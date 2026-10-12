Tam, kde by měla proudit voda, se vrství odpad. Části historického kanálu Buriganga v bangladéšské Dháce se postupně proměnily v místa, kde se hromadí plastové obaly, komunální odpad a bahnité nánosy. Na některých místech odpadky dokonce hoří. Pracovníci nyní znečištěné úseky Burigangy čistí a snaží se vodní cestě vrátit její původní podobu.
Obnova přitom neznamená pouze posbírat odpadky z hladiny. Zásadní je také odstranit nánosy, které zužují koryto a brání průtoku vody. Při podobných zásazích v dalších částech Dháky se využívají čluny i bagry, které pomáhají odpad odstraňovat a zanesená koryta znovu prohlubovat.
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