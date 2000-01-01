náhledy
Po dovolených vám jich pár možná v peněžence zůstane. Čeho? Papírových bankovek cizích měn, kterých se nechcete zbavit. Ne proto, že s nimi portmonka vypadá plnější a vy všude působíte dojmem zcestovalých světáků. Ale proto, že jsou prostě tak hezké. Podíváme se na ty nejpovedenější.
Autor: Profimedia.cz
Na líci brazilského reálu uvidíme poněkud fádní personifikaci země a vlády, Efígie da República, mladou dámu s korunou z vavřínových listů. Ale zvířátka se líbí víc, a proto jsou na rubové straně vyobrazeny ti nejznámější zástupci fauny, včetně volavky, jaguára, zlatého lvíčka a psa hřivnatého.
Autor: Profimedia.cz
Je to barevné a zvířata na rubu nechybějí též. Ugandské šilinky prodělaly v posledních padesáti letech spoustu proměn. Ta poslední, z roku 2020 přinesla nové lícové vzory oslavující bohaté dědictví a tradice: vzory pletených rohoží, mapa země, řeka Nil a ugandský památník nezávislosti.
Autor: Profimedia.cz
Malajské ringgity nehledí příliš daleko do minulosti, ale jdou radši s dobou. Najdeme na nich vyobrazení různých průmyslových odvětví a ekonomických symbolů: věž Kuala Lumpur Tower, letadlo Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines, železniční trať Kelana Jaya. A taky zoborožce.
Autor: Profimedia.cz
Byly časy, kdy mexické peso bylo nejtvrdší měnou obou Amerik. Dnes už na to mohou jen vzpomínat, a tu melancholii, vzpomínky na slavnou minulost, současné bankovky odrážejí. Jsou plné významných osobností mexické historie, odkazů na významná období a různé krajiny Mexika.
Autor: Profimedia.cz
Pětice bankovek jihoafrické měny, randů, rozvádí motiv velké pětky, tedy pěti největších afrických zvířat: nosorožce, slona, lva, buvola a leoparda. Podle slov Jihoafrické státní banky tyto bankovky neslouží jen jako platební prostředek, ale jsou též oknem do země, obyvatel, kultury.
Autor: Profimedia.cz
Argentinská pesos vzdávají poctu přírodě a přírodním památkám. Jsou poseté květinovými vzory, stopami ptačích pařátků. A k jejich dalším zvláštnostem patří i to, že zatímco lícová strana je vertikální, zadní strana potisku je horizontální.
Autor: Profimedia.cz
Zvláště jejich levandulové nebo fluorescenční modré provedení umí polekat. Ale bankovky, jimiž dnes platí každý šestý člověk na planetě Zemi, tu zkrátka chybět nemohou. Na každé indické rupii je vyobrazen portrét Mahátmy Gándhího a kulturní symboly, jako například Chrám slunce.
Autor: Profimedia.cz
Jistě, jsou barevné. Ale ten hlavní důvod, proč tu zmiňujeme kanadské dolary, je jejich materiál. Nejsou totiž vyrobené z papíru, ale ze syntetických polymerů. Mají je už od roku 2011. Bankovky díky tomu vydrží déle a jsou z hlediska životního prostředí šetrnější.
Autor: Profimedia.cz
Švýcarské franky jsou národní měnou Švýcarska i Lichtenštejnska. A nad jejich designem nezbývá, než smeknout. Jistě, nechybí významné osobnosti, technická díla ani příroda. Hlavní pozornost si však osobují vyobrazené ruce, činící specifická gesta. Desetifrank například diriguje čas taktovkou.
Autor: Profimedia.cz
Čím se platí v Hondurasu? To přece ví každý Hondurasan! Ale pokud náhodou nejste místní, bude vám dost možná existence zdejší měny jménem lempira utajená. Pojmenovaná je po vůdci kmene Lenca ze 16. století, a ve svých motivech ctí národní hrdiny a místa. Nebo mayské míčové hry.
Autor: Pomor 2000, Creative Commons
Ve srovnání s jinými dolary ty australské rozhodněneblednou. Naopak, září jasnými barvami. Nesou vyobrazení, která zdůrazňují jedinečnou identitu kontinentálního státu. Od klokanů a pštrosů emu až po zasmušilé válečné hrdiny.
Autor: Profimedia.cz
Nový Zéland se od Austrálie lišit chce. A na jeho měně, novozélandských dolarech, to jde znát. Jsou oslavou historie a přírodních krás. Na bankovkách jsou vyobrazeny ikonické postavy jako například Sir Edmund Hillary – první člověk, který zdolal Mount Everest – a živá zobrazení místní fauny.
Autor: Profimedia.cz
Budoucnost Malediv kvůli zvyšující se hladině oceánů stojí na vodě, ale tamní bankovky – rufiyaa, tedy maledivské rupie – vykreslují mořský svět a život na ostrově stejně lákavě jako dobrodružný román. Ani zdejší bankovky nejsou z papíru, ale z polymerů. Lépe tak odolávají tropickému vlhku.
Autor: Profimedia.cz
Kronur, tedy islandská koruna je měnou, která je vizuálně velmi úzce spjata se zemí ohně a ledu. Na každé bankovce je vyobrazena kombinace historických portrétů a úchvatných krajin, od majestátních vodopádů po drsný terén země, ovlivněné a spoluutvářené vulkanickou činností.
Autor: Profimedia.cz
Hlavní měnou Cookových ostrovů je dolar novozélandský. Kromě něj je tu v oběhu ještě dolar Cookových ostrovů. Jeho trojhranné mince jsou žádaným suvenýrem. A co teprve zdejší bankovky, charakteristické polynéským designem! Říká se, že v oběhu je jich méně než v zahraničí u sběratelů.
Autor: Profimedia.cz
Bankovky hongkongského dolaru vydávají tři různé banky, a každá z nich ovlivnila jejich návrh. Zdobí je květina bauhinia, moderní mrakodrapy i historické památky. Proslulé jsou i svými bezpečnostními holografickými prvky a hmatovými vzory pro zrakově postižené.
Autor: Profimedia.cz
Čím se platí v tropickém ráji? Měnou Kostariky je colón. Jeho bankovky jsou oslavou biologické rozmanitosti a kulturního dědictví. Zdobí je složité vzory zobrazující rozmanitou kostarickou faunu, včetně jaguárů, lenochodů a kolibříků, stejně jako významné národní osobnosti.
Autor: Profimedia.cz
Brunejské dolary jsou kronikou architektury. Pokud se vybavíte při jejich prohlížení lupou, můžete procestovat ty nejvýznamnější pamětihodnosti země, od majestátních mešit po paláce.
Autor: Profimedia.cz
Za kolik leguánů si to pořídíte oběd? Takové otázky by asi při platbě místní měnou na Arubě považovali za hrubé. Zdejší obyvatelé jsou totiž na současnou podobu svých florinů právem hrdí. Proměny podoby bankovek se tu dočkali v roce 2019 po více než třiceti letech.
Autor: Profimedia.cz