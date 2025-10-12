|
Nosorožci i orchideje. Bankovky tak krásné, že s nimi nebudete chtít platit
Odtud už se do světa nelétá. Příběhy letišť, která ukončila provoz
Otevírány byly s velkou parádou, jejich uzavření se odehrávalo v tichosti. Tedy pokud si ukončení provozu nevynutily výstřely či dunící sopky. Zarůstající ranveje a opuštěné terminály letišť dnes...
Poklady podzemního světa. Podívejte se na nejoriginálnější jeskyně planety
Altamira. Španělské jméno jeskyně snoubí příběh o objevu malé holčičky a vědeckém zavržení jejího otce, načež se po jeho smrti přepisovaly dějiny. Znáte příběhy světových jeskyní? Ty nejzajímavější...
Hrad Houska provokuje fantazii. Podle pověstí brání vstupu zla na svět
Ukrytý hluboko v lesích Kokořínska, v obci Blatce, stojí tajuplný renesanční hrad Houska – stavba, která po staletí fascinuje historiky, mystiky i milovníky záhad. Co je pravdy na mrazivých...
ZANIKLÉ TRATĚ: Král železnic v Brdech pohořel. Než dráhu dostavěl, zkrachoval
V pořadí 96. díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede do Brd. Zaměříme se na impozantní plán, který měl z kraje mezi Rokycany, Zbirohem a Mirošovem udělat český Manchester. Doly na železnou rudu a uhlí...
Objevte osm termálů u českých hranic. Dopřejte si klid a wellness na otočku
Termální lázně v Polsku, Slovensku, Rakousku a Německu nabízí relaxaci, léčivou vodu a špičkové wellness služby několik kilometrů za hranicemi. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší, ať už plánujete...
Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin
Lyže, sníh a hory nemusí znamenat celodenní cestování. Pokud chcete na svah vyrazit autem z Česka, tady je výběr nejbližších alpských středisek, která nabízejí pohodlnou dostupnost, moderní zázemí a...
Na co zírá mašinfíra: Podél Hitlerovy dálnice přes Malou Hanou a Boskovice
Dnešní Mašinfíra nás sveze po trati, kam se pravidelnými osobními vlaky už nedostanete. Po dráze na pomezí pardubického a jihomoravského kraje totiž jezdí motoráky už jen v krátkém úseku. My jsme...
Odlehlý, tajemný a pustý. Kohút je magickou horou Slovenského rudohoří
Vystupuje pouhých šest kilometrů od Stolice (1 476 m), s níž tvoří nejvyšší horskou partii Stolických vrchů. Při pohledu z každé strany však působí mnohem mohutněji a vypadá, že je nejvyšší. Trůn...
Dovolená v Thajsku podraží. Turisté se musí připravit na nový poplatek
Ekonomika Thajska do velké míry stojí na cestovním ruchu. Týká se to i thajského státního rozpočtu, v němž ale poslední léta chybí prostředky. I proto se thajská vláda rozhodla, že od počátku roku...
Jsou úspěšní a práce je baví. Jak si influenceři vydělávají cestováním
Krmí sociální sítě nádhernými záběry z cest a ještě za to inkasují nemalé peníze. Jak si influenceři, jejichž životní náplní je na první pohled bezstarostné cestování, vydělávají? A mohli byste si...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Kam v Jeseníkách, když se počasí nevydaří. Známe atrakce, které zabaví celou rodinu
Většina návštěvníků směřuje do Jeseníků za krásnou přírodou, dalekými výhledy nebo na hřebenové stezky. Co ale dělat v horách, když počasí zrovna není optimální na pěší túru? Přinášíme tipy, kam...
