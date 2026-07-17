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Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka

Radka Červinková
  17:00

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Barbora Šlapetová | foto: archiv Barbory Šlapetové

Malířka, fotografka a experimentální filmařka Barbora Šlapetová se svým životním a uměleckým partnerem Lukášem Rittsteinem vyprávějí ve společném díle pozoruhodný příběh. Už téměř tři desetiletí se oba snaží poznat a zaznamenat život Papuánců, jehož ryzost mizí pod náporem globalizace.

O své mnohdy neuvěřitelné zážitky se Bára obvykle v rozhovorech nedělí. Vyjadřuje se uměleckými prostředky. O to výjimečnější je tohle povídání se ženou, která věří své intuici, nepochybuje o vlivu krajiny na vnímání přirozena i nadpřirozena a staví spirituální most mezi světem civilizovaným a tím divokým v horách Západní Papuy.

Pocházíte z rodiny architektů. V prostředí protkaném výtvarným duchem jste vyrůstala a studovala jste malbu na Akademii výtvarných umění. Umění byla vždycky vaše naprosto jasná cesta?
Vždycky jsem byla stoprocentně přesvědčená, že jsem se pro to narodila. A měla jsem pocit, že toho času je tak strašně málo, že to, co bych v tomhle směru chtěla zažít, naučit se, poznat a dokázat, nikdy nemůžu stihnout. A cítím to stále.

Sama žena se na podobné cesty vůbec nemůže vydat. Papuánci by to naprosto nepochopili. Nejspíš by v ní viděli ducha... A ještě nemocného, když není se svým mužem a dětmi.

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Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka

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