VIDEO: Bavorské jezero se zbarvilo do fialova, turisté ho berou útokem

Jezírko sádrového lomu u bavorského Füssenu se momentálně třpytí intenzivní fialovou barvou. Tento jev spouštějí sirné purpurové bakterie. Podle místního státního úřadu životního prostředí mají bakterie načervenalou (fialovou) barvu díky karotenoidům – pigmentům, které se nacházejí v rostlinách a řasách.

Sirné bakterie se běžně nacházejí v hlubších vrstvách vody bez kyslíku, kde kde se jim daří díky vysokým koncentracím síry. Když se bakterie dostanou blíž k povrchu, vytvářejí různé barevné efekty.

„Vypadá to, jako by se do jezera vyklopilo vědro s fialovou barvou,“ okomentoval zajímavý úkaz jeden z přihlížejících. „Nikdy jsem nic podobného nezažila a připadá mi úžasné, co příroda dokáže. Bakterie! Myslela bych si, že do toho někdo vylil barvu,“ okomentovala fialové jezero turistka Christi Kraftová.

Návštěvníci si unikátní podívanou mohou užívat do té doby, než bakterie opět klesnou ke dnu. A nemusí se přitom bát žádného nebezpečí, plyny, které se z jezera kvůli bakteriím šíří, jsou totiž nebezpečné jen v uzavřených místnostech.

K fialovému zbarvení tohoto jezera došlo již jednou v roce 2020 a znovu v roce 2021.