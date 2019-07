Díla Bauhausu ovlivňují dodnes vkus lidí po celém světě. Mnohá patří k designovým ikonám a stavby k tomu nejlepšímu, co přinesla moderní architektura. Vydali jsme se do Výmaru a Desavy, do míst, kde vznikly základy moderní architektury a designu.

Autor: František Dvořák, iDNES.cz