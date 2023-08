Krásná příroda a biopivo. Výlet do Bavorského lesa, o kterém Češi nevědí

Jsem někde mezi Hutthurmem a Röhrnbachem. Ano, zní to trošku jako zaklínadlo, jakoby už samy názvy německých městeček chtěly naznačit, že jsem v oblasti, která prostě nemůže být jiná než kouzelná.

Přesně tady, na silnici B12 ve směru na hraniční přechod Strážný je místo, kde pokaždé sundám nohu z plynu. Úplně automaticky. V bodu terénního zlomu. Jednoduše přibrzdím a jen se dívám. Ten pohled je miniaturní kulturní šok. Nebo možná spíš velké přírodní divadlo. Impozantní obraz pohoří od Velkého Javoru až po Třístoličník se jen těžko dá vměstnat do pár řádků. Ano, Bavorský les se právě představil.

Vlastně jsme my Češi na ten kraj trochu zapomněli. Jako bychom tento kus Evropy kvůli osmdesát let staré historii prostě vymazali z paměti národa. A kdo by taky jezdil na druhou stranu Šumavy, když máme svojí zbožňovanou Kvildu. Bavorské příhraničí je však prostě … prostě něco jiného. Člověka to tady lapí a už nepustí.

Jižní svahy šumavského pohoří s výhledem prakticky odkudkoli na Alpy, s utajenými bio pivovary a chmelnicemi uprostřed kopců, s naprosto unikátními tisícovými vrcholy se skalními masivy, jako kdyby se Spielberg pro E. T. Mimozemšťana inspiroval právě tady, s cyklostezkami po starých železničních náspech, s tradicemi, při kterých mrazí v zádech, jak pospolité a živoucí pořád jsou. Nebo s michelinskými i jinými „echt“ lokálními restauracemi s domácím hovězím, které se ještě včera páslo naproti na svahu.

A hlavně se zážitky koncentrovanými v jednom regionu natolik intenzivně, až člověk s českou turistickou zkušeností musí malinko pootevřít pusinku.

S bavorštinou nejdál dojdeš

Stačí si stoupnout na náměstí okresního „souměstečka“ (ano, tady mají takovou zvláštnost, že v jednom okrese se o „okresnictví“ dělí napůl dvě města) Freyung. Osmnáct kilometrů od hraničního přechodu Strážný a jste v jiném světě.

Sklárna na kopci Gayersberg nedaleko zemské výstavy

Ne, vlastně jste v Bavorsku. V pravém Bavorsku. Tam, kde mají stejný smysl pro humor jako u nás, kde pijí stejně rádi pivo a kde se stále ještě mísí krev předků žijících z obou stran hranice v kdysi nekomplikované symbióze. „Bavoráci nejsou Němci, tak jak si je představujete z kurzů němčiny,“ říká mi známá, která tu žije mnoho let a která se musela chtě nechtě naučit bavorštinu, protože s Hochdeutsch čili spisovnou němčinou tady člověk nedojde pomalu ani za roh do hospody.

My se na freyungském náměstí výtečně najíme, prohlédneme si kostel, který uvnitř vypadá trošku jako „obývák“, a odskočíme si na vrchol Dreisessel neboli Třístoličník, protože žulové formace, které jsou díky „práci“ kůrovce vidět na míle daleko, vážně vypadají jako ze Spielbergova filmu o E. T.

A pak už si to namíříme na zdejší nejbližší osmistovku, kopec Geyersberg nad Freyungem, kde nás čeká nezvyklá kombinace zážitků a výhledy na půlku Alp.

Ideální rodinný výlet

„Toto je třicátá šestá bavorská zemská zahradnická výstava,“ vítá mě Katrin Obermeier na Landesgartenschau 2023. Výstava? Trochu nevěřícně koukám na tu vodní mlhu v horském červencovém vzduchu, která se v drobných kapičkách snáší nejen na všechny možné kombinace květin a keřů, ale i na návštěvníky. Jako výstava to skutečně nevypadá. Spíš jako jedno obrovské, dokonale vystavěné přírodní hřiště pro děti od roku do 99 let. Jak se tak někdy mile píše.

Landesgartenschau ve Freyungu. Děti pochopitelně nejvíce ocení hřiště.

Trochu mě mrzí, že máme jen omezený čas. Všechny naddimenzované dřevěné lezecké prvky, obrovskou dřevěnou kuličkovou dráhu, tesání do dřeva, včelí úl z vnitřku, megahoupačky i klouzačky, a pak všechny edukativní prvky, které se k přírodě Bavorského lesa vážou (co takhle poslouchat zvuky lesa v improvizovaném rádiu) prostě musíme jen tak „profrčet“. Mít tu partičku dětí, tak je odsud nedostaneme ani se západem slunce.

„Landesgartenschau existuje už čtyřicet tři let. Je to prestiž získat možnost tuto akci pořádat. Do města přitečou investice, pokud jde o jeho zvelebení, infrastrukturu, zanedbané části znovu ožijí a přitáhne se pozornost turistů k regionu,“ vysvětluje Katrin a vypadá to, že je s množstvím návštěvníků skutečně spokojena. Do 3. října, kdy akce končí, jich budou desítky tisíc.

Není se co divit. Sednout si při západu slunce u bavorského piva a kochat se na horizontu obrysem Alp snad od Hinterstoderu až po Zugspitze je také dovolenkový princip.

Landesgarteschau je ideální pro milovníky výšlapů, v okolí je řada pěších túr.

A pak už nám uhrane sklář, který v přilehlé horské sklárně Bergglashütte Weinfurtner pro potěchu oka i naší duše fouká skleněný džbán tak dva metry od diváků. V červencovém více než třicetistupňovém vedru. Uf. Všude sklo, čiré i barevné, ve všech myslitelných i nepředstavitelných podobách a desítky, možná stovky různých skleniček.

Bavorské pivo na žulových základech

Jenže my chceme ty skleničky už vážně něčím naplnit, a čím jiným v Bavorském lese než bavorským pivem. Přejíždíme do Hauzenbergu, dvanáctitisícového turistického města položeného prakticky na hranicích – dvě desítky kilometrů od Rakouska i Česka. V takovém východním německém růžku. Tady nás už čeká Rudi Hirz ve svém pivovaru Apostelbräu (něco jako apoštolský pivovar), co v něm jeho rodina stále stejně už sto třicet let vaří zlatavý mok.

„Náš pivovar se stal známým díky těmto prastarým druhům obilí, které používáme při vaření piva. Dostali jsme za to řadu ocenění,“ ukazuje mi Rudi v zázemí pivovaru, kde je i malé útulné pivovarnické muzeum, různé druhy obilí. A nechává mě ochutnat „zrní“ a přičichnout a nahlédnout do srdce produkce, protože tady se můžou turisté zastavit nejen na pivo, ale i pro poučení.

A já si nechám vysvětlit kouzlo biopiva, co pro něj základ roste hned naproti na mezi, a pak už ochutnávám různé druhy a zakusuju pivním „flammkuchnem“, což je něco jako pizza, ale v tuto chvíli a s tímto pivem je to pokrm hodný bavorského pivovarnického boha.

A potom už popojedeme jen pár set metrů vedle, do úplně jiného světa. Do světa pravzniku Země, do bývalého žulového lomu, kde bývají jedny z nejpůsobivějších vánočních trhů a kde je teď místo tisíců návštěvníků jen klid a mír.

Granitzentrum Bayerischer Wald se zrcadlí na vodní hladině zatopeného žulového lomu. Jako bychom se tu dotkli počátků úplně všeho. Na milionech let starých žulových masivech uprostřed žulového centra sledujeme celou historii planety a na chvíli ztrácíme kontakt s realitou.