kancelář dále uvádí, že mezi další okolnosti patří: „zármutek související se svatbou, který vyplave na povrch v nevhodnou chvíli, nevhodný tanec vaší matky ve svatební den nebo náhlé odmítnutí sdílet lehátko.“
Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě
Klauzule vysvětluje, že každý člen rodiny, který odstoupí od dovolené kvůli uvedeným důvodům, bude mít svou část ceny ubytování vrácenou osobě, která pobyt rezervovala. Toto pravidlo platí bez ohledu na to, kdo se sporem začal, kdo říká pouze svou verzi příběhu nebo kdo naposledy zveřejnil inkriminovaný popisek.
Reklama, kterou nelze přehlédnout
Společnost On the Beach vsadila na výraznou kampaň, která si tak trochu přihřívá polívčičku na veřejném zájmu o trable rodiny Beckhamů. Potetované prsty, které odkazují na četná tetování bývalého fotbalového guru Davida Beckhama na ni trhají letenku se jménem „Brooklyn“.
„Chápeme to. Rodiny se někdy rozhádají. Bezplatné zrušení rezervace rodinné zábavy s naší novou vychytávkou,“ hlásá slogan pod fotkou na billboardu v ulicích britských měst.
Přestože oči většiny jsou teď upřeny směrem k Beckhamovým, rodinné neshody se neomezují pouze na celebrity. Každý rok je podle podnikatelů v turismu třeba upravit stovky rezervací, protože děti, partneři nebo milenci z nich odstoupí kvůli sporům.
Stejně jako kauza Beckhamových, i tato kampaň rozdělila společnost na dva tábory. Mnozí chválí marketingový tým společnosti za rychlost reakce na aktuální zprávu ze světa celebrit. Jiní zpochybňují, zda je kampaň vkusná a klauzule Beckhamových opravdu nezbytná. Na online fórech často padaly přívlastky jako „odporná“ nebo „hrubá“, zatímco expert na marketing Josh Wheeler označil kampaň za „lehce nechutnou a špinavou“.
Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům
Marketingová specialistka Lucy Mooreová pravděpodobně vyjádřila názor mnohých, když prohlásila, že „ne na všechno je třeba reagovat“. Jiní experti doporučili cestovní kanceláři, aby si zkontrolovala, v jakých třídách ochranných známek je uvedená značka „Beckham“, aby neměla oplétačky se soudem.
Ať tak či tak, cestovní kancelář dokázala svou kampaní jediné. Z kauzy Beckhamových si dokázala ukrást alespoň trochu pozornosti, což se může pro budoucí letní sezonu jen vyplatit.