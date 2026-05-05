Bavorsko je největší ze šestnácti německých spolkových zemí, začíná na úrovni „našeho“ Ašského výběžku a táhne se dál na jih, až k hranicím s Rakouskem. A dalo by se říct, že patří i k nejkrásnějším regionům Německa – nebo že by byl úplně „nej“?
Pyšní se městy plnými starobylých památek (a rozhodně to nejsou jen ta velká „profláknutá“ sídla jako Mnichov nebo Norimberk), krásnou přírodou protkanou řekami, zdobenou jezery a korunovanou vrcholky Alp či šlechtickými sídly, která zaujmou nejen svým půvabem, ale i historií. Stojí tam rádoby středověký hrad spojený s bláznivým králem i zámeček proslavený císařovnou Sissi.
|
Bavorskou metropoli máme za humny. Mnichov oslní historií, pivem i BMW
Za nejhezčí přírodou musíte na samý jih země, tam, kde ční vrcholky Německých Alp. Přímo na horských svazích se prostírá Berchtesgadenský národní park, typická alpská krajina se zubatými vápencovými štíty, svěže zelenými pastvinami, horskými vesničkami a dvěma okouzlujícími jezery: menším Obersee a rozlehlým Königsee.
Úžasná je i krajina v okolí města Garmisch Partenkirchen – především díky nedaleké, k nebi se vypínající hoře Zugspitze, nejvyššímu vrcholu Německa (2 962 m n. m.).
Zatímco v zimě je tato oblast rájem pro lyžaře, v teplejší části roku si tu budou lebedit milovníci pěší turistiky.
I na Zugspitze si můžete vyšlápnout po svých, máte-li dost sil i času, trasa je totiž velmi náročná a plánuje se obvykle jako dvoudenní, s přespáním na chatě. Jestli ale patříte do skupiny turistů vyznávajících heslo: „nic se nemá přehánět“, můžete to vzít nahoru moderní lanovkou nebo zubačkou.
Zámek šíleného krále
Z malebné bavorské přírody se tu a tam vynořuje také okouzlující zámek nebo hrad. A nad všemi vyčnívá bezesporu skvostný Neuschwanstein, který je vlastně obojím. Má vypadat jako středověký hrad, „zevnitř“ je ovšem moderním zámkem s ústředním topením a se splachovacími záchody.
V letech 1869 až 1887 si ho nechal postavit Ludvík II. Bavorský – podivínský panovník, který tak vehementně podporoval ze státní kasy umělce a své romantické sny, až byl zbaven svéprávnosti i trůnu a nakonec za nejasných okolností zemřel. Zámek nicméně stojí dodnes a patří k perlám Německa.
Není to ale jediný Ludvíkův zámek, utrácel vážně dost – postavit nechal i skromnější Linderhof a Herrenchiemsee. První jmenovaný má nádherný park inspirovaný francouzským Versailles, druhý leží na ostrůvku uprostřed jezera Chiemsee.
Kousek od Mnichova, asi 30 kilometrů, u Starnberger See, najdete i půvabný zámek Possenhofen, kde strávila dětství císařovna Alžběta Bavorská známá jako Sissi.
Most a hrázděné domky
A teď ještě na skok do měst. Samozřejmostí je Mnichov s tolika starobylými památkami, že nebudete vědět, na co hledět dřív – zda na velkolepou radnici, některý z ohromujících svatostánků nebo honosných paláců.
Stejně oslnivý je i Norimberk se středověkým hradem a hrázděnými domky. Necháte-li však tyto „obry“ stranou, dá vám to možnost všimnout si i „trpaslíků“ – menších měst, co obvykle zůstávají stranou zájmu a přitom jsou minimálně stejně zajímavá.
|
Biskup nechtěl měšťanům dopřát radnici, postavili ji na řece. Co vidět v městě piva
Jihovýchodně od Norimberku narazíte na Regensburg, kde vás zaujmou dochovalé pozůstatky brány z římských dob, středověký klášter, gotická katedrála nebo kamenný most o více než dvě století starší než ten Karlův v Praze.
Na sever od Norimberku je malebný Bamberk, označovaný za Francký Řím či Malé Benátky. Má gotickou radnici stojící na mostě uprostřed řeky i nádherný románsko-gotický dóm.
Na západ od „města perníku“ určitě nevynechte Rothenburg ob der Tauber se zachovalým středověkým jádrem s původními hradbami, dlážděnými uličkami a hrázděnými domky. Tak vidíte, Bavorsko, to není jen Mnichov a Oktoberfest. Ani zdaleka ne!
Může se hodit
Článek vznikl pro časopis Tina.