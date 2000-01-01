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Plastové obaly, černé nánosy a hromady odpadků, které místy dokonce hoří. Starý kanál Buriganga v bangladéšské Dháce připomíná spíše otevřenou skládku než vodní tok. Úřady se nyní snaží zanesené koryto obnovit. Samotný úklid však nestačí – do řek a kanálů v okolí metropole dál proudí průmyslové i komunální znečištění.
Autor: Profimedia.cz
Tam, kde by měla proudit voda, se vrství odpad. Části historického kanálu Buriganga v bangladéšské Dháce se postupně proměnily v místa, kde se hromadí plastové obaly, komunální odpad a bahnité nánosy.
Autor: Reuters
Na některých místech odpadky dokonce hoří. Pracovníci nyní znečištěné úseky čistí a snaží se vodní cestě vrátit její původní podobu.
Autor: Profimedia.cz
Obnova přitom neznamená pouze posbírat odpadky z hladiny. Zásadní je také odstranit nánosy, které zužují koryto a brání průtoku vody.
Autor: Profimedia.cz
Při podobných zásazích v dalších částech Dháky se využívají čluny i bagry, které pomáhají odpad odstraňovat a zanesená koryta znovu prohlubovat.
Autor: Profimedia.cz
Znečištění však nekončí u odpadků, které jsou vidět na první pohled. Do řek v okolí Dháky ústí stovky výpustí, jimiž se do vody dostávají odpadní vody a další nečistoty.
Autor: Profimedia.cz
Za znečištěním stojí zejména každodenní přítok neupravené odpadní vody s obsahem chemických barviv na látku a vedlejších produktů z blízkých textilních i jiných továren. Voda pak teče řekami Labandha, Turag a Buriganga.
Autor: Reuters
Chemické látky, jako je kadmium, chróm nebo rtuť, jsou vypouštěny bez chemické úpravy do koryta řeky.
Autor: Profimedia.cz
Lidé přesto Burigangu používají jako zdroj vody. Slouží jim ke koupání, praní prádla, zavlažování plodin či k přepravě zboží.
Autor: Profimedia.cz
Na stoce, která protéká bangladéšskou metropolí Dhákou a kdysi bývala její významnou vodní tepnou, žijí tisíce lidí. Nebrání jim ani to, že přes odpadky není místy vidět hladinu.
Autor: Profimedia.cz
Řeku k dopravě a výkonu svého zaměstnání využívají i dělníci. Na dřevěných loďkách po ní přepravují stavební materiál. Například cihly nebo dřevo. V plavidlech však často cestují i potraviny jako třeba ovoce.
Autor: Reuters
Někteří pracovníci se po náročném dni ve vodě myjí, nečistoty z vody ze sebe však drhnou na plavidlech mýdlem.
Autor: Reuters
Jeden z převozníků na loďce spí pod moskytiérou, která ho chrání před komáry a jiným hmyzem.
Autor: Reuters
U vody v Dháce si také často hrají děti. Mezi odpadky pouštějí draky nebo se na mělčinách cachtají. Na některých březích toku dokonce stále kvete zelený porost.
Autor: Reuters
Jihoasijský stát s téměř 170 miliony obyvatel, z nichž asi 23 milionů žije v Dháce, má kolem 220 malých a velkých řek. Většina obyvatel je navíc na povodích závislá z hlediska obživy.
Autor: Reuters
Přítoky odpadní vody, chemické látky z textilního průmyslu a zmetky z nedalekých továren. To všechno z bangladéšské řeky Burigangy udělalo zapáchající tok s barvou podobnou tuši.
Autor: Reuters
Voda Burigangy je tak znečištěná, že s výjimkou monzunových měsíců se barví do černé a po celý rok produkuje odporný zápach. Navíc se kvůli ukládajícímu se plastu na dně stala mělkou a změnila svůj tok.
Autor: Reuters
Bangladéšské úřady proto v posledních měsících zintenzivnily kontroly a připravují koordinovaná opatření zaměřená na čištění řek a kanálů v okolí hlavního města.
Autor: Profimedia.cz